Где школьнику поработать летом?

Три летних месяца – это возможность не только хорошо отдохнуть, но и заработать на новые джинсы или мобильный телефон. А также помочь родителям и приобрести трудовые навыки, которые, возможно, пригодятся в дальнейшем.



В общем, в работе на каникулах одни сплошные плюсы. Главное – ими грамотно распорядиться.



В этом году у подростков 14-18 лет есть возможность совместить отдых с работой. В Пскове начали работу пять лагерей труда и отдыха, организованных на базе школ города. В лагерях школьники работают по два часа в день, остальное время активно отдыхают.



– В среднем, работая в таком режиме, подростки могут заработать около 1,5 тысячи рублей в месяц, плюс они получают материальную поддержку в размере 850 рублей в месяц от центра занятости, – говорит главный специалист отделения центра занятости по г. Пскову Анастасия Анкудинова. – С подростком заключают срочный трудовой договор, как и с любым временным работником.



Подростки занимаются легким физическим трудом, чаще они задействованы на подсобных работах: приводят в порядок классы и школьную мебель, убирают и обустраивают пришкольную территорию, ухаживают за клумбами.



К счастью, родные школы – не единственное место, где летом востребован труд подростков. Заводам «АВАР», «Точлит» тоже нужны подсобные рабочие, дворники, помощники слесарей. Санаторий «Череха», Парк культуры и отдыха, крупные магазины и другие предприятия также приглашают на работу подростков.



Важно: Если вы подросток и хотите поработать на каникулах, обращайтесь в центры занятости по месту жительства.



– Организации, желающие брать на работу подростков, в городе есть, – продолжает Анастасия Анкудинова. – Но и желающих поработать на каникулах также очень много. Уже в мае нам звонят школьники и родители. Поэтому мы призываем все организации к сотрудничеству и просим по возможности трудоустраивать подростков на лето.



Где подросткам работать запрещено?

• на тяжелых работах;

• на работах с вредными условиями труда и в ночное время;

• на работах по переноске и передвижению тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы;

• на работах, связанных с производством, хранением и торговлей спиртными напиткам и и табачными изделиями;

• на работах, выполняемые вахтовым методом.

• на работе по совместительству;

• на государственной и муниципальной службе;

• в религиозных организациях;

• на работе, выполнение которой потребует от работника заключения договора о полной материальной ответственности, поскольку с несовершеннолетним такой договор заключен быть не может.



Законодательством о труде допускается трудоустройство несовершеннолетних граждан на работу, не нарушающую процесса обучения и не наносящую ущерба здоровью, нормальному развитию и нравственности.



С какого возраста можно работать?

По закону трудовой договор разрешается заключать с подростками, которым уже исполнилось 16 лет.



Для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью, можно принять и 15-летнего работника, если он получил общее образование либо продолжает обучение по основной программе общего образования по вечерней или заочной форме. Допускается наем 15-летнего и в случае, когда он оставил учебу. В 15 лет при согласии родителей (законных представителей) и местного органа управления образованием подросток вправе прекратить учебу в общеобразовательном учреждении.



С учащимся, достигшим 14 лет, при согласии одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства можно заключить трудовой договор для выполнения работы в свободное от учебы время.



Какие документы работодатель вправе потребовать от вас при оформлении на работу?

1. Личное заявление о приеме на работу (если вам 14 лет) с отражением в нем согласия одного из родителей или законного представителя.



2. Трудовую книжку (если не работали ранее – справку о последнем занятии).



3. Паспорт или свидетельство о рождении.



4. Справку медицинского учреждения о состоянии здоровья (медицинские осмотры лиц моложе 18 лет осуществляются за счет работодателя).



5. Документ об имеющейся специальности, квалификации (если есть).



6. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (при заключении трудового договора впервые страховое свидетельство Государственного пенсионного фонда оформляется работодателем).



7. Направление центра занятости населения (если имеется).



8. Направление комиссии по делам несовершеннолетних (если вы состоите на учёте). При приёме на работу запрещается требовать от подростка документы, помимо предусмотренных законодательством.



Какими документами оформляется трудоустройство?

1. Трудовым договором.



2. Приказом (распоряжением) работодателя о приеме на работу (объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня подписания трудового договора).



3. Соответствующей записью в трудовой книжке.



Перед началом работы вас должны ознакомить под роспись со следующими документами:



• с должностной инструкцией (с вашими обязанностями);

• с правилами внутреннего распорядка;

• с правилами охраны труда и техники б езопасности;

• с коллективным договором и иными локальными нормативными актами, и меющими отношение к трудовой функции работника.



Если подросток устраивается на работу на определенный период времени, к примеру на летние каникулы, с ним заключается срочный трудовой договор.



Как оплачивается труд несовершеннолетних?

Нормы выработки для них сокращены пропорционально установленной продолжительности рабочего времени. Каких-либо пониженных норм не устанавливается для работников в возрасте до 18 лет, поступающих на работу после окончания школы или получения начального профессионального образования. Работодатель вправе (но не обязан) самостоятельно установить нормы для молодых сотрудников, закрепив их во внутреннем соглашении, положении либо трудовом договоре.



Сдельная работа оплачивается по установленным сдельным расценкам. При повременной оплате зарплата выплачивается с учетом сокращенной продолжительности смены пропорционально отработанному времени.



Работодатель вправе устанавливать доплаты подросткам до уровня зарплаты при полной продолжительности смены. Все зарплатные налоги и взносы с выплат п одросткам начисляются в обычном порядке.



При направлении подростка на временные работы служба занятости населения может оказывать материальную поддержку несовершеннолетним гражданам на перио д участия во временных работах не ниже минимальной величины пособия по безработице и не выше полуторакратной минимальной величины пособия по безработице, установленного законодательством Российской Федерации.



Какой должна быть продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних?

Для подростков трудовым законодательством установлен сокращенный режим рабочего времени.



Лица до 16 лет трудятся не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю.



Ограничения оговариваются и для ежедневной смены: 5 часов – для работников в возрасте от 15 до 16 лет, 7 часов – в возрасте от 16 до 18 лет. Смена сокращается, когда работа совмещается с учебой в общеобразовательном учреждении, учреждении начального и среднего профессионального образования: 2,5 часа – для лиц в возрасте от 14 до 16 лет, 4 часа – в возрасте от 16 до 18 лет.



Несмотря на то что для подростков рабочий день сокращен, они имеют право на отдых в течение смены наравне с остальными работниками. Перерыв для отдыха и питания может составлять от 30 минут до 2 часов. Конкретная продолжительность устанавливается общими правилами внутреннего распорядка. Причем в рабочее время перерыв не включается.



Где можно получить направление на работу?

Направление на работу можно получить в службе занятости населения по месту жительства.



Что делать подросткам при нарушении их трудовых прав?

При нарушении трудовых прав несовершеннолетних следует обращаться в Государственную инспекцию труда Псковской области по адресу: 180019, г. Псков, ул. Новоселов, д. 11а, телефон (8112) 51-00 -20.

