Выпускники поучаствуют в эксперименте
22 Декабря 2016 - 09:42Главная → Заметки → Взрослых.net
Результаты новых проверочных работ обещают не учитывать при выставлении годовых отметок
Недавно номеров наши коллеги – участники проекта «Взрослых. нет» – рассказали о новых министерских контрольных, которые ждут выпускников накануне сдачи госэкзаменов. Школьники собрали мнения учителей и учащихся о нововведении, большинство опрошенных высказывались против новых проверочных работ, подготовка к которым отнимет время от более важных для школьников выпускных экзаменов. В связи с этим «Псковская правда» решила узнать в Государственном управлении образования Псковской области подробности о Всероссийских проверочных работах.
– Проведение Всероссийских проверочных работ на уровне образовательной организации не противоречит требованиям федерального законодательства в сфере образования. В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Таким образом, образовательная организация должна организовать промежуточную аттестацию, для чего может использовать и единый инструментарий ВПР, – пояснили в Государственном управлении образования.
Псковская область принимает участие в проведении ВПР с декабря 2015 года. В прошлом году обучающиеся 4 класса выполняли работу по математике и русскому языку, в мае этого года выпускники начальной школы выполнили работы по математике, окружающему миру, русскому языку. В ноябре обучающиеся 2 и 5 классов 52 школ области выполнили работу по русскому языку. По итогам проверочных работ был проведен содержательный анализ результатов и разработаны методические рекомендации для учителей начальных классов.
По каким предметам планируется проведение проверочных работ?
В апреле-мае 2017 года будут проведены ВПР для обучающихся 11 классов по всей стране, в том числе в Псковской области, по пяти учебным предметам: физика, химия, биология, география, история.
Количество предметов, по которым будут проводиться проверочные работы, образовательной организацией может корректироваться, так как выполнять их предстоит выпускникам, которые не выбирают данные предметы при прохождении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ.
В какой форме будут проходить Всероссийские проверочные работы?
Новые проверочные работы проводятся в форме письменной контрольной работы, включающей задания с выбором правильного ответа из предложенного списка, задания с записью верных ответов. В работы включаются задания для проверки наиболее значимых содержательных элементов по каждому предмету.
Где будут проходить ВПР?
ВПР выполняются в обычной атмосфере учебно-воспитательного процесса образовательных организаций, в своем классе, без использования видеокамер, в присутствии учителя, преподающего в классе, независимого наблюдателя. Использование мобильных телефонов и шпаргалок запрещено. Проверка работ осуществляется учителями образовательной организации, в которой выполняется работа.
Все ли псковские школы примут участие в ВПР?
В госуправлении пояснили, что участие во Всероссийских проверочных работах в 11 классах не является обязательным. Поэтому списки образовательных организаций региона, как принимающих участие, так и не принимающих участие в ВПР, будут сформированы в апреле 2017 года.
Повлияют ли ВПР на годовые отметки?
Всероссийские проверочные работы будут заменять традиционные итоговые контрольные работы в образовательной организации. Вместе с этим результаты ВПР в 2017 году не должны учитываться при выставлении годовых отметок по предметам, так как данные контрольные работы проводятся в режиме апробации. Окончательное решение об использовании результатов ВПР принимает сама образовательная организация, принимая во внимание то, что выпускникам, успешно справившимся с работой, можно учесть результаты при выставлении годовой оценки.
– Проведение Всероссийских проверочных работ на уровне образовательной организации не противоречит требованиям федерального законодательства в сфере образования. В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Таким образом, образовательная организация должна организовать промежуточную аттестацию, для чего может использовать и единый инструментарий ВПР, – пояснили в Государственном управлении образования.
Псковская область принимает участие в проведении ВПР с декабря 2015 года. В прошлом году обучающиеся 4 класса выполняли работу по математике и русскому языку, в мае этого года выпускники начальной школы выполнили работы по математике, окружающему миру, русскому языку. В ноябре обучающиеся 2 и 5 классов 52 школ области выполнили работу по русскому языку. По итогам проверочных работ был проведен содержательный анализ результатов и разработаны методические рекомендации для учителей начальных классов.
По каким предметам планируется проведение проверочных работ?
В апреле-мае 2017 года будут проведены ВПР для обучающихся 11 классов по всей стране, в том числе в Псковской области, по пяти учебным предметам: физика, химия, биология, география, история.
Количество предметов, по которым будут проводиться проверочные работы, образовательной организацией может корректироваться, так как выполнять их предстоит выпускникам, которые не выбирают данные предметы при прохождении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ.
В какой форме будут проходить Всероссийские проверочные работы?
Новые проверочные работы проводятся в форме письменной контрольной работы, включающей задания с выбором правильного ответа из предложенного списка, задания с записью верных ответов. В работы включаются задания для проверки наиболее значимых содержательных элементов по каждому предмету.
Где будут проходить ВПР?
ВПР выполняются в обычной атмосфере учебно-воспитательного процесса образовательных организаций, в своем классе, без использования видеокамер, в присутствии учителя, преподающего в классе, независимого наблюдателя. Использование мобильных телефонов и шпаргалок запрещено. Проверка работ осуществляется учителями образовательной организации, в которой выполняется работа.
Все ли псковские школы примут участие в ВПР?
В госуправлении пояснили, что участие во Всероссийских проверочных работах в 11 классах не является обязательным. Поэтому списки образовательных организаций региона, как принимающих участие, так и не принимающих участие в ВПР, будут сформированы в апреле 2017 года.
Повлияют ли ВПР на годовые отметки?
Всероссийские проверочные работы будут заменять традиционные итоговые контрольные работы в образовательной организации. Вместе с этим результаты ВПР в 2017 году не должны учитываться при выставлении годовых отметок по предметам, так как данные контрольные работы проводятся в режиме апробации. Окончательное решение об использовании результатов ВПР принимает сама образовательная организация, принимая во внимание то, что выпускникам, успешно справившимся с работой, можно учесть результаты при выставлении годовой оценки.
ВажноНа официальном сайте Федерального института педагогических измерений опубликованы описания и образцы вариантов для проведения в 11 классах ВПР по истории, географии, биологии, физике и химии, которые можно использовать для подготовки к данным проверочным работам.
Наша справкаВсероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые контрольные работы, проведение которых инициировано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в 2015 году. Проводятся ВПР по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта, для контроля освоения минимума содержания образования, не требующего специальной (усиленной) подготовки обучающихся. Работы выполняются по заданиям, разработанным на федеральном уровне, и проверяются по единым критериям. ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации, это не новый ЕГЭ, от результатов не будет зависеть продолжение обучения выпускников.
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