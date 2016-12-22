22 Декабря 2016
Псков
 °C
Великие Луки
 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыНовогодняя ярмарка «ART-ель»Православные тропыНародное признание – 2016Модная революцияДеловой мир

Выпускники поучаствуют в эксперименте

22 Декабря 2016 - 09:42
Главная → Заметки → Взрослых.net
Результаты новых проверочных работ обещают не учитывать при выставлении годовых отметок
Недавно номеров наши коллеги – участники проекта «Взрослых. нет» – рассказали о новых министерских контрольных, которые ждут выпускников накануне сдачи госэкзаменов. Школьники собрали мнения учителей и учащихся о нововведении, большинство опрошенных высказывались против новых проверочных работ, подготовка к которым отнимет время от более важных для школьников выпускных экзаменов. В связи с этим «Псковская правда» решила узнать в Государственном управлении образования Псковской области подробности о Всероссийских проверочных работах.

– Проведение Всероссийских проверочных работ на уровне образовательной организации не противоречит требованиям федерального законодательства в сфере образования. В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Таким образом, образовательная организация должна организовать промежуточную аттестацию, для чего может использовать и единый инструментарий ВПР, – пояснили в Государственном управлении образования. 

Псковская область принимает участие в проведении ВПР с декабря 2015 года. В прошлом году обучающиеся 4 класса выполняли работу по математике и русскому языку, в мае этого года выпускники начальной школы выполнили работы по математике, окружающему миру, русскому языку. В ноябре обучающиеся 2 и 5 классов 52 школ области выполнили работу по русскому языку. По итогам проверочных работ был проведен содержательный анализ результатов и разработаны методические рекомендации для учителей начальных классов.

По каким предметам планируется проведение проверочных работ? 

В апреле-мае 2017 года будут проведены ВПР для обучающихся 11 классов по всей стране, в том числе в Псковской области, по пяти учебным предметам: физика, химия, биология, география, история. 
Количество предметов, по которым будут проводиться проверочные работы, образовательной организацией может корректироваться, так как выполнять их предстоит выпускникам, которые не выбирают данные предметы при прохождении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ.

В какой форме будут проходить Всероссийские проверочные работы? 

Новые проверочные работы проводятся в форме письменной контрольной работы, включающей задания с выбором правильного ответа из предложенного списка, задания с записью верных ответов. В работы включаются задания для проверки наиболее значимых содержательных элементов по каждому предмету.

Где будут проходить ВПР?

ВПР выполняются в обычной атмосфере учебно-воспитательного процесса образовательных организаций, в своем классе, без использования видеокамер, в присутствии учителя, преподающего в классе, независимого наблюдателя. Использование мобильных телефонов и шпаргалок запрещено. Проверка работ осуществляется учителями образовательной организации, в которой выполняется работа.

Все ли псковские школы примут участие в ВПР? 

В госуправлении пояснили, что участие во Всероссийских проверочных работах в 11 классах не является обязательным. Поэтому списки образовательных организаций региона, как принимающих участие, так и не принимающих участие в ВПР, будут сформированы в апреле 2017 года. 

Повлияют ли ВПР на годовые отметки?

Всероссийские проверочные работы будут заменять традиционные итоговые контрольные работы в образовательной организации. Вместе с этим результаты ВПР в 2017 году не должны учитываться при выставлении годовых отметок по предметам, так как данные контрольные работы проводятся в режиме апробации. Окончательное решение об использовании результатов ВПР принимает сама образовательная организация, принимая во внимание то, что выпускникам, успешно справившимся с работой, можно учесть результаты при выставлении годовой оценки.
 

Важно

На официальном сайте Федерального института педагогических измерений опубликованы описания и образцы вариантов для проведения в 11 классах ВПР по истории, географии, биологии, физике и химии, которые можно использовать для подготовки к данным проверочным работам. 
 

Наша справка

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые контрольные работы, проведение которых инициировано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в 2015 году. Проводятся ВПР по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта, для контроля освоения минимума содержания образования, не требующего специальной (усиленной) подготовки обучающихся. Работы выполняются по заданиям, разработанным на федеральном уровне, и проверяются по единым критериям. ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации, это не новый ЕГЭ, от результатов не будет зависеть продолжение обучения выпускников. 
 

Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Фехтовальщики Пскова:...Новые контрольные...Каникулы на Белом...

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Псковские школьники сели за штурвал самолётаПосетителям «Акваполиса» показали цирковое шоуЗимний бал в Пскове собрал свыше 500 студентовНа Октябрьской площади зажгли огни на главной елке
Весь фото архив

Видео

20-летие псковского симфонического оркестраБританские ученые приземлились в СерёдкеРемень для пассажираПсковичка обыграла знатоков «Что? Где? Когда?»
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 21 декабря
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

#всевпсков – Рязанская область#всевпсков – Республика Карелия#всевпсков – Московская область#всевпсков – Ленинградская область#всевпсков – Курская область#всевпсков – Костромская область#всевпсков – Калужская область#всевпсков – Ивановская область#всевпсков – Владимирская областьМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыНовогодняя ярмарка «ART-ель»Православные тропыНародное признание – 2016Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50