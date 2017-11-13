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Программа ТВ-передач с 13 по 19 ноября

13 Ноября 2017 - 15:24
Главная → Заметки → ТВ-программа
Главные фильмы недели: «Тайны мадам Вонг», «Последний король Шотландии», «День выборов», «Пророк» и «Тёмный мир. Равновесие»
15 эфирных и кабельных каналов на неделю: Первый канал, Россия 1, НТВ, Россия 2, Пятый канал, Россия Культура, Звезда, ТНТ, СТС, Рен-ТВ, ТВ-Центр, Домашний, Перец, ТВ3, ТВ XXI век.


 

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