8 Июля 2017
Псков
+20 .. +22 °C
Великие Луки
+19 .. +21 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыИстории успешных стартаповШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Программа ТВ-передач с 10 по 16 июля

08 Июля 2017 - 09:00
Главная → Заметки → ТВ-программа
Главные фильмы недели: «Дракула Брэма Стокера», «Пипец 2», «Приказано уничтожить», «Разборка в маленьком Токио» и «Без лица»
15 эфирных и кабельных каналов на неделю: Первый канал, Россия 1, НТВ, Россия 2, Пятый канал, Россия Культура, Звезда, ТНТ, СТС, Рен-ТВ, ТВ-Центр, Домашний, Перец, ТВ3, ТВ XXI век.


 

Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Программа ТВ-передач...Программа ТВ-передач...Программа ТВ-передач...

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Из-за иномарки на Звёздной едва не сгорел целый подъездБрутальный экшн видели у стен Изборской крепостиКак в Пскове сдают морфологию будущие медикиГалерея «Цех» покажет работы забытых мастеров
Весь фото архив

Видео

Верят ли в приметы участники ЕГЭ? Если да, то какиеЧем запомнится 51-й Пушкинский праздник поэзииВидеодневник «Другого искусства». День первыйЕдиная Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяем
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 5 июля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыИстории успешных стартаповШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50