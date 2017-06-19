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Программа ТВ-передач с 19 по 25 июня

19 Июня 2017 - 10:11
Главная → Заметки → ТВ-программа
Главные фильмы недели: «Опасный Джонни», «Красная жара», «Глубоководный горизонт», «Механик. Воскрешение» и «Последний самурай»
15 эфирных и кабельных каналов на неделю: Первый канал, Россия 1, НТВ, Россия 2, Пятый канал, Россия Культура, Звезда, ТНТ, СТС, Рен-ТВ, ТВ-Центр, Домашний, Перец, ТВ3, ТВ XXI век.


 

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