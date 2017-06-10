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Программа ТВ-передач с 12 по 18 июня

10 Июня 2017 - 00:05
Главная → Заметки → ТВ-программа
Главные фильмы недели: «Жюстин», «Охотники на ведьм», «Уолл Стрит: Деньги не спят», «Шпион по соседству» и «Тихая застава»
15 эфирных и кабельных каналов на неделю: Первый канал, Россия 1, НТВ, Россия 2, Пятый канал, Россия Культура, Звезда, ТНТ, СТС, Рен-ТВ, ТВ-Центр, Домашний, Перец, ТВ3, ТВ XXI век.


 

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