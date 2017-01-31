31 Января 2017
Псков
0 .. -2 °C
Великие Луки
 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжеты#всевпсковПресс-центрСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир

Программа ТВ-передач с 30 января по 5 февраля

30 Января 2017 - 09:41
Главная → Заметки → ТВ-программа
Главные фильмы недели: «Игра Эндера», «Птичка на проводе», «Бэтмен: Начало», «Неудержимые» и «Обитель зла»
15 эфирных и кабельных каналов на неделю: Первый канал, Россия 1, НТВ, Россия 2, Пятый канал, Россия Культура, Звезда, ТНТ, СТС, Рен-ТВ, ТВ-Центр, Домашний, Перец, ТВ3, ТВ XXI век.


 

Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Программа ТВ-передач...Программа ТВ-передач...Программа ТВ-передач...
Loading...

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Строительство школы в БорисовичахСовещание по вопросам сельского хозяйстваПсков после воскресного снегопадаПсковский «Акваполис» поблагодарил всех своих посетителей
Весь фото архив

Видео

Дмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковичаСпокойствия и уверенности пожелал Андрей Турчак псковичам в 2017 году20-летие псковского симфонического оркестра
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 25 января
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

#ВСЕВПСКОВ. ФиналМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжеты#всевпсковПресс-центрСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50