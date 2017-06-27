Специально к Международному дню рыбака мы подготовили fish-афишу

На территории Псковской области более 4000 рек и озер, малых и больших. С большим нетерпением рыболовы-любители дождались открытия водно-моторного сезона. С 15 июня счастливые обладатели лодок и моторов направились на свои любимые водоемы, к своим сокровенным клевым местам. С 1 июля разрешается хождение под мотором и на Теплом озере (в акваториях, принадлежащих Ремдовскому заказнику).На первое месте, бесспорно, я ставлюв его южной части – Сторожинец, Подлипье, Раскопель, Островцы, Подборовье. Путь туда неблизкий, из Пскова 80 – 120 км, но оно того стоит. Одни только виды бескрайнего моря, песчаных пляжей и сосновых боров завораживают. Разбить палаточный лагерь на живописном берегу – уже восторг и эстетическое наслаждение. А рыбалка? Именно из-за нее я и мои товарищи вот уже более 15 лет из года в год сюда и направляемся. Без ухи еще ни разу не оставались. С судаком встречаемся редко, чтобы поймать клыкастого, нужны хорошие знания мест его обитания и специфики ловли. Главная рыба сейчас там – окунь и щука, это если вы дружите со спиннингом. Окунь держится на каменистых местах, на «банках» (возвышениях рельефа дна), коих множество по всей акватории озера. Ловят его как троллингом на воблеры, так и в заброс на самые различные приманки. Но предпочтение мои товарищи и окунь отдают «съедобной» резине. А поплавочной или бортовой удочкой можно запросто за короткое время наловить ведро плотвы, беребры, подлещиков. И судачок с окунем попадаются. Лучшей рыбалки, чем на Чудском озере, я не встречал.. От строящегося нового моста возле деревни Хотицы, что в Псковском районе, и вниз по течению до самого Псковского озера. Рыбы и здесь пока еще много. В ямах можно найти (и поймать) крупного судака до 7-8 кг, встретить огромного сома в 20-30 кг. Но поимка таких трофеев довольно редка, хотя и случается каждый год и неоднократно. Именно сейчас, в теплые белые ночи, на «нарезку» (кусочки белой рыбы) мои знакомые с лодок успешно ловят не гигантов, но приличных сомиков (2 - 4 кг) и судачков (до 2 кг). Ну а с окунем и плотвой в устье никогда проблем не было. Попадается и язь, и лещ, и линь, но это уже в прилове.в среднем ее течении и проточные озера Долгое, Ужинское, Велье. Начиная с майских праздников и почти до октября берега этой лесной живописной и рыбной реки сплошь заполонены отдыхающими. Впору о бронировании мест задуматься. В основном приезжие – из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, на выходные дни псковичи заполняют редкие пустующие места. Но на рыбалку мы сюда ездим нечасто. Я и мои товарищи – сторонники тихих мест, а летняя Желча – это несмолкаемый рев лодочных моторов, фонтаны брызг от водных мотоциклов, лыжников, «ватрушек» и от прочего множества развлечений на воде. А рыба есть, и ее там немало – каждый вечер одновременно на сотнях костров готовится вкуснейшая уха.. Если вы сторонник тихого отдыха у воды, то вам сюда. Живописнее и красивее озера в нашей области я не встречал. Десятки островов с высокими берегами и сосновым лесом, чистейшая вода, множество заливов. Рядом самая высокая точка Бежаницкой возвышенности и Псковской области – гора Лобно (337,9 метра над уровнем моря). И рыба. Ее не так много, как в Чудском озере, но и здесь промысел ведется и рыболовы-любители без улова не остаются – некрупного окуня и плотвы в достатке. И щука имеется. Но вот парадокс – поймать зубастую разбойницу на спиннинг здесь почти никому не удается. И никто не может объяснить почему – ни местные рыболовы, ни маститые заезжие.. Известнейший псковский рыболов Михаил Васильевич Титов это озеро называет жемчужиной Псковской области. И не зря. Живописные лесные берега привлекают туристов, а множество водящейся там рыбы – рыбаков. Увлекательнейшая июльская рыбалка здесь ночью – на «резину» можно поймать великолепные экземпляры леща. А днем в береговых камышах и плотва, и окушок, и подлещик клюют исправно. И еще усвятичи не только любят свое озеро, но и ревностно оберегают его от посягательства браконьеров, что своих, что заезжих. На этом озере никогда – ни зимой, ни летом – не встретишь ни одной рыболовной сети. Молодцы усвятичи.

Фабрика одежды и обуви Nordman



Nordman – псковская фабрика, которая с 1997 г. выпускает экипировку для охотников и рыбаков:



• для лета: резиновые сапоги, рыбацкие болотники, вейдерсы, костюмы, куртки, плащи, чапсы (гамаши), кепки, термоноски и даже спасательные жилеты.



​• для зимы: сапоги из ЭВА, ботинки, бахилы, шапки, рукавицы, термобелье.



Иногда псковичи уверены, что у фабрики есть собственный магазин в центре города, куда можно приехать и купить обувь. Это не совсем так. Но приехать действительно можно.



Дело в том, что экипировку можно заказать через официальный сайт, а затем приехать прямо на фабрику, померить и забрать, сэкономив на доставке.



Кстати, вариант оплатить на месте после примерки тоже рабочий. Единственное – займет чуть больше времени. Зато вы сможете побывать в шоу-руме, где представлены все до одной модели обуви и одежды Nordman. Ни в одном магазине охоты и рыбалки такого вы не встретите.





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Магазины «Поплавок» и «Ловись рыбка»

Адрес: Псков, ул. Железнодорожная, 60 (автобус №6, остановка «Мебельный комбинат»)Тел: 8-800-700-72-58 (бесплатный звонок по РФ), 73-10-10Время работы: пн-пт, 8:00-17:00 (обед: 12:00-13:00)Сайт: www.nordman.ru Группа в ВК: https://vk.com/obuv_nordman



Любишь рыбалку? Опытный рыбак – настоящий профессионал? Или новичок, который хочет окунуться в этот интересный и удивительный мир? Неважно! Приходи к нам, в магазины «Поплавок» и «Ловись рыбка». Профессионалу предоставим снасти на самый притязательный вкус, а новичку поможем правильно выбрать из большого количества готовых доступных решений.



У нас ты найдешь обширный ассортимент спиннингов и удочек – от самых бюджетных до эксклюзивных. Есть различные катушки всевозможных систем. Лески, шнуры и приманки – от простых до всемирно известных марок.



Хорошо провести время на природе поможет правильная экипировка. Мы предложим костюмы из современных «дышащих» тканей – легкие, непромокаемые, с ловушками для насекомых или без. Дополним это большим выбором удобной и легкой рыболовной обуви, а после этого порадуем широким спектром турснаряжения, которое сделает отдых комфортным: поляризационными очками, головными уборами и прочим – абсолютно всем, что может понадобиться.



У нас в продаже всегда есть свежая живая наживка. Рыбачьте с нами, и удача будет с Вами!





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База отдыха «Волынь»

Адрес: г. Псков, Октябрьский пр-т, 32.Время работы: Понедельник-пятница с 10-00 до 20-00Суббота-воскресенье с 10-00 до 18-00Тел. +7-911-372-16-09Адрес: г. Псков, ул. Коммунальная, 73 (ТД «Гулливер», отдел «Поплавок»)Время работы: ежедневно с 10-00 до 20-00 без обеда и выходныхТел. +7-911-372-14-84



Загородный комплекс «Волынь» расположен на живописном берегу Жижицкого озера и включает в себя комфортабельные коттеджи, ресторан, лодочную станцию, бани и сауны, лесной массив, прогулочные дорожки, зоны отдыха и спортивные площадки.



«Волынь» – это рай для рыболовов, грибников и любителей единения с природой. Здесь обитают различные виды озерной рыбы: судак, щука, лещ, карась, окунь, плотва. А грибы можно собирать, не сходя с прогулочной дорожки.



Разнообразие рыбных запасов – одно из преимуществ рыбалки на базе отдыха «Волынь». А чтобы обеспечить гарантированный улов, на базе применяют свою технологию. Рыболовов привозят на заранее выбранные и соответствующим образом подготовленные места, куда заблаговременно приваживают рыбу, прикармливая специальными кормами.



С помощью опытного и терпеливого инструктора удачный улов обеспечен.



Помимо рыбалки на Жижицком озере, вы можете поудить рыбку в искусственном пруду, где в изобилии водится карп.



Из пойманного трофея вам приготовят самые разнообразные блюда. Рыбку закоптят, запекут, сварят ароматную уху, сделают пельмени, котлеты, подадут в горшочке, томленной с овощами и кореньями. Если пожелаете забрать улов с собой и удивить домашних, то рыбу почистят и сберегут до отъезда.





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Мастерская по ремонту надувных лодок



Лодки из поливинилхлорида (ПВХ) очень популярны, поскольку материал, из которого они изготавливаются, обладает прочностью и износостойкостью. Однако, несмотря на все достоинства данного материала, иногда приходится делать ремонт и тюнинг лодок ПВХ, чтобы продлить срок службы транспортного средства и обновить его внешний вид.



Повреждения надувной лодки из поливинилхлорида могут появиться в результате неаккуратной эксплуатации или не заклеенных вовремя царапин, порезов. Поэтому рекомендуется своевременно устранять все поломки.



Мастерская по ремонту и тюнингу лодок в Пскове предлагает услуги по обслуживанию, ремонту, тюнингу надувных лодок ПВХ любых производителей. Специалисты производят работы любой сложности: от установки заплат до сложнейших переделок и модернизации вашей лодки.



Услуги мастерской:



• диагностика герметичности надувных лодок и изделий,

• устранение порезов, замена фурнитуры лодки пвх,

• ремонт и замена транца, установка навесного транца, установка транцевых колес на лодки пвх,

• ремонт и усиление днища лодок пвх, бронирование днища и баллонов, переделка днища под киль,

• изготовление и установка киля,

• изготовление и замена полов (пойол) лодки,

• монтаж дополнительного оборудования, установка тарг любой модификации,

• консультация по выбору лодки.

На все виды работ гарантия 1 год!





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Адрес: г. Псков, ул. Дновская, д. 1Время работы: мастерская работает с 10:00 до 18:00, без обеда и выходных.Телефоны: +79113585619, +79532346031Группа Вконтакте: https://vk.com/zaplatkapskov

Магазины РыбоLove: к рыбалке с любовью



Сеть рыболовных магазинов предлагает целый спектр товаров для вашего хобби. В наших магазинах вы найдете все, чтобы отдых на природе был комфортным и продуктивным и стал не просто увлечением, а самой настоящей любовью!





Адреса магазинов:



• г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 5, магазин «РыбоLove». Телефон 8 (8112) 66-41-66

• г. Псков, ул. Юбилейная, д. 36, магазин «РыбоLove». Телефон 8 (8112) 58-80-30

• г. Псков, Рижский пр-т, д. 44, магазин «РыбоLove» ТК «Маячок». Телефон 8-911-699-63-71

• Псковская обл., пгт Бежаницы, ул. Дружбы, магазин «РыбоLove». Телефон 8-911-882-94-07

• Псковская обл., пгт Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, д. 13а, магазин «РыбоLove»

Телефоны: 8(81146) 23-293, 8-911-355-13-46

• Псковская обл., г. Печоры, ул. Рижская, д. 4а, магазин «РыбоLove». Телефон 8-911-393-66-17

• Псковская обл., г. Пустошка, ул. Т. Птичкиной (в «Магните») , магазин «РыбоLove». Телефон 8-911-360-60-94

• Псковская обл., г. Остров, ул. 1 Мая, д. 19а, магазин «РыбоLove». Телефон 8-911-392-98-64

• Псковская обл., п. Дедовичи, ул. Октябрьская, д. 39 (м-н Энергетиков) магазин «РыбоLove». Телефон 8-911-896-76-11 Группа в ВК: https://vk.com/rybolovepsk

• г. Псков, ул. Юбилейная, д. 36, магазин обуви Nordman. Телефон 8 (8112) 58-80-30. Группа в ВК: https://vk.com/nordmanpsk



Лодки и РИБы торговой марки STEL



7-9 июля на территории базы отдыха «Чудское подворье» пройдет тест-драйв лодок и РИБов на моторах.



Компания-организатор теста, производящая продукцию под торговой маркой STEL, уже 17 лет занимается производством и продажей лодок ПВХ, надувных лодок, РИБов, катеров, рафтов, катамаранов, плотиков для подводной охоты, а также комплектующих изделий и аксессуаров. Накопленный опыт позволяет выпускать конкурентоспособные, безопасные товары российского производства.



На озере можно будет протестировать отдельные модели лодок и РИБов STEL с новой линейкой моторов HIDEA.



Тест-драйв возможно будет совместить с отдыхом на природе, конкурсами и коллективными играми.

– Мы рады видеть всех желающих, – говорят организаторы мероприятия. – Проход на базу для желающих принять участие будет бесплатным. Тест-драйв лодок также бесплатный.



Начало мероприятия: 7 июля в 19.00. Конец мероприятия: 9 июля в 15:00.





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