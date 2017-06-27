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В Пскове открылась выставка к 100-летию главной газеты региона (СПЕЦРЕПОРТАЖ)
27 Июня 2017 - 10:28Главная → Заметки → Спецрепортаж → Пишем историю «ПП» вместе
Музей «Псковской правде» на столетие выставку подарил
23 июня в главном корпусе Псковского музея-заповедника открылась выставка «От «Псковского набата» к «Псковской правде». Небольшой, но очень уютной экспозицией, содержащей старинные выпуски, фотографии коллектива, награды и личные вещи сотрудников, Псковский музей поздравил нас – главную областную газету – с вековым юбилеем. Увидеть экспозицию можно до 23 июля.
О главных экспонатах рассказывает автор выставки – младший научный сотрудник исторического отдела музея Надежда Смирнова.
Первый номер «Набата» вышел 27 октября (9 ноября) 1917 года, на следующий день после установления в городе советской власти. Открывался он лозунгом «Вся власть Советам!». Первые номера газеты издавались исключительно на средства, собранные рабочими, солдатами и крестьянами. Тираж первых номеров не превышал 1 тыс. экз.
В 1917 году после Февральской революции в здании разместились революционные организации, и оно получило название «Дом свободы». Здесь находились типография и редакция «Псковского набата». Прежний адрес – улица Советская, дом 11. Здание сгорело в первые месяцы Великой Отечественной.
1 марта 1930 года газеты «Псковский набат» и «Псковский пахарь» объединились в единый «Псковский колхозник», продолжавший не только нумерацию, но и традиции своих предшественников. «Псковский колхозник» сообщал преимущественно о событиях в городе и районе. С 1935 года газета опять стала печатным органом Псковского округа.
Первый советский массовый фотоаппарат: за 11 лет производства (с 1930 по 1941 год включительно) выпущено более 1 млн экземпляров. Именно с помощью такой фототехники были сделаны первые снимки, использовавшиеся в «Псковском набате».
После окончания Академии художеств с 1926 года Г. А. Алексеев-Гай постоянно жил в Пскове и принимал непосредственное участие в художественно-выставочной жизни города. С 1927 года Григорий Анкудинович работал художником для газет «Псковский набат» и «Псковский колхозник». Книжка содержит сведения о зарплате и гонорарах художника.
В 1967 году газета «Псковская правда» отмечала полувековой юбилей. К дате была выпущена газета «Журналист», содержавшая поздравления. В годы советской власти сотрудниками газеты были такие известные люди, как С. В. Перминов, редактор, В. Ф. Петерсон, художник-ретушер, В. Ф. Селиванов, художник и фотокорреспондент, И. В. Виноградов, редактор, В. Я. Мартынюк, фотокорреспондент, Г. В. Веселов.
После войны газета возобновила свою деятельность 5 ноября 1944 года. В этот день вышел первый номер областной газеты «Псковская правда», ставшей преемницей всех изданий, ведущих нумерацию от «Псковского набата». Редактор газеты в период с 1949 по 1961 год Григорий Ларионов в 1943 году был удостоен ордена Красного Знамени.
Перестроечные времена в редакции. Интересно, что именно про псковского журналиста в эпоху перестройки телеканал НТВ не так давно снимал в городе сериал «Последняя статья журналиста». А вот так редакция выглядела 30 лет назад на самом деле.
В 1961-1965 годах Вадим Владимирович Хмылко – первый секретарь Псковского райкома КПСС, затем – секретарь парткома производственного колхозно-совхозного управления, а в 1965-1970 годах – вновь первый секретарь Псковского райкома КПСС. 30 апреля 1966 года ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В ноябре 1970 года Вадим Владимирович Хмылко был назначен редактором областной газеты «Псковская правда». Однако проработать на этой должности ему удалось недолго. Вадим Владимирович Хмылко ушел из жизни 21 июля 1972 года.
Самое массовое спортивное событие региона проводится каждый год начиная с 1945 года. В первую мирную весну эстафету на призы «Псковской правды» бежало всего около трех десятков участников. Сегодня участниками становятся более 2000 человек.
Больше фото с выставки
О главных экспонатах рассказывает автор выставки – младший научный сотрудник исторического отдела музея Надежда Смирнова.
Первый номер «Набата» вышел 27 октября (9 ноября) 1917 года, на следующий день после установления в городе советской власти. Открывался он лозунгом «Вся власть Советам!». Первые номера газеты издавались исключительно на средства, собранные рабочими, солдатами и крестьянами. Тираж первых номеров не превышал 1 тыс. экз.
В 1917 году после Февральской революции в здании разместились революционные организации, и оно получило название «Дом свободы». Здесь находились типография и редакция «Псковского набата». Прежний адрес – улица Советская, дом 11. Здание сгорело в первые месяцы Великой Отечественной.
1 марта 1930 года газеты «Псковский набат» и «Псковский пахарь» объединились в единый «Псковский колхозник», продолжавший не только нумерацию, но и традиции своих предшественников. «Псковский колхозник» сообщал преимущественно о событиях в городе и районе. С 1935 года газета опять стала печатным органом Псковского округа.
Первый советский массовый фотоаппарат: за 11 лет производства (с 1930 по 1941 год включительно) выпущено более 1 млн экземпляров. Именно с помощью такой фототехники были сделаны первые снимки, использовавшиеся в «Псковском набате».
После окончания Академии художеств с 1926 года Г. А. Алексеев-Гай постоянно жил в Пскове и принимал непосредственное участие в художественно-выставочной жизни города. С 1927 года Григорий Анкудинович работал художником для газет «Псковский набат» и «Псковский колхозник». Книжка содержит сведения о зарплате и гонорарах художника.
В 1967 году газета «Псковская правда» отмечала полувековой юбилей. К дате была выпущена газета «Журналист», содержавшая поздравления. В годы советской власти сотрудниками газеты были такие известные люди, как С. В. Перминов, редактор, В. Ф. Петерсон, художник-ретушер, В. Ф. Селиванов, художник и фотокорреспондент, И. В. Виноградов, редактор, В. Я. Мартынюк, фотокорреспондент, Г. В. Веселов.
После войны газета возобновила свою деятельность 5 ноября 1944 года. В этот день вышел первый номер областной газеты «Псковская правда», ставшей преемницей всех изданий, ведущих нумерацию от «Псковского набата». Редактор газеты в период с 1949 по 1961 год Григорий Ларионов в 1943 году был удостоен ордена Красного Знамени.
Перестроечные времена в редакции. Интересно, что именно про псковского журналиста в эпоху перестройки телеканал НТВ не так давно снимал в городе сериал «Последняя статья журналиста». А вот так редакция выглядела 30 лет назад на самом деле.
В 1961-1965 годах Вадим Владимирович Хмылко – первый секретарь Псковского райкома КПСС, затем – секретарь парткома производственного колхозно-совхозного управления, а в 1965-1970 годах – вновь первый секретарь Псковского райкома КПСС. 30 апреля 1966 года ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В ноябре 1970 года Вадим Владимирович Хмылко был назначен редактором областной газеты «Псковская правда». Однако проработать на этой должности ему удалось недолго. Вадим Владимирович Хмылко ушел из жизни 21 июля 1972 года.
Самое массовое спортивное событие региона проводится каждый год начиная с 1945 года. В первую мирную весну эстафету на призы «Псковской правды» бежало всего около трех десятков участников. Сегодня участниками становятся более 2000 человек.
Арслан Байрамов Автор фото: Андрей Степанов
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