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Как устроить себе увлекательные каникулы
30 Мая 2017 - 10:00Главная → Заметки → Спецрепортаж
Как провести их не только в развлечениях, но и с пользой, подскажет «Псковская правда»
Закончился очередной учебный год. Заброшены подальше школьные рюкзаки, забыты уроки. Встречайте, каникулы! Радость для детей, забота для родителей! Сейчас мы расскажем вам, как сделать свои каникулы незабываемыми.
ДНТЦ «Юный техник» приглашает всех желающих в возрасте от 6 лет на летние курсы по робототехнике!
Робототехника, программирование, 3D-моделирование и печать, создание мультфильмов – все это и многое другое предлагаем вашему вниманию на наших курсах:
Недельные курсы. Каждый курс продолжается 5 рабочих дней, с понедельника по пятницу, каждое занятие длится 2 часа (120 минут). Ежедневно ребята будут знакомиться с одним из направлений работы нашего Центра. Курс ориентирован на тех, кто еще не посещал занятия в нашем Центре.
Месячные курсы. Каждый курс продолжается до конца месяца. Занятия проводятся 2 раза в неделю, каждое занятие длится 2 часа (120 минут). В ходе занятий ребята познакомятся более подробно с одним из направлений и смогут воплотить свои творческие задумки. Курс ориентирован как на тех, кто еще не посещал занятия в нашем Центре, так и на опытных наших учеников.
Подробности – на нашем сайте и в группах.
Сайт – ut60.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/ut60ru
Группа Фейсбук: www.facebook.com/groups/155686424815427
Телефон: +7 (953) 238-78-92
Провести каникулы нескучно и в веселой компании приглашает Студия творчества «Шебби Шик»!
Мастера Студии помогут научиться творить и детям, и взрослым. Вы сможете создать совершенно необычные, дивные и интересные вещи.
Здесь каждый найдет занятие по душе, ведь в Студии огромный выбор мастер-классов самой разной тематики: скрапбукинг, кардмэйдинг, декупаж, свит-дизайн, вязание, квиллинг, фелтинг (валяние), мыловарение, декорирование футболок и сумок, аппликация, роспись пряников и многое-многое другое.
Все мастер-классы можно посетить как по расписанию, так и в индивидуальном порядке.
Ребят от 7 до 10 лет приглашаем в летний творческий лагерь!
Даты смен в июне: 5 – 9 июня, 12 – 16 июня!
Каждый день в 10:00 ребят будут встречать умелые мастера Студии.
С 10:30 до 11:30 на мастер-классах будут создаваться интересные творческие работы, которые участники заберут с собой!
С 11:30 до 12:00 – время для отдыха и небольшого чаепития.
А уже с 12 до 13 часов вас будут ожидать увлекательные забавы на воздухе и настольные игры!
Стоимость участия – 2000 рублей за всю смену.
Внимание для родителей! Скидка на участие второго ребенка 10 %, а для многодетных – 15 % (при предъявлении документов).
Кроме того, в Студии творчества «Шебби Шик» вы можете не только посетить мастер-классы, но и приобрести разнообразные материалы и заготовки для самостоятельного творчества!
Приятный бонус получают все участники мастер-классов – скидку 10 % на все товары для творчества (кроме работ мастеров).
Не упустите возможность побывать в мире красоты, творчества, веселья и улыбок!
Контактная информация:
Адрес: Псков, Рижский пр., д. 14
Тел. +7 (921) 002-43-14
Странички ВКонтакте:
vk.com/shebbi
vk.com/shebbishikpsk
vk.com/deti.shebbishic
vk.com/wedding.shebbishic
vk.com/tovariotshebbi
Куда пойти с детьми? Конечно, в Milk and Cookies!
Milk and Cookies – это небольшая кофейня в центре города, место с уютной атмосферой счастья и любви к кофе. Вашему вниманию предлагается широкий ассортимент печенья по фирменным рецептам и других сладостей.
Кофейня приглашает родителей с детьми отведать традиционное американское блюдо – теплое молочко с вкуснейшим печеньем кукис! Также для детей оригинальное мороженое в игрушках, молочные коктейли, самый шоколадный какао и вкусные капкейки и тортики. Здесь настоящий рай для сладкоежек!
Родители откроют для себя редкие сорта кофе, сваренные на профессиональном итальянском оборудовании умелыми бариста. И конечно, никого не оставят равнодушным авторские напитки кофейни: Ханни-Латте, Капучино-Сникерс, Раф со специями, Джокер, Дедпул, Харли Квин! Для малышей имеется детский стульчик.
Адрес: г. Псков, ул. Карла Маркса, д. 9
Телефон: (8112) 201-601
Группа ВКонтакте: vk.com/milk_and_cookies_pskov
Страничка Инстаграам: Instagram.com/milkandcookies_pskov
Приглашаем детей и родителей отдохнуть в Финском парке г. Пскова и насладиться летом в центре города. Выбирайте активный отдых!
Мы предлагаем:
Прокат летнего, спортивного инвентаря:
• велосипеды (взрослые скоростные и детские);
• ролики;
• самокаты (детские и взрослые);
• электрические машинки;
• водный шар и лодочка;
• настольный теннис;
• батут.
Летнее кафе:
• разливной квас, вода, лимонад;
• домашние блинчики и свежая выпечка;
• чай, кофе;
• попкорн и сладкая вата;
• мороженое;
• шары с гелием.
• Аренда беседок с мангалом
• Проведение детских праздников с аниматорами
• Аренда сцены для мероприятий
Адрес: г. Псков, ул. Гоголя, 52а (Финский парк)
Телефон: +7 (921) 214-32-65
Группа ВКонтакте: vk.com/snegopad_fp
Птичий дворик приглашает жителей и гостей города посетить зоопарки в Пскове и д. Погорелка.
В Псковском районе, деревне Погорелка, в Птичьем дворике большая территория, есть пруд, открытые террасы. Это особенно понравится тем, кто взял с собой перекусить. Помимо большого разнообразия необычных для наших широт птиц, вы познакомитесь и с другими жителями нашего зоопарка, которых тоже немалое количество.
График работы: с 10:00 до 16:00, без обеда и выходных.
Цена билетов: взрослый – 100 рублей, детский – 70 рублей(до 3 лет – бесплатно).
Также Птичий дворик открыл филиал контактного мини-зоопарка для всех любителей животных и птиц в Пскове. Первые обитатели контактного зоопарка в Пскове – ручные козлята, поросята, кролики, морские свинки, ежи, еноты и разные птицы. Животных можно кормить, гладить и брать на руки.
График работы: с 10:00 до 20:00, без обеда и выходных.
Цена билетов: взрослый – 150 рублей, детский – 100 рублей (до 3 лет бесплатно).
Адрес: Псковский район, д. Погорелка.
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 43
Телефон: +7 (911) 367-07-46
Группа ВКонтакте: vk.com/club59629311
Почта: ptichiydvorikpskov@rambler.ru
Какие каникулы без купания в речке или море? Плавать, нырять, играть с друзьями в мяч прямо в воде и просто брызгаться – что может быть веселее? К сожалению, не всегда мы можем позволить себе поездку на море, а купаться в реке порой погода не позволяет. Но лето есть лето, и без купания не обойтись!
В июне ваш ребенок может посещать бассейн «Дельфин». Небольшой, но удобный – 12,5 м в длину и 6 м в ширину, он непременно придется по душе каждому юному пловцу. Его глубина 1,2 м позволяет заниматься детям от 4 до 10 лет.
Ваш ребенок не умеет плавать? Не беда! В «Дельфине» обучение плаванию проводят квалифицированные специалисты, всегда присутствует медработник.
Адрес: Псков, ул. Киселева, 24а
Телефон: (8112) 57-58-90
Подробности на сайте: doofc-delfin.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/club49293702
Квест «Хижина тайн» – это приключенческая игра, позволяющая провести время увлекательно и с пользой. Ребята должны за час найти выход из «хижины». Для этого им придется выполнять логические задания, решать головоломки на смекалку и находчивость, искать спрятанные предметы и подсказки. При выполнении задания игроки получают подсказку, которая позволяет команде перейти на следующий этап. Квест дает уникальную возможность выяснить и развить уровень логического мышления. Программа составлена так, чтобы участвовать могли все без исключения – и дети, и взрослые, и новички, и профи в прохождении таких игр. Более того, это отличный подарок, например, на день рождения. Приключения, эмоции и веселье, что может быть лучше? Провести время с друзьями в нестандартной ситуации – отличный момент, чтобы лучше узнать друг друга. Количество участников команды составляет от 2 до 5 человек. Продолжительность – 60 минут. Рекомендуемый возраст участников – от 7 лет.
Адрес: г. Псков, ул. Юбилейная, 45
Сайт: квестмаг.рф
Группа ВКонтакте: vk.com/kvestmag
Телефон: (8112) 611-600
Новые знания, новые впечатления, новые друзья – все это вы найдете в наших летних лагерях:
- летний языковой лагерь (английский или французский) для детей 4-14 лет, г. Псков; 05.06 – 23.06.2017 (с 8:30 до 18:30).
От 450 руб. в день.
- летний языковой лагерь в г. Юрмала.
Латвия, Юрмала, Вайвари – 200 метров до моря, сосны, свежий воздух, активная программа!
Целых 14 часов и 30 минут в день – занятость различными мероприятиями. Только 1 час 30 минут – ПЧМ (полтора часа молчания) и 8 часов ночного сна.
1 смена – 26.06.2017 – 05.07.2017 (10 дней) – для детей 5-8 и 8-13 лет и 26.06.17 – 16.07.17 – 21 день.
2 смена – 07.07.2017 – 16.07.2017 (10 дней) – для детей 6-12 лет и 07.07.17 – 27.07.17 – 21 день.
3 смена – 18.07.2017 – 27.07.2017 (10 дней) – для детей 9-15 лет.
А еще у нас:
Иностранные языки для детей с 3-х лет – начало занятий с нового учебного года.
Творческие занятия для детей 1-3 лет.
Добро пожаловать!
Адрес: г. Псков, ул. Кузбасской дивизии, д. 28б (вход через подъезд, домофон 3).
Телефоны: +7 (911) 396-18-79, +7 (900) 992-49-92, +7 (911) 697-91-30
Группа ВКонтакте: vk.com/danelia_family
Досуговый научно-технический центр «Юный техник»
ДНТЦ «Юный техник» приглашает всех желающих в возрасте от 6 лет на летние курсы по робототехнике!
Робототехника, программирование, 3D-моделирование и печать, создание мультфильмов – все это и многое другое предлагаем вашему вниманию на наших курсах:
Недельные курсы. Каждый курс продолжается 5 рабочих дней, с понедельника по пятницу, каждое занятие длится 2 часа (120 минут). Ежедневно ребята будут знакомиться с одним из направлений работы нашего Центра. Курс ориентирован на тех, кто еще не посещал занятия в нашем Центре.
Месячные курсы. Каждый курс продолжается до конца месяца. Занятия проводятся 2 раза в неделю, каждое занятие длится 2 часа (120 минут). В ходе занятий ребята познакомятся более подробно с одним из направлений и смогут воплотить свои творческие задумки. Курс ориентирован как на тех, кто еще не посещал занятия в нашем Центре, так и на опытных наших учеников.
Подробности – на нашем сайте и в группах.
Сайт – ut60.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/ut60ru
Группа Фейсбук: www.facebook.com/groups/155686424815427
Телефон: +7 (953) 238-78-92
Студия творчества «Шебби Шик»
Провести каникулы нескучно и в веселой компании приглашает Студия творчества «Шебби Шик»!
Мастера Студии помогут научиться творить и детям, и взрослым. Вы сможете создать совершенно необычные, дивные и интересные вещи.
Здесь каждый найдет занятие по душе, ведь в Студии огромный выбор мастер-классов самой разной тематики: скрапбукинг, кардмэйдинг, декупаж, свит-дизайн, вязание, квиллинг, фелтинг (валяние), мыловарение, декорирование футболок и сумок, аппликация, роспись пряников и многое-многое другое.
Все мастер-классы можно посетить как по расписанию, так и в индивидуальном порядке.
Ребят от 7 до 10 лет приглашаем в летний творческий лагерь!
Даты смен в июне: 5 – 9 июня, 12 – 16 июня!
Каждый день в 10:00 ребят будут встречать умелые мастера Студии.
С 10:30 до 11:30 на мастер-классах будут создаваться интересные творческие работы, которые участники заберут с собой!
С 11:30 до 12:00 – время для отдыха и небольшого чаепития.
А уже с 12 до 13 часов вас будут ожидать увлекательные забавы на воздухе и настольные игры!
Стоимость участия – 2000 рублей за всю смену.
Внимание для родителей! Скидка на участие второго ребенка 10 %, а для многодетных – 15 % (при предъявлении документов).
Кроме того, в Студии творчества «Шебби Шик» вы можете не только посетить мастер-классы, но и приобрести разнообразные материалы и заготовки для самостоятельного творчества!
Приятный бонус получают все участники мастер-классов – скидку 10 % на все товары для творчества (кроме работ мастеров).
Не упустите возможность побывать в мире красоты, творчества, веселья и улыбок!
Контактная информация:
Адрес: Псков, Рижский пр., д. 14
Тел. +7 (921) 002-43-14
Странички ВКонтакте:
vk.com/shebbi
vk.com/shebbishikpsk
vk.com/deti.shebbishic
vk.com/wedding.shebbishic
vk.com/tovariotshebbi
Кофейня Milk and Cookies
Куда пойти с детьми? Конечно, в Milk and Cookies!
Milk and Cookies – это небольшая кофейня в центре города, место с уютной атмосферой счастья и любви к кофе. Вашему вниманию предлагается широкий ассортимент печенья по фирменным рецептам и других сладостей.
Кофейня приглашает родителей с детьми отведать традиционное американское блюдо – теплое молочко с вкуснейшим печеньем кукис! Также для детей оригинальное мороженое в игрушках, молочные коктейли, самый шоколадный какао и вкусные капкейки и тортики. Здесь настоящий рай для сладкоежек!
Родители откроют для себя редкие сорта кофе, сваренные на профессиональном итальянском оборудовании умелыми бариста. И конечно, никого не оставят равнодушным авторские напитки кофейни: Ханни-Латте, Капучино-Сникерс, Раф со специями, Джокер, Дедпул, Харли Квин! Для малышей имеется детский стульчик.
Адрес: г. Псков, ул. Карла Маркса, д. 9
Телефон: (8112) 201-601
Группа ВКонтакте: vk.com/milk_and_cookies_pskov
Страничка Инстаграам: Instagram.com/milkandcookies_pskov
Центр отдыха «СНЕГОПАД»
Приглашаем детей и родителей отдохнуть в Финском парке г. Пскова и насладиться летом в центре города. Выбирайте активный отдых!
Мы предлагаем:
Прокат летнего, спортивного инвентаря:
• велосипеды (взрослые скоростные и детские);
• ролики;
• самокаты (детские и взрослые);
• электрические машинки;
• водный шар и лодочка;
• настольный теннис;
• батут.
Летнее кафе:
• разливной квас, вода, лимонад;
• домашние блинчики и свежая выпечка;
• чай, кофе;
• попкорн и сладкая вата;
• мороженое;
• шары с гелием.
• Аренда беседок с мангалом
• Проведение детских праздников с аниматорами
• Аренда сцены для мероприятий
Адрес: г. Псков, ул. Гоголя, 52а (Финский парк)
Телефон: +7 (921) 214-32-65
Группа ВКонтакте: vk.com/snegopad_fp
Птичий дворик
Птичий дворик приглашает жителей и гостей города посетить зоопарки в Пскове и д. Погорелка.
В Псковском районе, деревне Погорелка, в Птичьем дворике большая территория, есть пруд, открытые террасы. Это особенно понравится тем, кто взял с собой перекусить. Помимо большого разнообразия необычных для наших широт птиц, вы познакомитесь и с другими жителями нашего зоопарка, которых тоже немалое количество.
График работы: с 10:00 до 16:00, без обеда и выходных.
Цена билетов: взрослый – 100 рублей, детский – 70 рублей(до 3 лет – бесплатно).
Также Птичий дворик открыл филиал контактного мини-зоопарка для всех любителей животных и птиц в Пскове. Первые обитатели контактного зоопарка в Пскове – ручные козлята, поросята, кролики, морские свинки, ежи, еноты и разные птицы. Животных можно кормить, гладить и брать на руки.
График работы: с 10:00 до 20:00, без обеда и выходных.
Цена билетов: взрослый – 150 рублей, детский – 100 рублей (до 3 лет бесплатно).
Адрес: Псковский район, д. Погорелка.
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 43
Телефон: +7 (911) 367-07-46
Группа ВКонтакте: vk.com/club59629311
Почта: ptichiydvorikpskov@rambler.ru
Детский оздоровительно-образовательный физкультурный центр «Дельфин»
Какие каникулы без купания в речке или море? Плавать, нырять, играть с друзьями в мяч прямо в воде и просто брызгаться – что может быть веселее? К сожалению, не всегда мы можем позволить себе поездку на море, а купаться в реке порой погода не позволяет. Но лето есть лето, и без купания не обойтись!
В июне ваш ребенок может посещать бассейн «Дельфин». Небольшой, но удобный – 12,5 м в длину и 6 м в ширину, он непременно придется по душе каждому юному пловцу. Его глубина 1,2 м позволяет заниматься детям от 4 до 10 лет.
Ваш ребенок не умеет плавать? Не беда! В «Дельфине» обучение плаванию проводят квалифицированные специалисты, всегда присутствует медработник.
Адрес: Псков, ул. Киселева, 24а
Телефон: (8112) 57-58-90
Подробности на сайте: doofc-delfin.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/club49293702
Семейный квест «Хижина тайн»
Квест «Хижина тайн» – это приключенческая игра, позволяющая провести время увлекательно и с пользой. Ребята должны за час найти выход из «хижины». Для этого им придется выполнять логические задания, решать головоломки на смекалку и находчивость, искать спрятанные предметы и подсказки. При выполнении задания игроки получают подсказку, которая позволяет команде перейти на следующий этап. Квест дает уникальную возможность выяснить и развить уровень логического мышления. Программа составлена так, чтобы участвовать могли все без исключения – и дети, и взрослые, и новички, и профи в прохождении таких игр. Более того, это отличный подарок, например, на день рождения. Приключения, эмоции и веселье, что может быть лучше? Провести время с друзьями в нестандартной ситуации – отличный момент, чтобы лучше узнать друг друга. Количество участников команды составляет от 2 до 5 человек. Продолжительность – 60 минут. Рекомендуемый возраст участников – от 7 лет.
Адрес: г. Псков, ул. Юбилейная, 45
Сайт: квестмаг.рф
Группа ВКонтакте: vk.com/kvestmag
Телефон: (8112) 611-600
Детская студия «ДАНЕЛИЯ-family»
Новые знания, новые впечатления, новые друзья – все это вы найдете в наших летних лагерях:
- летний языковой лагерь (английский или французский) для детей 4-14 лет, г. Псков; 05.06 – 23.06.2017 (с 8:30 до 18:30).
От 450 руб. в день.
- летний языковой лагерь в г. Юрмала.
Латвия, Юрмала, Вайвари – 200 метров до моря, сосны, свежий воздух, активная программа!
Целых 14 часов и 30 минут в день – занятость различными мероприятиями. Только 1 час 30 минут – ПЧМ (полтора часа молчания) и 8 часов ночного сна.
1 смена – 26.06.2017 – 05.07.2017 (10 дней) – для детей 5-8 и 8-13 лет и 26.06.17 – 16.07.17 – 21 день.
2 смена – 07.07.2017 – 16.07.2017 (10 дней) – для детей 6-12 лет и 07.07.17 – 27.07.17 – 21 день.
3 смена – 18.07.2017 – 27.07.2017 (10 дней) – для детей 9-15 лет.
А еще у нас:
Иностранные языки для детей с 3-х лет – начало занятий с нового учебного года.
Творческие занятия для детей 1-3 лет.
Добро пожаловать!
Адрес: г. Псков, ул. Кузбасской дивизии, д. 28б (вход через подъезд, домофон 3).
Телефоны: +7 (911) 396-18-79, +7 (900) 992-49-92, +7 (911) 697-91-30
Группа ВКонтакте: vk.com/danelia_family
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