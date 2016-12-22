Что подарить друзьям, родственникам и коллегам – вопрос, который мучает каждого задолго до наступления праздников

Впереди – главный праздник года. Красиво накрытый стол, сюрпризы, любимые друзья, родственники, ёлка и, конечно, подарки. Представляет вашему вниманию несколько вариантов необычных подарков, которыми можно порадовать дорогих вам людей.



Магазин текстиля «Доротея»



Магазин текстиля в Пскове «Доротея» поможет с выбором запоминающихся подарков для родных и друзей.



Мы предлагаем качественную продукцию российского производства. Представленная в широком ассортименте разнообразных товаров, она сможет в полном объеме удовлетворить вкусы и требования каждого покупателя. Вы можете выбрать качественное постельное белье и все, что необходимо для обустройства спальни, кухни и других помещений Вашего дома или квартиры.



Также вы можете приобрести у нас подушки и одеяла, пледы и покрывала, товары для кухни, одежду для дома и домашние тапочки.



Такие подарки будут всегда к месту, в любом доме и в любое время.

Адрес: г. Псков, ул. Красноармейская, д. 26.

Тел.: 8 (800) 250-68-55 (звонок бесплатный), +7(911) 369-98-97, +7(911) 379-57-55, 8 (8112) 57-68-55.

Подробную информацию ищите на сайте или группе ВКонтакте.



Внимание! Открылся павильон на Центральном рынке в г. Пскове по адресу – ул. Воровского, 6Б, павильон №1.

Центр Зимнего Отдыха «Снегопад»



Центр отдыха «Снегопад» приглашает детей и родителей отдохнуть в Финском парке, насладиться зимой в центре города.

Мы предлагаем:

• Подготовленный склон, электрический подъемник, вечерние освещение.

• Бесплатное обучение основам катания на лыжах, сноубордах. Инструктора на склонах работают индивидуально с каждым.

• Прокат горных лыж, сноубордов, ватрушек, размеры для горных лыж можно подобрать даже для самых маленьких с 3-х 4-х лет, наши склоны в Пскове позволяют научить кататься детей.

• Экстрим-парк.

• Теплое кафе. Аренда беседок с мангалом.

• Подарочные сертификаты и абонементы.

Девиз Центра Зимнего Отдыха «Снегопад»: Мы выбираем активный отдых!!!

«Сенгопад» находится в Пскове на территории Финского парка (парк Куопио), на пересечении улиц Гоголя и Воровского т. +7(921) 214-32-65.

«Каток на Запсковье» находится по ул. Труда 40 вход со стороны Сиреневого бульвара тел. +7(921) 506-04-60 стоимость входа пн вт ср чт 90р; пт сб вс 100р., прокат коньков 100р/час (все размеры), работает буфет и гардероб.



Значки на все случаи жизни и НеобыЧАЙный подарок

Близится Новый год, а вы все еще не определились с подарками? Хотите сделать незабываемый и оригинальный подарок на Новый год своим друзьям, коллегам и родным? Легко! Идея №1

Закажите оригинальный значок, зеркальце, магнит или набор «Значки в шоколаде». Такой подарок с Вашим фото или логотипом – удивит и обрадует близких вам людей. Все что требуется от Вас – Ваша фотография, картинка или текст . Минимальный тираж - от одной штуки, а исполнение – в течение одного дня с момента согласования! Что можно заказать: • закатной значок: 25мм, 44мм, 56мм • закатной магнит 56мм • закатное зеркальце 56мм • закатной магнит-открывашк а 56мм • набор «Значки в шоколаде»(6 шоколадок с фото + 2 значка: 56мм и 44мм) Подробную информацию ищите в группе ВКонтакте. Идея №2

НеобыЧАЙный подарок для родных и друзей, которые любят пить чай. В нашем ассортименте представлены различные виды чая: черный, зеленый, фруктовый и травяной, ароматизированны й и миксы. У нас вы найдете чай из Индии, Цейлона и Китая .Приходите к нам, мы поможем вам сделать правильный выбор. Наши цены Вас приятно удивят, ведь мы занимаемся доставкой чая для вас, а не реализацией его как магазин. Значок или чай, чай или значок? Бери все, задари всех своих родных. Недорого по цене, дорого для души!!! Адрес: Псков, ул. Кузнецкая, 17, тел.(8112) 700-001. Подробную информацию ищите в группе ВКонтакте.

Игрушки из натурального дерева от магазина «ECO TOYS»

В современном мире многие вещи производятся из искусственных материалов, и найти что-то натуральное бывает не просто. Порадуйте своих детей экоигрушками от магазина «ECO TOYS»! Погремушки, грызунки, подвески, конструкторы, пазлы, пирамидки, шнуровки, лабиринты, матрешки, кубики, машинки, каталки, балансиры, кукольные домики, настольные игры, наборы для творчества, Монтессори – игрушки и многое другое из натурального дерева, окрашенного безопасными красками и покрытого льняным маслом! В «ECO TOYS» огромный выбор игрушек, сделанных вручную, а это значит, что каждая из них имеет индивидуальные черты.



Проведите время за совместными играми с ребенком, это укрепляет взаимоотношения в семье. Каждая игрушка «ECO TOYS» имеет глубокий воспитательный смысл.



В коллекции «ECO TOYS» есть игры, с которыми неразрывно связана история России: бирюльки,бильбок е, пасхальные и рождественские игры. Проверенным поколениями играм придан современный дизайн.



Все игрушки «ECO TOYS» изготовлены из природных материалов и хранят тепло рук мастеров, с любовью сделавших их для детей!



Играйте с «ECO TOYS»! Играйте на здоровье! Подробную информацию ищите в группе ВКонтакте. ТРК «Акваполис», 2 этаж, отдел «Кроха» Тел.: +7 (951) 759-59-42 e-mail: eco-toys@bk.ru

Лазерный лабиринт в Пскове

Большинство родителей теряются, не зная, чем же удивить и порадовать своего любимого ребёнка в день рождения и другие праздники. Но теперь есть место, где и ребенок, и взрослый найдут себе занятие по душе. Возможно, вы уже слышали, что совсем недавно открылся первый в Пскове аттракцион «Лазерный Лабиринт» со своей игровой зоной, где все желающие могут покататься на современном транспорте будущего – «гироскутере», и не стоит опасаться за то, что ребёнок не умеет им управлять, там всему научат. Также вы сможете погрузиться в мир аттракционов с помощью технологического прорыва в сфере виртуальной реальности и испытать сумасшедшие качели… вы и ваш ребёнок буквально не сможете устоять на ногах! Устройте праздник мечты для вашего ребенка как можно скорее, ведь детство бывает только раз в жизни. Так пусть оно будет ярким, насыщенным и наполненным незабываемыми впечатлениями! Частично аттракционы мобильны и могут приехать прямо к вам, будь то школа, детский сад (старшие группы), или прямо домой. В наличии – подарочные сертификаты. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д.10 («Дом торговли «Форум»), 2-й этаж, тел. +7(911) 371-69-65, +7(900) 994-16-20.



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Air Plaza – Батут зал Псков



Дорогие друзья! Не знаете что подарить своим близким? Мы готовы Вам в этом помочь! Лучший подарок - это эмоции, получить которые можно у нас.



Air Plaza – это первый и самый большой батут зал в городе Пскове, предлагающий уникальную тренировочную базу для всех желающих овладеть искусством полета, отработать новые элементы и улучшить свои навыки в области экстремальных видов спорта и акробатики!



К вашим услугам:



• 8 маленьких батутов;



• 3 больших батута;



• 2 глубокие поролоновые яма;



• Проектор для просмотра трюков посетителей



• Баланс-борд;



• Профессиональные тренеры;



• Бесплатный WI-FI;



• Оборудование для экстремальных видов спорта;



• Дружелюбный и весёлый персонал.



В продаже есть подарочные сертификаты.

Проведение праздничных мероприятий (дни рождения и т.д).

Адрес: г. Псков, Октябрьски й проспект, д. 54, телефон: +7 (911) 385-35-13.



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