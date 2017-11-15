В грязных методах голосования обвиняют друг друга участники «ПервоКЛАССНОЙ баталии»
15 Ноября 2017 - 14:04Главная → Заметки → Я – первоклассник
Редакция напоминает: высокий рейтинг под фотографией – это еще не победа
В последние несколько суток в редакцию «Псковской правды» участились обращения от участников популярного конкурса «ПервоКЛАССная баталия». Чаще всего родители и родственники первоклашек подозревают своих соперников в «накрутке» баллов. В первую очередь их интересует, почему тот или иной класс так резко «взлетел» в рейтинге, не оставив конкурентам ни единого шанса на победу.
Уверяем, нет причин для возмущений. В 2015 году «Псковская правда», чтобы исключить возможность технической накрутки голосов в конкурсах, перешла на новый формат голосования – через аккаунт в соцсети.
За несколько лет проведения данного фотоконкурса сотрудники техподдержки выработали четкий алгоритм действий, при обнаружении подозрительной активности в голосовании. В нынешнем году действий, противоречащих правилам конкурса, зафиксировано не было.
На протяжении всего хода конкурса, специалисты отслеживают каждый голос, поступающий от авторизованных пользователей ВКонтакте. При подведении промежуточных или окончательных результатов конкурса, голоса от заблокированных или удаленных пользователей снимаются. В зачет участнику идут баллы, отправленные с действующих, рабочих страничек юзеров социальной сети.
Обращаем внимание, с момента старта голосования у всех конкурсантов равные права на победу. Каждый участник без исключения имеет право привлекать к голосованию другие регионы и даже страны. В век высоких технологий найти в интернете единомышленников очень легко. И это не является нарушением, скорее проявлением смекалки. Главное – найти путь к победе, вместо желания в своем поражении обвинить кто-то другого.
За место в тройке финалистов сражаются 25 классов, по одному из каждого района Псковской области. Финалисты будут озвучены 12 декабря.
Уверяем, нет причин для возмущений. В 2015 году «Псковская правда», чтобы исключить возможность технической накрутки голосов в конкурсах, перешла на новый формат голосования – через аккаунт в соцсети.
За несколько лет проведения данного фотоконкурса сотрудники техподдержки выработали четкий алгоритм действий, при обнаружении подозрительной активности в голосовании. В нынешнем году действий, противоречащих правилам конкурса, зафиксировано не было.
На протяжении всего хода конкурса, специалисты отслеживают каждый голос, поступающий от авторизованных пользователей ВКонтакте. При подведении промежуточных или окончательных результатов конкурса, голоса от заблокированных или удаленных пользователей снимаются. В зачет участнику идут баллы, отправленные с действующих, рабочих страничек юзеров социальной сети.
Обращаем внимание, с момента старта голосования у всех конкурсантов равные права на победу. Каждый участник без исключения имеет право привлекать к голосованию другие регионы и даже страны. В век высоких технологий найти в интернете единомышленников очень легко. И это не является нарушением, скорее проявлением смекалки. Главное – найти путь к победе, вместо желания в своем поражении обвинить кто-то другого.
Кстати12 ноября на сайте «Псковской правды» в разделе «Фотоконкурсы» стартовал второй, полуфинальный этап голосования «ПервоКЛАССной баталии».
За место в тройке финалистов сражаются 25 классов, по одному из каждого района Псковской области. Финалисты будут озвучены 12 декабря.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
15 Ноября 2017
- Михаил Ведерников: Бюджет на 2018 год непростой, но реалистичный и исполнимый16:58
- Похороны участковых, погибших от рук «невельского стрелка», пройдут 16 ноября16:14
- Свыше 60 бесплатных адвокатов ждут звонков от жителей Псковской области11:07
- Поджигатель авто из Пскова ответит перед законом за свои «шалости»09:51
- На день рождения 1140 артиллерийского полка приглашают юных псковичей09:45
- Педагог из Пскова Наталья Яблочкина – в числе лучших в России09:40
- Организаторов азартных игр будут судить в Великих Луках09:35
- Прокуратура Пскова передала дело поджигателя авто в суд14.11, 21:04
- Застрелил двух полицейских и убил себя житель Невельского района14.11, 19:40
- Участников экскурсии по новостройкам проконсультировали специалисты Сбербанка14.11, 15:50
- Основные параметры проекта областного бюджета-2018 были представлены на заседании администрации Псковской области14.11, 15:23
- Псковские власти сократили перечень документов для получения маткапитала и соцпомощи14.11, 11:54
- Незначительно изменится расписание автобусов №213 и 21414.11, 11:33
- «Псковавиа» будут спасать14.11, 09:00
- Михаил Ведерников впервые посетил ОЭЗ "Моглино"14.11, 08:54
- Сотрудники куньинской газеты «Пламя» попросили Александра Козловского распространить опыт «спасения» от 44-ФЗ на МП13.11, 20:18
- 39-летний великолучанин ждёт суда за удар битой по голове13.11, 19:03
- Александр Козловский: Вопросы по ЖКХ будем задавать министру Михаилу Меню13.11, 16:40
- На этой неделе псковичи могут выбрать эскиз Ганзейского знака13.11, 16:22
- Памятник Кирову освежат13.11, 16:10
Лидеры обсуждений
- Ганзейский знак выбирают из семи проектов
- Названо имя нового директора Псковской областной филармонии
- Продала квартиру и осталась должна
- Центр лечения хронических сердечников появится в Пскове
- Городской лес превратят в зону отдыха
- Квитанции за капремонт приходят на умершую маму
- ТОП-6: Сапоги из ЭВА для зимней рыбалки Nordman
- ВЕДЕРНИКОВ.РФ: У врио губернатора появился свой сайт
- Модная революция. Перезагрузка: Пример для дочери (ФОТО)
- Сегодня ночью в Себеже произошел пожар
Фото
Игроки «Легиона» в третий раз вышли на псковский лёдХрамы в МелётовоКарапузы вышли на старт зрелищного семейного праздникаПсков радуется первому снегуВесь фото архив
Видео
Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»У прокуратуры – новоселье!Весь видео архив