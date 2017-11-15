Редакция напоминает: высокий рейтинг под фотографией – это еще не победа

Кстати

В последние несколько суток в редакцию «Псковской правды» участились обращения от участников популярного конкурса «ПервоКЛАССная баталия». Чаще всего родители и родственники первоклашек подозревают своих соперников в «накрутке» баллов. В первую очередь их интересует, почему тот или иной класс так резко «взлетел» в рейтинге, не оставив конкурентам ни единого шанса на победу.Уверяем, нет причин для возмущений. В 2015 году «Псковская правда», чтобы исключить возможность технической накрутки голосов в конкурсах, перешла на новый формат голосования – через аккаунт в соцсети.За несколько лет проведения данного фотоконкурса сотрудники техподдержки выработали четкий алгоритм действий, при обнаружении подозрительной активности в голосовании. В нынешнем году действий, противоречащих правилам конкурса, зафиксировано не было.На протяжении всего хода конкурса, специалисты отслеживают каждый голос, поступающий от авторизованных пользователей ВКонтакте. При подведении промежуточных или окончательных результатов конкурса, голоса от заблокированных или удаленных пользователей снимаются. В зачет участнику идут баллы, отправленные с действующих, рабочих страничек юзеров социальной сети.Обращаем внимание, с момента старта голосования у всех конкурсантов равные права на победу. Каждый участник без исключения имеет право привлекать к голосованию другие регионы и даже страны. В век высоких технологий найти в интернете единомышленников очень легко. И это не является нарушением, скорее проявлением смекалки. Главное – найти путь к победе, вместо желания в своем поражении обвинить кто-то другого.12 ноября на сайте «Псковской правды» в разделе «Фотоконкурсы» стартовал второй, полуфинальный этап голосования «ПервоКЛАССной баталии».За место в тройке финалистов сражаются 25 классов, по одному из каждого района Псковской области. Финалисты будут озвучены 12 декабря.