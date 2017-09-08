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Ваш ребенок на обложке!
05 Сентября 2017 - 15:56Главная → Заметки → Я – первоклассник
«Псковская правда» объявляет набор участников на конкурс «Я первоклассник – 2017: Попади на обложку!»
Благодаря этому конкурсу у вашего чада появится возможность прославиться на всю область.
Что нужно сделать?1. Загрузите фото вашего ребенка в специальный альбом в группе «Псковская правда» в социальной сети «ВКонтакте». Внимание! К участию принимаются фотографии детей, которые в сентябре 2017 года пошли в 1 класс.
2. Укажите в описании имя.
В понедельник, 11 сентября, мы остановим набор фото и запустим голосование. Продлится оно до 19 сентября. Участник, набравший максимальное количество лайков, станет победителем и украсит обложку журнала «Я – первоклассник 2017». Этот ежегодный журнал выйдет в свет в начале октября. Фотоснимки для обложки сделает профессиональный фотокорреспондент.
Уникальная фотогазета является ценным памятным подарком для семьи каждого первоклассника.
Школам напоминаем, что сбор фотографий первых классов проводится до 18 сентября. Механизм отправки фотографий в редакцию подробно расписан в письме, которое получила администрация каждой школы.
Телефоны для справок 8 (8112) 566-747 и 8-900-991-80-60.
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