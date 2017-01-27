Родители первоклашек: Дети были в эйфории
27 Января 2017 - 09:48Главная → Заметки → Я – первоклассник
Самый дружный первый класс Псковской области получил заслуженный подарок – новогодние сладости и грамоты и волшебный праздник в развлекательном центре
Великолукские первоклашки и их родители здорово расстроились, когда сорвалась их поездка на Губернаторскую елку в Псков. Но все, что случается, – к лучшему.
– Для нас неожиданно и очень приятно, что поздравить наш класс приехал сам начальник управления образования Псковской области Александр Седунов, – рассказывает одна из мам Елена. – Каждый ребенок от него лично получил подарок – сладости, книжку с диском и именную грамоту. Ребята были счастливы. Уже потом, сравнивая книги, выяснили, что у всех они разные, а родители обратили внимание на то, что все произведения в рамках школьной программы.
Классному руководителю Ольге Федосеевой Александр Седунов вручил диплом о победе в конкурсе «Самый дружный класс – 2016».
Великолукских школьников поздравил с победой начальник областного управления образования Александр Седунов.
Отпраздновать победу школьники отправились в один из развлекательных центров Великих Лук. Три часа пролетели незаметно. Ребята играли в снукболл, мини-гольф, аэрохоккей. Для них провели настоящую дискотеку с дым-машиной, веселыми конкурсами и анимацией. А между играми и забавами школьники лакомились мороженым, попкорном и сладостями.
– Весело, интересно, дети были в эйфории, – говорит мама одного из учеников Валентина. – Большое достоинство центра – несколько залов: кто-то играл в пинбол, кто-то танцевал, а кто-то не мог оторваться от игровых автоматов.
– И вы знаете, мы еще раз поняли одну простую истину: все, что ни происходит, все к лучшему, – говорит Елена. – На елку в Псков смогли бы поехать не все ребята, а только 22 человека, а вот отметить победу в центре пришли почти все.
– Действительно, если сначала все расстроились, что не получилось попасть на Губернаторскую елку, – признается Валентина, – то сейчас мы все просто счастливы, что получилось так, как получилось.
Здесь у них был собственный праздник, только для них одних.
В развлекательном центре каждый нашел занятие по душе.
Несмотря на то, что в первом классе ребята отучились всего полгода, совместных интересных мероприятий у них прошло достаточно.
– В конце первой четверти мы все приняли участие в спортивном марафоне, – говорит Валентина. – Это был замечательный семейный праздник. Столько положительных эмоций даже я не получала давно.
Спасибо нашему классному руководителю Ольге Васильевне, она заряжает позитивом и нас, и детей. А перед Новым годом ребята на трудах делали открытки для пенсионеров из дома престарелых. К ним мы добавляли сладости и поздравляли пожилых людей с праздником.
Игры, сладости, дискотека – приз для победителей.
Кстати, участвуя в конкурсе «Псковской правды», ученики и родители 1 «А» сделали большое и доброе дело.
– Когда завершилось итоговое голосование (а проходило оно по купонам, которые надо было вырезать из газеты. – Прим. автора), пришла идея сдать макулатуру, – рассказывает Валентина. – У всех же накопилось огромное количество номеров «Псковской правды». Плюс к этому насобирали еще много другой печатной продукции.
Конкурс сдружил первоклассников.
Таким образом, удалось выручить более 1000 рублей, которые были переведены на счет благотворительного фонда, занимающегося помощью больным детям.
Конкурс настолько сплотил учеников и родителей 1 «А», что появилось желание и дальше общаться и проводить свободное время вместе. В самых ближайших планах весь класс отправится кататься на «ватрушках» с горок.
1 «Б» класс Бежаницкой средней школы за второе место получил билеты в аквапарк ТРК «Акваполис».
А за третье место первоклассникам средней школы г. Новосокольники подарили детские книги.
– Для нас неожиданно и очень приятно, что поздравить наш класс приехал сам начальник управления образования Псковской области Александр Седунов, – рассказывает одна из мам Елена. – Каждый ребенок от него лично получил подарок – сладости, книжку с диском и именную грамоту. Ребята были счастливы. Уже потом, сравнивая книги, выяснили, что у всех они разные, а родители обратили внимание на то, что все произведения в рамках школьной программы.
Классному руководителю Ольге Федосеевой Александр Седунов вручил диплом о победе в конкурсе «Самый дружный класс – 2016».
Великолукских школьников поздравил с победой начальник областного управления образования Александр Седунов.
Отпраздновать победу школьники отправились в один из развлекательных центров Великих Лук. Три часа пролетели незаметно. Ребята играли в снукболл, мини-гольф, аэрохоккей. Для них провели настоящую дискотеку с дым-машиной, веселыми конкурсами и анимацией. А между играми и забавами школьники лакомились мороженым, попкорном и сладостями.
– Весело, интересно, дети были в эйфории, – говорит мама одного из учеников Валентина. – Большое достоинство центра – несколько залов: кто-то играл в пинбол, кто-то танцевал, а кто-то не мог оторваться от игровых автоматов.
– И вы знаете, мы еще раз поняли одну простую истину: все, что ни происходит, все к лучшему, – говорит Елена. – На елку в Псков смогли бы поехать не все ребята, а только 22 человека, а вот отметить победу в центре пришли почти все.
– Действительно, если сначала все расстроились, что не получилось попасть на Губернаторскую елку, – признается Валентина, – то сейчас мы все просто счастливы, что получилось так, как получилось.
Здесь у них был собственный праздник, только для них одних.
В развлекательном центре каждый нашел занятие по душе.
Несмотря на то, что в первом классе ребята отучились всего полгода, совместных интересных мероприятий у них прошло достаточно.
– В конце первой четверти мы все приняли участие в спортивном марафоне, – говорит Валентина. – Это был замечательный семейный праздник. Столько положительных эмоций даже я не получала давно.
Спасибо нашему классному руководителю Ольге Васильевне, она заряжает позитивом и нас, и детей. А перед Новым годом ребята на трудах делали открытки для пенсионеров из дома престарелых. К ним мы добавляли сладости и поздравляли пожилых людей с праздником.
Игры, сладости, дискотека – приз для победителей.
Кстати, участвуя в конкурсе «Псковской правды», ученики и родители 1 «А» сделали большое и доброе дело.
– Когда завершилось итоговое голосование (а проходило оно по купонам, которые надо было вырезать из газеты. – Прим. автора), пришла идея сдать макулатуру, – рассказывает Валентина. – У всех же накопилось огромное количество номеров «Псковской правды». Плюс к этому насобирали еще много другой печатной продукции.
Конкурс сдружил первоклассников.
Таким образом, удалось выручить более 1000 рублей, которые были переведены на счет благотворительного фонда, занимающегося помощью больным детям.
Конкурс настолько сплотил учеников и родителей 1 «А», что появилось желание и дальше общаться и проводить свободное время вместе. В самых ближайших планах весь класс отправится кататься на «ватрушках» с горок.
СправкаКонкурс «Самый дружный класс» проводит редакция газеты «Псковская правда» уже не первый год. В нем участвуют первоклассники со всей области. В этом году первое место досталось лицеистам из Великих Лук. Они должны были поехать на Губернаторскую елку, но поездка по вине сотрудника ГИБДД сорвалась.
1 «Б» класс Бежаницкой средней школы за второе место получил билеты в аквапарк ТРК «Акваполис».
А за третье место первоклассникам средней школы г. Новосокольники подарили детские книги.
Комментарии: 1
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Комментарии
Жанна
27 Января 2017 - 17:16
Спасибо "Псковской правде" и развлекательному центру "Пирамида" за организацию такого волшебного праздника для наших детей. А на «ватрушках» мы уже два раза с классом покатались и сняли клип. Спасибо нашему классному руководителю Федосеевой Ольге Васильевне, она нас сближает, мотивирует и поддерживает во всех наших начинаниях. Мы знали, что идем к хорошему учителю, но не ожидали, что настолько будет интересной жизнь нашего класса для детей и их родителей. С нашим учителем все делается в радость!
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