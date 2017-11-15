В Новоржевском районе перевернулась лодка с рыбаками

В эту ноябрьскую ночь в окрестностях озера Черного, что в Новоржевском районе, не спал никто. На водоеме, который никогда не славился хищным нравом, перевернулась лодка с тремя рыбаками.



По словам главы Новоржевской волости Татьяны Евдокимовой, в короткие сроки собравшей подмогу для спасения тонущих, озеро Черное расположено на границе двух районов. Окрестности его очень красивы. Водоем сообщается еще с 4-5 озерами. В дождливую погоду уровень воды поднимается и образуется единое большое озеро. А вот в сухую погоду уровень воды, наоборот, падает, обнажая крохотные островки, разделяющие водоемы.



Благодаря этим островкам, по наблюдениям местных рыбаков, на Черном озере никогда не бывает ни штормов, ни высокой волны. Неудивительно, что в этот райский уголок съезжаются на рыбалку и охоту люди из разных мест нашей страны.



Увидели капюшон и шапку

Одним из первых на месте трагедии оказался местный житель Николай Михайлов.



– Было воскресенье (5 ноября. – Прим. авт.), часов пять вечера, когда я отправился на охоту, – рассказал «Псковской правде» Николай Иванович. – Начинало темнеть, когда на берегу встретил фельдшера скорой помощи Сергея и еще одного охотника. Мужчины рассказали, что на Черном перевернулась лодка. Одного рыбака спасли, а вот судьба двух других до сих пор неизвестна. Надо искать!



Николай Михайлов хорошо знает водоем, поэтому сам предложил отправиться на поиск пропавших. Вместе с сыном Дмитрием и зятем Владимиром Корсаковым они поплыли на двух лодках к месту, где произошло ЧП. Там увидели частично затонувшую деревянную лодку. В воде плавали весла и полиэтиленовые пакеты.



– Неподалеку сын заметил рюкзак, подплыли ближе, а это – капюшон одного из утонувших рыбаков, – вспоминает Николай Михайлов. – Я попытался вытащить его, не вышло. Рыбак оказался достаточно тяжелым. Позвал зятя, опять ничего не получилось. При малейшей попытке вытащить тело мы начинали топить свою лодку.



Вскоре на подмогу подоспел фельдшер скорой помощи. Только втроем они смогли втащить в лодку утонувшего рыбака. Второго — по шапке на поверхности воды – заметил Борис Алексеев.



– На месте трагедии оказалось лодок шесть, – добавляет Борис Петрович. – Все – с жителями окрестных деревень. Да и как было не помочь, ведь время шло на минуты! Плыли за живыми, а увидели бездыханные тела.



По предположению местных жителей, мужчины плыли в ледяной воде, пока могли. Когда до берега оставалось буквально метров восемь, силы покинули их. Рыбаки запутались в густой траве и скончались от переохлаждения.





Когда лодка опрокинулась, сразу к берегу поплыл самый молодой участник рыбалки, что его и спасло. Остальных холодная вода утянула на дно. Фото Снежаны Шариповой.



На ложке по бездорожью

Местные жители доставили тела утонувших рыбаков на берег. Подъехали спасатели. И снова проблема: как довезти тела погибших до ближайшей деревни?



Берега у Черного озера болотистые. На легковом автомобиле не проедешь. К тому же рыбаки оказались не худенькими, по словам очевидцев, килограммов по сто и более. Решение проблемы предложил Николай Михайлов. Он созвонился с владельцем металлической лодки, которая находилась на берегу, и попросил разрешения выволочь на ней тела погибших до хорошей дороги. Почти километр по бездорожью трактор тащил за собой лодку с погибшими.



Но главным героем в этой истории все участники единодушно считают фельдшера местной скорой помощи Сергея Васильева. Он не только принимал активное участие в спасательной операции, но и оказал квалифицированную медицинскую помощь. Как выяснилось, на роковую рыбалку в деревянной лодке-плоскодонке отправились житель Локни и житель деревни Гривино с сыном, который приехал погостить из Пскова. Молодой мужчина, оказавшись в ледяной воде, сразу поплыл к берегу. Хорошая физическая подготовка (а мужчина имеет отношение к правоохранительным органам) позволила ему проплыть достаточно большое расстояние. Позже пловец попал в руки фельдшера, который не растерялся в экстремальной ситуации и фактически спас жизнь незадачливому рыбаку.



Прямая речь

Антон Доброхотов, старший помощник руководителя СУ СК России по Псковской области:



— Лодка, на которой трое рыбаков вышли 5 ноября в озеро Черное, находилась не в самом лучшем техническом состоянии. По предварительным данным, уже в озере произошла поломка. Сломалась «сидушка», которая прикреплена к бортам лодки. Лодку начало заливать, и вскоре рыбаки оказались в ледяной воде. Теплая одежда быстро намокла и стала тянуть их ко дну. Спасательные жилеты помогли бы тонущим продержаться до подхода помощи, но их у рыбаков не оказалось. По данным экспертизы, причиной смерти двух рыбаков стало утопление. Трагедии можно было бы избежать, если бы рыбаки соблюдали элементарные правила безопасности на воде.



Памятка

Перед выездом уточнить прогноз погоды и ознакомиться с условиями на маршруте движения.



При плавании в незнакомых и несудоходных водоемах следует проконсультироваться у знающих и опытных людей.



Сообщить о месте промысла родным и близким, обозначить время возвращения, а также взять с собой мобильный телефон для связи.



Выход в плавание и прибытие к месту назначения следует рассчитывать на светлое время суток. При необходимости движения в темноте следует проверить исправность светосигнального оборудования, наличие и надежность электропитания.



Утром опасность представляет туман, образовавшийся над поверхностью воды: из редкого он может резко перейти в густой, вплоть до полного отсутствия видимости. В этом случае необходимо прекратить движение и переждать, такой туман быстро рассеивается.



Рекомендуется проверить исправность и наличие аварийно-спасательного оборудования и инвентаря, спасательных жилетов по числу пассажиров и членов экипажа, аптечки в непромокаемой упаковке.



Если лодка опрокидывается далеко от берега на большой глубине, то она сначала ложится на бок, затем переворачивается килем вверх. Если не от кого ждать помощи, то, ухватившись за корму или нос лодки и работая ногами, можно направить ее на мелкое место или к ближайшему берегу. Не пытайтесь забраться на опрокинутую лодку, так как она может снова перевернуться, ударив или накрыв вас при этом.



Стоит помнить, что при температуре наружного воздуха –3 градуса и воды +5 градусов и менее может произойти обледенение корпуса судна. В результате оно теряет устойчивость и возникает угроза опрокидывания. При появлении шуги и льдин необходимо выставлять в носовой части судна члена экипажа с шестом для ведения наблюдения за водной поверхностью. Мелкий лед может вывести из строя систему охлаждения двигателя.



В случае возникновения чрезвычайного происшествия необходимо позвонить по телефону «112».

