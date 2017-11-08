Полковник-афганец пропал по пути в госпиталь
Пропавшего в Пскове отставного полковника обнаружили на восьмой день поиска. Мертвым. Его тело 2 ноября без видимых признаков насильственной смерти нашли на берегу реки Великой в деревне Родина Псковского района. Обстоятельства произошедшего и причину смерти устанавливают в полиции.
Первой тревогу забила жена семидесятилетнего пенсионера. В день исчезновения она хотела сопроводить его в госпиталь, но мужчина категорически отказался. Пока шли поиски, полиция не исключала криминального характера произошедшего. Каждый день Соловьевым звонили люди, якобы видевшие в разных районах города главу семьи, но информация оказывалась ложной.
- Теперь жалею, что не обратилась в полицию в тот же день, - говорит Ирена Соловьева, супруга Александра Владимировича, с которой мы связались 2 ноября.- Знакомые убедили подождать до завтра. Ума не приложу, что думать! Неизвестность меня просто убивает.
Александр Владимирович Соловьев, полковник в отставке, бывший чиновник областной администрации, 25 октября вышел из дома в переулке Зобова около 6.30 утра.
- Днем раньше, во вторник, он лег в госпиталь ветеранов на обследование, - продолжает его супруга. – Но его оттуда отпустили, он вернулся домой. А вечером того же дня из госпиталя позвонили и попросили прийти утром и сдать анализы. Я сказала мужу: «Давай, я схожу с тобой». Он в ответ: «Не надо! Я что маленький!».
Нашелся единственный свидетель, который видел Александра Владимировича около 7 утра на светофоре у Дома офицеров. Как выяснилось чуть позже, до госпиталя он так и не дошел.
Через пару часов Ирена Эдвардовна обнаружила, что супруг случайно забыл дома телефон. Она решила отправиться в госпиталь, чтобы отнести ему мобильник.
- Я зашла в палату, там лежит один больной, а моего мужа нет, - рассказывает она. – Я пошла к врачу, он удивился и сказал, что муж вообще сегодня не приходил.
- Мой папа не пьет, не курит, прошел Афган, накануне он чувствовал себя хорошо и ни на что не жаловался, - говорит дочь Александра Соловьева Елена Орлова. – Проблем с памятью, как это иногда бывает у пожилых людей, у него нет.
Родственники Александра Владимировича обратились в полицию на следующий день. Денег и ценностей у Соловьева с собой не было, только серебряный крестик и удостоверение ветерана.
- Просто исчезнуть, это точно не про моего папу, он очень ответственный человек, - продолжает Елена. – Мы с друзьями прочесали весь район, даже бомжи ничего не видели. На даче мы тоже были, но туда папа не приезжал, у него и ключей с собой не было. Человек как сквозь землю провалился.
Год назад Александр Владимирович вышел на пенсию, до этого работал исполнительным директором Совета муниципальных образований в областной администрации.
- Папа – человек достаточно известный, его знают многие, - говорит Елена. – Даже если бы он вдруг внезапно потерял память, его бы узнали и привели домой.
Объявления о пропаже Александра Соловьева разместили в соцсетях и расклеили по городу.
- Очень много звонили, - говорит Ирена Соловьева. – Якобы и в «Магеллане» видели, и в Черехе, но эта информация не подтверждалась.
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