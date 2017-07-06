Стали известны результаты предварительной проверки

Напомним, женщина скончалась в пятницу, 23 июня, в псковском родильном доме после операции кесарева сечения. Ребенок жив.– Предположительно, у роженицы оторвался тромб, и развилась тромбоэмболия легочной артерии. Специалисты будут подробно разбирать этот случай, вскрытие назначено на 3 июля, – сразу после ЧП пояснял врач роддома Сергей Сукманюк.По предварительному заключению патологоанатома, смерть наступила в результате разрыва аневризмы аорты. Такая патология для женщин детородного возраста является крайне редкой, и диагностика требует специальных видов обследования. Госкомитет по здравоохранению и фармации назначил внеплановую ведомственную проверку.– Необходимо выяснить, как и где наблюдалась роженица, были ли у нее жалобы на здоровье, а также проанализировать работу медперсонала, – пояснил председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.В администрации Псковской области обсудили возможность внедрения дополнительных мер сопровождения беременных женщин, которые позволят учитывать все особенности состояния их здоровья, а также совершенствование процесса наблюдения рожениц, входящих в группу риска.В современной медицинской практике смерть роженицы – редкое явление, и каждый случай рассматривается детально и на специальной комиссии, а результаты направляют в Министерство здравоохранения РФ и главным внештатным специалистам.