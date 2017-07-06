Роженица в псковском роддоме умерла из-за разрыва аорты
05 Июля 2017 - 09:03Главная → Заметки → Происшествия
Стали известны результаты предварительной проверки
Напомним, женщина скончалась в пятницу, 23 июня, в псковском родильном доме после операции кесарева сечения. Ребенок жив.
– Предположительно, у роженицы оторвался тромб, и развилась тромбоэмболия легочной артерии. Специалисты будут подробно разбирать этот случай, вскрытие назначено на 3 июля, – сразу после ЧП пояснял врач роддома Сергей Сукманюк.
По предварительному заключению патологоанатома, смерть наступила в результате разрыва аневризмы аорты. Такая патология для женщин детородного возраста является крайне редкой, и диагностика требует специальных видов обследования. Госкомитет по здравоохранению и фармации назначил внеплановую ведомственную проверку.
– Необходимо выяснить, как и где наблюдалась роженица, были ли у нее жалобы на здоровье, а также проанализировать работу медперсонала, – пояснил председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.
В администрации Псковской области обсудили возможность внедрения дополнительных мер сопровождения беременных женщин, которые позволят учитывать все особенности состояния их здоровья, а также совершенствование процесса наблюдения рожениц, входящих в группу риска.
В современной медицинской практике смерть роженицы – редкое явление, и каждый случай рассматривается детально и на специальной комиссии, а результаты направляют в Министерство здравоохранения РФ и главным внештатным специалистам.
По предварительному заключению патологоанатома, смерть наступила в результате разрыва аневризмы аорты. Такая патология для женщин детородного возраста является крайне редкой, и диагностика требует специальных видов обследования. Госкомитет по здравоохранению и фармации назначил внеплановую ведомственную проверку.
– Необходимо выяснить, как и где наблюдалась роженица, были ли у нее жалобы на здоровье, а также проанализировать работу медперсонала, – пояснил председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.
В администрации Псковской области обсудили возможность внедрения дополнительных мер сопровождения беременных женщин, которые позволят учитывать все особенности состояния их здоровья, а также совершенствование процесса наблюдения рожениц, входящих в группу риска.
В современной медицинской практике смерть роженицы – редкое явление, и каждый случай рассматривается детально и на специальной комиссии, а результаты направляют в Министерство здравоохранения РФ и главным внештатным специалистам.
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