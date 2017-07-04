Поджигателей легковушки на Звёздной будут искать по записям с камер
04 Июля 2017 - 16:37Главная → Заметки → Происшествия
В деле о поджоге появилась первая зацепка
Репортаж «Псковской правды» с места пожара в пятиэтажке на улице Звездной, 2 (возгорание началось из-за поджога припаркованной возле балкона первого этажа машины) в Пскове не прошел зря. Среди откликов появился один весьма ценный.
- Заехать в наш двор можно только по двум дорогам, и обе попадают в объективы камер наружного наблюдения. Почему бы следователям не просмотреть записи с них? На камерах вполне могут оказаться люди, которые подожгли иномарку. Я уверена, что у следователей есть шанс найти поджигателей!
«Псковская правда» передала информацию в УВД. Будем ждать результаты.
Фоторепортаж с места происшествия смотрите в специальном альбоме на нашем сайте.
- Заехать в наш двор можно только по двум дорогам, и обе попадают в объективы камер наружного наблюдения. Почему бы следователям не просмотреть записи с них? На камерах вполне могут оказаться люди, которые подожгли иномарку. Я уверена, что у следователей есть шанс найти поджигателей!
«Псковская правда» передала информацию в УВД. Будем ждать результаты.
Фоторепортаж с места происшествия смотрите в специальном альбоме на нашем сайте.
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