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Поджигателей легковушки на Звёздной будут искать по записям с камер

04 Июля 2017 - 16:37
Главная → Заметки → Происшествия
В деле о поджоге появилась первая зацепка
Репортаж «Псковской правды» с места пожара в пятиэтажке на улице Звездной, 2  (возгорание началось из-за поджога припаркованной возле балкона первого этажа машины) в Пскове не прошел зря. Среди откликов появился один весьма ценный.

- Заехать в наш двор можно только по двум дорогам, и обе попадают в объективы камер наружного наблюдения. Почему бы следователям не просмотреть записи с них? На камерах вполне могут оказаться люди, которые подожгли иномарку. Я уверена, что у следователей есть шанс найти поджигателей!

«Псковская правда» передала информацию в УВД. Будем ждать результаты.


Фоторепортаж с места происшествия смотрите в специальном альбоме на нашем сайте.
 

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