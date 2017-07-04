Соседи считают, что причиной поджога иномарки была месть

Во двор пятиэтажки № 2 на улице Звездной сейчас ходят как на экскурсию. Новость о том, что в выходные здесь из-за иномарки едва не сгорел целый подъезд, мигом облетела соцсети. Больше фотографий с места происшествия смотрите в специальном альбоме.



«Псковская правда» приехала на место ЧП в минувший понедельник и постаралась разыскать пострадавших и очевидцев субботнего пожара.



Удалось это не сразу. Несмотря на то что во дворе гуляло немало пенсионеров и мам с детьми, все они оказались «неместными» и приехали к сгоревшему подъезду исключительно ради любопытства.



Соответственно, у каждого была и своя версия произошедшего. Мальчишка лет четырех предположил, что виновниками пожара стали пацаны. Его мама быстро отреагировала на смелое заявление отпрыска и оттащила того от журналистов. Пенсионер сказал как отрезал: «Виноваты пьянчужки и… правительство, оно вообще всю страну загубило».



Тем временем из сгоревшего подъезда вышли мужчина и женщина. Оказалось, живут они на первом этаже. В ту роковую ночь вся семья находилась дома.



К счастью, самые маленькие жильцы подъезда не пострадали.



Нас спасли… мокрые простыни

– У нас своего автомобиля нет, а вот соседи часто загоняли машины на газон поближе к стене дома, обычно здесь автомобиля четыре стоит, – рассказали Светлана и Алексей Петровы. – Ближе всех к нашей лоджии ставил иномарку Кирилл. Он на четвертом этаже с женой живет. Люди хорошие, спокойные. Ни у кого из соседей с ними конфликтов не было.



До утра не удалось уснуть никому.

В ночь на субботу 14-летняя дочь Петровых сидела за ноутбуком, когда под окном начали ругаться мужчины. Потом один из них крикнул: «Вот, тебе, (бранное слово)!» Раздался хлопок, и потянуло дымом. Девочка побежала будить родителей: «Машина горит».



– От огня, по-видимому, замкнуло стартер и включилось зажигание, коробка передач была включена в положение «реверс», – высказывает предположение Светлана. – Она автоматически покатилась не под уклон, на дорогу, а наоборот, к дому. С этого все и началось. Загорелась лоджия. Нас, честно говоря, спасли мокрые простыни. Я их незадолго до этого прополоскала и вывесила на лоджию. Они какое-то время не пускали огонь внутрь квартиры. А может, просто Боженька нас спас? Посмотрите, лоджия на втором этаже намного больше нашей пострадала!



Квартира Петровых быстро заполнялась дымом. В лоджии и кухне выросла настоящая стена из огня и дыма. Пока ждали приезда пожарных, супруги набирали воду в ведра и поливали ею пламя, но вскоре поняли, что тщетно.



На пожар приехало 6 машин, подъезд тушило 13 человек.



Супруги Петровы показывают место, где обычно парковались по четыре автовладельца. Все просьбы не ставить свои машины у их лоджии не увенчались успехом.



О помощниках и зрителях

– Больше всего я испугалась, когда услышала на улице крик, что горит газовая труба, – призналась женщина. – Испугалась взрыва. Тогда точно полдома разнесет! Вместе с нами живет мой отец. Ему 63 года. Так у того сразу и давление, и сердце прихватило. Первую помощь медикам из МЧС пришлось оказывать. Я весь вчерашний день на корвалоле. Дочь до сих пор в шоке. Когда начался пожар, то хотела первым делом наших животных спасать: собак в форточку выкидывать, кота и крысу.



Лоджию от полного выгорания спасло мокрое белье.

Пока журналисты «Псковской правды» разговаривали с супругами, через отверстие в лоджии показалась собачья голова.



– Это Тайсон, – познакомил нас с четвероногим членом семьи Алексей. – Всего у нас три собаки. Когда пожарные начали эвакуацию и стали обходить квартиры, чтобы вывести людей на улицу, то Тайсон лег на диван в прихожей и наотрез отказался покидать заполненную дымом квартиру. Пес решил до последнего охранять свой дом.



Петровы рассказали, что нашлись неравнодушные люди, которые бежали к их дому с автомобильными огнетушителями. Понятно, что потушить стену огня с их помощью было просто нереально, но люди хотя бы попытались помочь. К сожалению, были на пожаре и другие. Зрители… Они со двора фотографировали, снимали на видео, равнодушно комментируя, как огонь ползет с одного этажа пятиэтажки на другой. О том, что в смертельной опасности в эту минуту могут находиться дети, пожилые люди, «зрители», похоже, не думали.



Горящий автомобиль потушили за 4-5 минут, всего на ликвидацию пожара ушло 7 минут.



Верный Тайсон остался охранять хозяйское добро даже в охваченной дымом квартире.​



Люди с бутылками

Пока говорили с пострадавшей семьей с первого этажа, к дому подъехала машина. Там папа с мамой и две девочки. Они живут на втором этаже. Как оказалось, у ночного конфликта была еще одна маленькая свидетельница, проживающая на втором этаже.



Мама была вынуждена ненадолго уйти из дома. Папа уложил младшую дочь, а старшая ложиться наотрез отказалась и выглядывала в окно, когда же вернется мама.



– Я услышала, как машина бибикает, потом раздался взрыв, – рассказала «Псковской правде» в присутствии своего папы дошкольница Ульяна. – Посмотрела в окно, а там машина горит. Рядом какие-то дяди со стеклянными бутылками. Я сразу папу пошла будить. Он в большой комнате спал.



По словам главы семьи, к этому времени едкий дым добрался и до их квартиры на втором этаже. Перед уходом жена закрыла своим ключом входную дверь, и найти другой ключ в дыму мужчина просто не мог. Потом он увел дочерей в маленькую комнату, окна которой выходили на другую сторону дома, где они и дождались начала эвакуации. Утром вся семья решила уехать на дачу.



После пожара «Шкода Фабиа» 2007 года выпуска восстановлению уже не подлежит.



9 минут

Наши собеседники в один голос утверждали, что ждать пожарных им пришлось якобы очень долго.



По словам начальника службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Станислава Самойленко, сообщение о пожаре поступило им в 2 часа 22 минуты. Через девять минут огнеборцы уже прибыли на место.



Через дырки на лоджии Петровых хорошо видна улица.

Первыми на улицу Звездную выехали два отделения с части на улице Вокзальной (пожарные из ближайшей части на улице Инженерной в это время тушили пожар в Жидиловом Бору. – Прим. авт.).



– Уже в пути было принято решение направить им на помощь автолестницу, – уточнил Станислав Юрьевич. – По прибытии начальник караула запросил помощь из первой пожарной части. Таким образом, пожар на улице Звездной тушили сотрудники двух пожарных частей и службы пожаротушения.



Эвакуировать жильцов дома ночью оказалось не так-то просто. Очень сильно был задымлен подъезд.

Не все жильцы открывали пожарным двери, и было непонятно, есть ли вообще кто-то внутри.



Так выглядела кухня Петровых сразу после пожара.



А кто заплатит

По предварительным данным, причиной пожара в доме на улице Звездной стал поджог автомобиля жильца этого же подъезда. Кому и чем мог насолить молодой, добрый и «позитивный во всех отношениях» мужчина, соседи теряются в догадках. Единственная версия, которая была озвучена «Псковской правде», – это месть, каким-то образом связанная с предыдущим местом работы хозяина сгоревшей иномарки. Он работал в фирме, которая занималась в том числе вскрытием замков.



На момент приезда журналистов погорельцы с улицы Звездной сидели без газа и без воды. Окна на многих кухнях были затянуты целлофановой пленкой.



– Будут ли найдены поджигатели? Где взять деньги на замену оконных рам и хотя бы на косметический ремонт? – на эти и другие вопросы погорельцы с нетерпением ждут ответа.



P.S.

Связаться с хозяином сгоревшей машины нам не удалось. Его не было дома. Соседи говорят, что видели его во дворе дома, когда пожарные уже потушили огонь. Мужчина был в шоке. Редакция готова опубликовать его версию произошедшего.



Кстати

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ст. 167 ч. 2 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ведется расследование.

