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Пожар на Звёздной: сначала были угрозы

04 Июля 2017 - 10:03
Главная → Заметки → Происшествия
Соседи считают, что причиной поджога иномарки была месть

Во двор пятиэтажки № 2 на улице Звездной сейчас ходят как на экскурсию. Новость о том, что в выходные здесь из-за иномарки едва не сгорел целый подъезд, мигом облетела соцсети. Больше фотографий с места происшествия смотрите в специальном альбоме.

«Псковская правда» приехала на место ЧП в минувший понедельник и постаралась разыскать пострадавших и очевидцев субботнего пожара. 

Удалось это не сразу. Несмотря на то что во дворе гуляло немало пенсионеров и мам с детьми, все они оказались «неместными» и приехали к сгоревшему подъезду исключительно ради любопытства. 

Соответственно, у каждого была и своя версия произошедшего. Мальчишка лет четырех предположил, что виновниками пожара стали пацаны. Его мама быстро отреагировала на смелое заявление отпрыска и оттащила того от журналистов. Пенсионер сказал как отрезал: «Виноваты пьянчужки и… правительство, оно вообще всю страну загубило». 

Тем временем из сгоревшего подъезда вышли мужчина и женщина. Оказалось, живут они на первом этаже. В ту роковую ночь вся семья находилась дома.


К счастью, самые маленькие жильцы подъезда не пострадали.
 

Нас спасли… мокрые простыни

– У нас своего автомобиля нет, а вот соседи часто загоняли машины на газон поближе к стене дома, обычно здесь автомобиля четыре стоит, – рассказали Светлана и Алексей Петровы. – Ближе всех к нашей лоджии ставил иномарку Кирилл. Он на четвертом этаже с женой живет. Люди хорошие, спокойные. Ни у кого из соседей с ними конфликтов не было. 


До утра не удалось уснуть никому.

В ночь на субботу 14-летняя дочь Петровых сидела за ноутбуком, когда под окном начали ругаться мужчины. Потом один из них крикнул: «Вот, тебе, (бранное слово)!» Раздался хлопок, и потянуло дымом. Девочка побежала будить родителей: «Машина горит».

– От огня, по-видимому, замкнуло стартер и включилось зажигание, коробка передач была включена в положение «реверс», – высказывает предположение Светлана. – Она автоматически покатилась не под уклон, на дорогу, а наоборот, к дому. С этого все и началось. Загорелась лоджия. Нас, честно говоря, спасли мокрые простыни. Я их незадолго до этого прополоскала и вывесила на лоджию. Они какое-то время не пускали огонь внутрь квартиры. А может, просто Боженька нас спас? Посмотрите, лоджия на втором этаже намного больше нашей пострадала! 

Квартира Петровых быстро заполнялась дымом. В лоджии и кухне выросла настоящая стена из огня и дыма. Пока ждали приезда пожарных, супруги набирали воду в ведра и поливали ею пламя, но вскоре поняли, что тщетно.
 

На пожар приехало 6 машин, подъезд тушило 13 человек. 

 


Супруги Петровы показывают место, где обычно парковались по четыре автовладельца. Все просьбы не ставить свои машины у их лоджии не увенчались успехом.
 

О помощниках и зрителях

– Больше всего я испугалась, когда услышала на улице крик, что горит газовая труба, – призналась женщина. – Испугалась взрыва. Тогда точно полдома разнесет! Вместе с нами живет мой отец. Ему 63 года. Так у того сразу и давление, и сердце прихватило. Первую помощь медикам из МЧС пришлось оказывать. Я весь вчерашний день на корвалоле. Дочь до сих пор в шоке. Когда начался пожар, то хотела первым делом наших животных спасать: собак в форточку выкидывать, кота и крысу. 


Лоджию от полного выгорания спасло мокрое белье.

Пока журналисты «Псковской правды» разговаривали с супругами, через отверстие в лоджии показалась собачья голова.

– Это Тайсон, – познакомил нас с четвероногим членом семьи Алексей. – Всего у нас три собаки. Когда пожарные начали эвакуацию и стали обходить квартиры, чтобы вывести людей на улицу, то Тайсон лег на диван в прихожей и наотрез отказался покидать заполненную дымом квартиру. Пес решил до последнего охранять свой дом.
 
Петровы рассказали, что нашлись неравнодушные люди, которые бежали к их дому с автомобильными огнетушителями. Понятно, что потушить стену огня с их помощью было просто нереально, но люди хотя бы попытались помочь. К сожалению, были на пожаре и другие. Зрители… Они со двора фотографировали, снимали на видео, равнодушно комментируя, как огонь ползет с одного этажа пятиэтажки на другой. О том, что в смертельной опасности в эту минуту могут находиться дети, пожилые люди, «зрители», похоже, не думали. 
 

Горящий автомобиль потушили за 4-5 минут, всего на ликвидацию пожара ушло 7 минут. 

 


Верный Тайсон остался охранять хозяйское добро даже в охваченной дымом квартире.​
 

Люди с бутылками

Пока говорили с пострадавшей семьей с первого этажа, к дому подъехала машина. Там папа с мамой и две девочки. Они живут на втором этаже. Как оказалось, у ночного конфликта была еще одна маленькая свидетельница, проживающая на втором этаже. 

Мама была вынуждена ненадолго уйти из дома. Папа уложил младшую дочь, а старшая ложиться наотрез отказалась и выглядывала в окно, когда же вернется мама. 

– Я услышала, как машина бибикает, потом раздался взрыв, – рассказала «Псковской правде» в присутствии своего папы дошкольница Ульяна. – Посмотрела в окно, а там машина горит. Рядом какие-то дяди со стеклянными бутылками. Я сразу папу пошла будить. Он в большой комнате спал. 

По словам главы семьи, к этому времени едкий дым добрался и до их квартиры на втором этаже. Перед уходом жена закрыла своим ключом входную дверь, и найти другой ключ в дыму мужчина просто не мог. Потом он увел дочерей в маленькую комнату, окна которой выходили на другую сторону дома, где они и дождались начала эвакуации. Утром вся семья решила уехать на дачу. 


После пожара «Шкода Фабиа» 2007 года выпуска восстановлению уже не подлежит.
 

9 минут

Наши собеседники в один голос утверждали, что ждать пожарных им пришлось якобы очень долго. 

По словам начальника службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Станислава Самойленко, сообщение о пожаре поступило им в 2 часа 22 минуты. Через девять минут огнеборцы уже прибыли на место. 


Через дырки на лоджии Петровых хорошо видна улица.

Первыми на улицу Звездную выехали два отделения с части на улице Вокзальной (пожарные из ближайшей части на улице Инженерной в это время тушили пожар в Жидиловом Бору. – Прим. авт.). 

– Уже в пути было принято решение направить им на помощь автолестницу, – уточнил Станислав Юрьевич. – По прибытии начальник караула запросил помощь из первой пожарной части. Таким образом, пожар на улице Звездной тушили сотрудники двух пожарных частей и службы пожаротушения. 

Эвакуировать жильцов дома ночью оказалось не так-то просто. Очень сильно был задымлен подъезд.
Не все жильцы открывали пожарным двери, и было непонятно, есть ли вообще кто-то внутри.


Так выглядела кухня Петровых сразу после пожара.
 

А кто заплатит 

По предварительным данным, причиной пожара в доме на улице Звездной стал поджог автомобиля жильца этого же подъезда. Кому и чем мог насолить молодой, добрый и «позитивный во всех отношениях» мужчина, соседи теряются в догадках. Единственная версия, которая была озвучена «Псковской правде», – это месть, каким-то образом связанная с предыдущим местом работы хозяина сгоревшей иномарки. Он работал в фирме, которая занималась в том числе вскрытием замков. 

На момент приезда журналистов погорельцы с улицы Звездной сидели без газа и без воды. Окна на многих кухнях были затянуты целлофановой пленкой. 

– Будут ли найдены поджигатели? Где взять деньги на замену оконных рам и хотя бы на косметический ремонт? – на эти и другие вопросы погорельцы с нетерпением ждут ответа. 
 

P.S. 

Связаться с хозяином сгоревшей машины нам не удалось. Его не было дома. Соседи говорят, что видели его во дворе дома, когда пожарные уже потушили огонь. Мужчина был в шоке. Редакция готова опубликовать его версию произошедшего. 
 

Кстати

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ст. 167 ч. 2 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ведется расследование. 
 


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