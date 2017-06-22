Суд вынес приговор похитителю дорогих велосипедов в Пскове

Суд вынес приговор 24-летнему уроженцу областного центра Ивану Матвеенко. Свой «бизнес» молодой мужчина построил на велосипедах.



Не секрет, что из-за небольшой площади квартир многие псковичи предпочитают хранить велосипеды на лестничных площадках. При этом они твердо уверены, что их «железного коня» сможет защитить и домофон, и тросовый замок. Однако человеку, умеющему держать в руках хотя бы элементарные слесарные инструменты, эти меры безопасности отнюдь не помеха.



С марта 2016 года Иван Матвеенко начал разгуливать в Пскове по подъездам многоэтажек, присматривая велосипеды. Побывал на улицах Никольской, Шестака, Красноармейской, Советской и т. д. Выбор останавливал только на дорогих моделях (самым дорогим из украденных стал велик марки «BMX», за который владелец выложил 15 тысяч рублей).



Ночью мужчина возвращался к приглянувшемуся «железному коню». Войти в подъезд даже с домофоном для него не составляло никакого труда: он сильно надавливал на замок, и дверь открывалась. С помощью кусачек Иван разъединял тросовый замок, соединяющий велосипед с батареей центрального отопления или лестничными прутьями, и был таков.



Украденные велосипеды Матвеенко продавал через популярный сайт объявлений. Надо признать, достаточно дешево – по 3-3,5 тысячи рублей, поэтому и покупатели находились быстро.



Всего Иван украл и продал через интернет шесть велосипедов.



– Иван Матвеенко сам написал явку с повинной, когда полицейские вышли на него, – рассказала «Псковской правде» заместитель прокурора города Пскова Марина Яковлева. – Но вот никому из потерпевших велосипеды вернуть не удалось. Никаких договоров купли-продажи Матвеенко не составлял, координаты покупателей не хранил.



Из характеристик, предоставленных в суд, следовало, что 24-летний Иван Матвеенко имеет среднее образование, нигде не работает, проживает с родителями и оказывает им помощь по хозяйству. По месту жительства характеризуется положительно.



29 мая суд вынес приговор похитителю велосипедов. Иван Матвеенко приговорен к полутора годам исправительных работ с удержанием десяти процентов заработка в доход государства. Кроме того, ему предстоит выплатить пострадавшим от 5 до 15 тысяч рублей в качестве компенсации за украденные велосипеды.



Совет от прокурора

- Хочу обратиться ко всем псковичам, проживающим в многоэтажных домах: не открывайте домофонную дверь, если вы не знаете человека, который просит вас впустить в подъезд: не исключено, что это потенциальный преступник, – рекомендует Марина Яковлева. – Не оставляйте в подъездах велосипеды, коляски и другие ценные вещи. С входными дверями в подъезд, тросовыми замками и прочими приспособлениями воры справляются в течение нескольких минут. И последнее: приобретая в интернете дорогостоящую вещь по символической цене, имейте в виду, что вам могут предложить украденную.

