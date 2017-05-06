Мать погибшего в ДТП псковича полагает, что виновник аварии вот-вот выйдет на свободу

На минувшей неделе в редакцию пришла женщина. Со вкусом одетая, аккуратная прическа, макияж. Марина Зарубина - мама парня, который трагически погиб в Пскове 4 года назад.



Тогда эту жуткую новость обсуждали все, фото с места ДТП транслировали федеральные каналы. В машину сына Марины на бешеной скорости влетел «БМВ-Х5» с пьяным водителем за рулем. Все произошло на перекрестке у «Березки». Водитель внедорожника пытался скрыться от ГИБДД.



Спустя четыре года Марина Юрьевна пришла, чтобы рассказать, что преступник, отсидев всего 20 месяцев, вот-вот может выйти на свободу.



Живой щит



Марине Зарубиной до сих пор трудно вспоминать о последнем дне жизни сына.



- Олег очень хорошо водил машину: всегда пристегивался, - констатирует мама. – В это утро он должен был забрать друга, вернуться за женой, после чего они планировали ехать за границу – в Ригу. Годовалого сынишку оставили у сватьи. Когда я узнала про поездку, то долго молилась, чтобы у них все хорошо было.



Эксперты поделились с матерью своими выводами о том, что, скорее всего, Олег видел мчащуюся в его сторону иномарку. Пытался уступить дорогу, затормозил, но избежать столкновения уже не мог. В автомобиле Олега сработали все подушки безопасности, но удар был такой силы, что машину отбросило на опору освещения, задело светофор. Шанса выжить у Зарубина не было.



- Меня успокаивает то, что сын погиб мгновенно, - признается мать. - А еще свидетели рассказали, что неподалеку от места ДТП стояли паломники, которые ожидали автобус на Печоры. Их было человек десять, в том числе дети. Машина преступника неслась в направлении именно этих людей. Так получилось, что невольно Олег стал живым щитом для них.



Не белый и не пушистый



Позднее СМИ не раз возвращались к теме «пьяного убийцы за рулем». Всплыли новые подробности, которые шокировали псковичей. Например, что роковому столкновению предшествовала погоня сотрудников экипажа ДПС за «БМВ». Еще в районе «Четырех углов» водитель иномарки отличился своим «неадекватным» поведением: перепутал сигналы поворотов, продолжил движение на красный сигнал светофора. Стражи порядка отреагировали мгновенно: включили спецсигналы и приказали водителю «БМВ» остановиться.





Олег своей жизнью спас стоявших на остановке паломников.



Однако тот лишь увеличил скорость и попытался оторваться от погони. По Рижскому проспекту он мчался на скорости почти 180 километров в час. Два раза пересекал перекрестки на красный сигнал светофора. Только чудо спасало от трагедии. В третий раз не спасло…

Сейчас Зарубины-старшие воспитывают приемную дочь и помогают невестке с внуком.



Когда сотрудники ДПС подъехали к искореженным автомобилям, то выяснилось, что причин уходить от погони у водителя «БМВ» было как минимум две. Во-первых, водитель, мчавшийся по Рижскому с такой скоростью, 25-летний Виктор Леоненя изрядно пьян. Это было заметно даже невооруженным глазом. Позднее факт алкогольного опьянения подтвердило и медицинское освидетельствование. Во-вторых, оказалось, что к нему уже есть вопросы у правоохранительных органов. В Санкт-Петербурге шло следствие по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Одним из фигурантов был тот самый Виктор.



Каникулы нестрогого режима



В тот же день водитель, убивший мужчину (у которого осталась супруга и годовалый сынишка), отправился в Псковский СИЗО. Но почти через полтора месяца, 14 февраля 2013 года, вышел на свободу под залог 700 тысяч рублей. Именно в этот день Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга заочно (полагая, что он до сих пор сидит в СИЗО) предъявил ему обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере с заключением под стражу на период расследования. Но отдохнуть между пребыванием в псковском и питерским СИЗО Виктору Леонене все-таки удалось.



- Родители положили сына в районную больницу, якобы с подозрением на диагноз «острый тромбофлебит правой голени», где он провел 20 дней на платной основе в хирургическом отделении, - продолжает Марина Зарубина. – Хотя я слышала, что подобный диагноз можно поставить только после детального обследования и только в областной больнице. И еще одна нестыковка. В характеристике Леонене, представленной в суд, упоминается о том, что уже после этих событий он стал донором и неоднократно сдавал кровь. И этот факт судья учел при вынесении приговора как смягчающее вину обстоятельство. Но быть донором и при этом болеть острым тромбофлебитом, я считаю, невозможно, так как тромбофлебит – это сосудистое заболевание и входит в перечень противопоказаний к донорству крови и ее компонентов.



Вину он так и не признал



Следующие десять месяцев, пока шло следствие, Виктор Леонене просидел в питерских Крестах.



- Следователем по нашему делу была очень настойчивая и неподкупная женщина, профессионал своего дела, - утверждает Марина Юрьевна. – Не исключаю, что попытки «замять» дело предпринимались и на этом этапе.







Родители отказались взять 2 млн рублей, благодаря которым убийца их сына вышел бы на свободу.



Завершилось следствие только 8 июля 2015 года. Материалы дела о ДТП со смертельным исходом и материалы дела о мошенничестве объединили и передали в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга. Еженедельно мы должны были приезжать на суд в Санкт-Петербург по пятницам. В течение всего процесса нам пытались доказать, что Леонене совершил ДТП не пьяным, а трезвым. Очень благодарна псковским сотрудникам ДПС, понятым, оказавшимся на месте происшествия. Все они приехали в Санкт-Петербург и в суде подтвердили свои показания, данные во время следствия.

В суде Виктор Леонене свою вину признал только по мошенничеству, а вот по поводу ДТП – нет. Стоял на том, что утром 3 января 2013 года он управлял иномаркой абсолютно трезвый.



23 мая 2016 года был оглашен приговор. За покушение на мошенничество и нарушение ПДД при управлении автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, Виктору Леонене было назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3,5 года в исправительной колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на срок три года. Суд также приговорил взыскать с Леонени в пользу Марины Юрьевны Зарубиной в счет возмещения расходов по погребение чуть больше 97 тысяч рублей.



С вещами на выход?



Через год, 23 марта 2017 года, Виктора Леоненю перевели из колонии Ленинградской области в наши Крюки. Не прошло и месяца, как 13 апреля Леоненя подал ходатайство об условно-досрочном освобождении.



- Мы еще тогда, после суда, пытались обжаловать чересчур мягкий приговор, вынесенный убийце нашего сына, писали жалобы на поведение судьи в коллегию судей Санкт-Петербурга и председателю городского суда Санкт-Петербурга, - перечисляет Марина Юрьевна. – Все осталось без изменений. Но когда узнали, что Виктор Леоненя со дня на день может оказаться на свободе за хорошее поведение, то были просто добиты. Ладно, пусть останется 3,5 года, но пусть он хотя бы отсидит эти 3,5 года! Я подозреваю, что скоро Леоненю выпустят и даже те иски (по возмещению вреда в связи с потерей кормильца, о компенсации морального вреда, возмещении расходов за поврежденную автомашину), которые лежат еще не рассмотренными в Псковском городском суде, просто некому будет предъявлять.

Поймите, все, что я хочу - чтобы таких матерей, как я, в нашей стране было как можно меньше!



КСТАТИ



22 февраля 2016 года, когда Олегу исполнилось бы 30 лет, к Зарубиным пожаловали гости.



- Предлагали нам 2 миллиона рублей, - вспоминает Марина Юрьевна. – Мы должны были подписать бумаги, которые позволили бы ему сразу выйти на свободу, получить срок условно. Мы отказались.

