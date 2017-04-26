Двухлетнюю девочку нашли соседи – в метре от берега

Жуткая весть о том, что в деревне Грядище (Середкинская волость, в 37 км от Пскова) утонула малышка, появилась в пятницу, 21 апреля. Накануне вечером на место трагедии выезжали спасатели, спецслужбы.Небольшая деревенька, частный дом, где произошла беда, стоит недалеко от пруда. В тот вечер 20 апреля все трое детей – девятилетняя Настя, четырехлетний Даня и двухлетняя Вероника – гуляли. Мама занималась домашними делами. Спустя некоторое время старшие Настя и Даня вернулись домой. Все мокрые. Без самой младшенькой, Вероники.Мама Вера Дарчук кинулась на поиски пропавшей дочери. Первой к пруду выбежала соседка. Она же и увидела тельце девочки. Оно находилось в воде примерно в метре от берега.Местные сразу позвонили в полицию, те связались со спасателями. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, спасатели из Середки примчались на место уже через девять минут, следом приехала дежурная группа поисково-спасательного отряда Пскова. Достали тело ребенка из воды, даже пытались реанимировать. Но было слишком поздно…По версии 30-летней матери, дети могли играть около пруда в прятки. Искусственный водоем находится всего в 80-100 метрах от жилого дома, но из-за расположенных поблизости бани и кустов со двора практически не виден.

– По факту обнаружения в пруду в деревне Грядище Псковского района тела 2-летней девочки с признаками асфиксии при утоплении Псковским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области проводится доследственная проверка, – сообщил «Псковской правде» Антон Доброхотов, старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Псковской области. – В целях установления причины смерти пострадавшей назначено медицинское судебное исследование, выясняются условия жизни и воспитания девочки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Соседи считают многодетную семью, где произошла трагедия, не самой примерной, однако мать за детьми якобы всегда следила. А вот в администрации поселения о семье говорить наотрез отказались, сообщив лишь, что ее как неблагополучную контролировали органы социальной защиты.



Страшная статистика

– Родители ни в коем случае не должны оставлять детей без присмотра около рек и водоемов! – напомнил Антон Доброхотов. – Смертельную опасность для детей представляют даже ручейки и крохотные прудики, которые взрослые легко могут перепрыгнуть. Специальной статистики по погибшим на водоемах мы не ведем, поэтому напомню лишь о нескольких трагедиях, которые произошли в нашей области за последние годы. В 2015 году двое детей утонули в Опочке. Дети провалились под лед. Их тела обнаружили ниже по течению реки Великой только спустя несколько месяцев. В прошлом году ребенок утонул неподалеку от частного дома в Печорах. Еще две трагедии произошли весной 2016 года в Острове. Один ребенок утонул в пруду в Черепягино, второй – в пожарном водоеме на выезде из Острова.

