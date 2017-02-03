Владимир: Моя собака никого не кусала
02 Февраля 2017 - 09:45Главная → Заметки → Происшествия
Хозяева кавказской овчарки поведали свою версию произошедшего
Недавно «Псковская правда» рассказала о резонансном происшествии в Павшино. Там четырехлетнюю девочку-инвалида по зрению и ее старшую сестру покусала собака. Мама пострадавших детей утверждает, что самого нападения не видела, но дочери якобы узнали собаку. Их покусала соседская кавказская овчарка. На прошлой неделе получить комментарий владельца собаки нам так и не удалось. Мы обратились к нему через газету. На следующий день после выхода издания в редакцию позвонила его супруга: «Мы готовы все рассказать. Приезжайте!»
– Нашей собаке в конце февраля исполнится три года, есть все необходимые документы, - рассказал Владимир Петров. - Покупали еще щенком. Я сам дрессировал. Это уже третий наш кавказец. Живет в металлическом вольере. Гуляет только по территории участка. За забор на прогулку я с ним ни разу не выходил, хотя имеется и ошейник, и поводок, и намордник.
В воскресенье, 15 января, у меня был выходной. Я чистил территорию нашего участка от снега. Собирался уезжать в город. Собака гуляла по участку. Я открыл калитку, чтобы убрать накопившийся перед ней снег. В это время за моей спиной пес выскользнул на дорогу, которая проходит мимо дома.
Он сделал несколько шагов в одну сторону, потом пошел в противоположную, к дому многодетной семьи. Я сразу направился за собакой. Расстояние между нашими домами - метров сто. Около дома соседей, у калитки, играли две или три девочки. Они услышали, что я зову собаку, закричали: «Собака, собака!» – и кинулись во двор.
Наша собака до детей даже добежать не успела. Я сразу взял ее за холку, отошел метров на десять и позвонил по мобильнику дочке, чтобы она принесла ошейник и поводок. Дочь принесла все, я прицепил собаку и отвел в вольер.
Отсутствовал, наверное, часа полтора. Приехал домой и увидел, что около соседей стоит полиция. Пока я ставил автомобиль в гараж, полицейская машина подъехала к нам. Дежурный участковый взял объяснения у меня и сразу уехал.
Вечером я пошел к соседу и попросил объяснить, в чем дело. Я всегда держал собаку в поле зрения, она не успела даже обнюхать детей. На это сосед сказал: «Твоя собака покусала моих детей, и я могу тебе создать проблемы. Не хочешь проблем – плати круглую сумму». Назвал мне цифру 200 тысяч. О чем разговаривать с этим человеком? Я развернулся и ушел…
Эта многодетная семья приехала в Павшино лет десять назад. С тех пор мучается вся деревня. У них претензии буквально ко всем. То чья-то собака затрепала их кур: «Давай по 5 тысяч за каждую!» Люди вежливо выпроваживали их из дома, после чего начинались звонки в полицию или другие инстанции. Из-за них сотрудники полиции стали очень часто приезжать в Павшино.
Я живу с семьей здесь почти 25 лет. Навряд ли кто-то скажет про меня что-то плохое.
По версии Владимира, покусать девочек могла бродячая собака, которую незадолго до происшествия глава многодетного семейства подобрал на улице.
Вскоре к нашему разговору подключилась жена Владимира.
- Я специально отпросилась с работы и приехала, чтобы дополнить рассказ мужа, – начала Светлана. – Мы ни от кого не скрываемся. Я – на работе, муж тоже работает. Застать нас практически невозможно. А вот соседи почти всегда дома. Да, это мы обратились в органы опеки. Я надеюсь, что они дадут объективную оценку той ситуации, в которой растут и воспитываются четверо детей. На участке у них беспорядок. Огород в ужасном состоянии. Семья разрабатывает только грядку размером от силы три на два метра.
На земельном участке, который им выделили как многодетной семье, лежат поваленные деревья. Долгое время их никто не убирает. Участок не огорожен, а значит, могут получить травмы дети, да и риск возникновения пожара резко возрастает.
Я не отрицаю того, что детей покусала собака! У соседей есть фотографии и видео. Но наша ли собака их покусала – вот в чем вопрос.
Наш кавказец за секунду перекусил бы толстую палку, поэтому отбиться от нее шваброй, как рассказывала одна из дочерей соседа, было просто нереально. Зато в деревне много собак, которые бегают без привязи. Это бродячие собаки. Но с них 200 тысяч рублей не потребуешь.
- Какие-либо перспективы у этого дела будут лишь в том случае, если родители покусанной девочки смогут доказать, что покусала ребенка конкретная собака. Нужна экспертиза слюны на одежде ребенка.
Мама девочки об этом знает и одежду не выкидывает и не стирает.
Мы обязательно будем сообщать читателям о том, как будет двигаться это дело.
– Нашей собаке в конце февраля исполнится три года, есть все необходимые документы, - рассказал Владимир Петров. - Покупали еще щенком. Я сам дрессировал. Это уже третий наш кавказец. Живет в металлическом вольере. Гуляет только по территории участка. За забор на прогулку я с ним ни разу не выходил, хотя имеется и ошейник, и поводок, и намордник.
В воскресенье, 15 января, у меня был выходной. Я чистил территорию нашего участка от снега. Собирался уезжать в город. Собака гуляла по участку. Я открыл калитку, чтобы убрать накопившийся перед ней снег. В это время за моей спиной пес выскользнул на дорогу, которая проходит мимо дома.
Он сделал несколько шагов в одну сторону, потом пошел в противоположную, к дому многодетной семьи. Я сразу направился за собакой. Расстояние между нашими домами - метров сто. Около дома соседей, у калитки, играли две или три девочки. Они услышали, что я зову собаку, закричали: «Собака, собака!» – и кинулись во двор.
Наша собака до детей даже добежать не успела. Я сразу взял ее за холку, отошел метров на десять и позвонил по мобильнику дочке, чтобы она принесла ошейник и поводок. Дочь принесла все, я прицепил собаку и отвел в вольер.
Отсутствовал, наверное, часа полтора. Приехал домой и увидел, что около соседей стоит полиция. Пока я ставил автомобиль в гараж, полицейская машина подъехала к нам. Дежурный участковый взял объяснения у меня и сразу уехал.
Вечером я пошел к соседу и попросил объяснить, в чем дело. Я всегда держал собаку в поле зрения, она не успела даже обнюхать детей. На это сосед сказал: «Твоя собака покусала моих детей, и я могу тебе создать проблемы. Не хочешь проблем – плати круглую сумму». Назвал мне цифру 200 тысяч. О чем разговаривать с этим человеком? Я развернулся и ушел…
Эта многодетная семья приехала в Павшино лет десять назад. С тех пор мучается вся деревня. У них претензии буквально ко всем. То чья-то собака затрепала их кур: «Давай по 5 тысяч за каждую!» Люди вежливо выпроваживали их из дома, после чего начинались звонки в полицию или другие инстанции. Из-за них сотрудники полиции стали очень часто приезжать в Павшино.
Я живу с семьей здесь почти 25 лет. Навряд ли кто-то скажет про меня что-то плохое.
По версии Владимира, покусать девочек могла бродячая собака, которую незадолго до происшествия глава многодетного семейства подобрал на улице.
Вскоре к нашему разговору подключилась жена Владимира.
- Я специально отпросилась с работы и приехала, чтобы дополнить рассказ мужа, – начала Светлана. – Мы ни от кого не скрываемся. Я – на работе, муж тоже работает. Застать нас практически невозможно. А вот соседи почти всегда дома. Да, это мы обратились в органы опеки. Я надеюсь, что они дадут объективную оценку той ситуации, в которой растут и воспитываются четверо детей. На участке у них беспорядок. Огород в ужасном состоянии. Семья разрабатывает только грядку размером от силы три на два метра.
На земельном участке, который им выделили как многодетной семье, лежат поваленные деревья. Долгое время их никто не убирает. Участок не огорожен, а значит, могут получить травмы дети, да и риск возникновения пожара резко возрастает.
Я не отрицаю того, что детей покусала собака! У соседей есть фотографии и видео. Но наша ли собака их покусала – вот в чем вопрос.
Наш кавказец за секунду перекусил бы толстую палку, поэтому отбиться от нее шваброй, как рассказывала одна из дочерей соседа, было просто нереально. Зато в деревне много собак, которые бегают без привязи. Это бродячие собаки. Но с них 200 тысяч рублей не потребуешь.
КстатиЭту ситуацию мы пересказали юристу.
- Какие-либо перспективы у этого дела будут лишь в том случае, если родители покусанной девочки смогут доказать, что покусала ребенка конкретная собака. Нужна экспертиза слюны на одежде ребенка.
Мама девочки об этом знает и одежду не выкидывает и не стирает.
Мы обязательно будем сообщать читателям о том, как будет двигаться это дело.
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