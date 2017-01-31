Неизвестный облил машину псковички серной кислотой
31 Января 2017 - 15:53Главная → Заметки → Происшествия
Пострадавшая обратилась в редакцию «Псковской правды»
Она хочет оградить других читателей нашей газеты от неуравновешенного незнакомца. А также просит помощи у тех, кто может опознать вредителя.
Обратившаяся к нам женщина просит не называть ее имени и фамилии и не указывать место работы, так как опасается последствий. Мы договорились, что укажем лишь первую букву ее имени.
Псковичка А. работает в одном из учреждений на Пароменской 21/33.
- Днем 26 января на парковке около соседнего здания на Пароменской, 31 мою машину облили серной кислотой, - рассказала нам владелица авто. – Серьезно пострадали обе двери со стороны водителя, крыло и бампер. Теперь мне предстоит дорогой ремонт.
Камеры видеонаблюдения хорошо запечатлели мужчину, который облил машину. А. его не опознала.
- Я перебрала всю свою жизнь вплоть до детского сада, - продолжает она. – У меня ни с кем не было конфликтов. Я полгода как вышла из декрета, воспитываю двух маленьких детей, романов на стороне нет. Не исключаю, что меня просто с кем-то перепутали.
А. написала заявление в полицию. Там сказали, что аналогичных случаев в Пскове не зарегистрировано.
- Я хочу предупредить, как можно больше жителей Пскова, – продолжает наша читательница. – Кто-то еще может столкнуться с подобным актом вандализма. На видео хорошо видно, что мужчина уходит в сторону детского сада. Вдруг он представляет опасность?
Если вы опознали мужчину по кадрам из видео, просьба позвонить в полицию по телефону 02 или в дежурную часть 57-10-97.
Обратившаяся к нам женщина просит не называть ее имени и фамилии и не указывать место работы, так как опасается последствий. Мы договорились, что укажем лишь первую букву ее имени.
Псковичка А. работает в одном из учреждений на Пароменской 21/33.
- Днем 26 января на парковке около соседнего здания на Пароменской, 31 мою машину облили серной кислотой, - рассказала нам владелица авто. – Серьезно пострадали обе двери со стороны водителя, крыло и бампер. Теперь мне предстоит дорогой ремонт.
На раскадровке отчетливо видно, как незнакомец выходит со двора. Спустя некоторое время возвращается обратно. Сворачивает за угол. Дождавшись подходящего момента совершает задуманное. И покидает место преступления, протискиваясь между припаркованными автомобилями.
Камеры видеонаблюдения хорошо запечатлели мужчину, который облил машину. А. его не опознала.
- Я перебрала всю свою жизнь вплоть до детского сада, - продолжает она. – У меня ни с кем не было конфликтов. Я полгода как вышла из декрета, воспитываю двух маленьких детей, романов на стороне нет. Не исключаю, что меня просто с кем-то перепутали.
А. написала заявление в полицию. Там сказали, что аналогичных случаев в Пскове не зарегистрировано.
- Я хочу предупредить, как можно больше жителей Пскова, – продолжает наша читательница. – Кто-то еще может столкнуться с подобным актом вандализма. На видео хорошо видно, что мужчина уходит в сторону детского сада. Вдруг он представляет опасность?
Если вы опознали мужчину по кадрам из видео, просьба позвонить в полицию по телефону 02 или в дежурную часть 57-10-97.
Комментарии: 1
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Комментарии
Светлана
31 Января 2017 - 19:40
Аналогичный случай был.В ночь с 26.01 на 27.01 в центре.Знакомой тоже облили машину либо кислотой либо смывкой.
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