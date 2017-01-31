Пострадавшая обратилась в редакцию «Псковской правды»

На раскадровке отчетливо видно, как незнакомец выходит со двора. Спустя некоторое время возвращается обратно. Сворачивает за угол. Дождавшись подходящего момента совершает задуманное. И покидает место преступления, протискиваясь между припаркованными автомобилями.



Она хочет оградить других читателей нашей газеты от неуравновешенного незнакомца. А также просит помощи у тех, кто может опознать вредителя.Обратившаяся к нам женщина просит не называть ее имени и фамилии и не указывать место работы, так как опасается последствий. Мы договорились, что укажем лишь первую букву ее имени.Псковичка А. работает в одном из учреждений на Пароменской 21/33.- Днем 26 января на парковке около соседнего здания на Пароменской, 31 мою машину облили серной кислотой, - рассказала нам владелица авто. – Серьезно пострадали обе двери со стороны водителя, крыло и бампер. Теперь мне предстоит дорогой ремонт.Камеры видеонаблюдения хорошо запечатлели мужчину, который облил машину. А. его не опознала.- Я перебрала всю свою жизнь вплоть до детского сада, - продолжает она. – У меня ни с кем не было конфликтов. Я полгода как вышла из декрета, воспитываю двух маленьких детей, романов на стороне нет. Не исключаю, что меня просто с кем-то перепутали.А. написала заявление в полицию. Там сказали, что аналогичных случаев в Пскове не зарегистрировано.- Я хочу предупредить, как можно больше жителей Пскова, – продолжает наша читательница. – Кто-то еще может столкнуться с подобным актом вандализма. На видео хорошо видно, что мужчина уходит в сторону детского сада. Вдруг он представляет опасность?Если вы опознали мужчину по кадрам из видео, просьба позвонить в полицию по телефону 02 или в дежурную часть 57-10-97.