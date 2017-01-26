Мама покусанной собакой девочки: Вместо «извините» нам пообещали проблемы
25 Января 2017 - 10:07Главная → Заметки → Происшествия
На четырехлетнюю девочку-инвалида напала соседская кавказская овчарка
В Павшино, что на окраине Пскова, четырехлетнюю девочку (инвалида по зрению) покусала собака. Не бродячая, а вполне благополучная, хозяйская. Однако извинений родители пострадавшей девочки от владельца кавказской овчарки так и не дождались. Почему диалог оказался невозможным, разбиралась «Псковская правда».
Первыми о ЧП сообщили соцсети. Причем свое мнение о происшедшем высказывали не сами участники конфликта, а соседи, друзья и коллеги. Версии очень разнились. Одни безоговорочно защищали многодетных родителей и пострадавших детей, другие, наоборот, пытались переложить на них всю ответственность за случившееся.
Но лучше один раз все самим увидеть и услышать, чем довольствоваться чужими домыслами.
«Псковская правда» отправилась на место происшествия. Павшино, несмотря на
территориальную принадлежность к областному центру, больше напоминает небольшой поселок или деревню. Несколько десятков кирпичных и деревянных домов (за кольцом возле областной ГИБДД) с приусадебными участками, где жизнь каждого человека на виду и все знают друг о друге все. Или почти все.
Трагедия произошла на глазах у детей. Сестры пытались спасти младшенькую от собаки.
Завидев гостей, подала голос небольшая дворняжка. Впрочем, она сразу потеряла к нам всякий интерес, как только маленькая хозяйка открыла калитку. Мама Таня встретила нас в просторной кухне-гостиной. Стеклопакеты, ламинат, новый кухонный гарнитур.
– У нас четверо детей, – рассказывает Татьяна Горшева. – Младшенькая – Любушка – инвалид по зрению. Дочь родилась недоношенной, долго была на кислороде. За первые полтора года своей жизни перенесла два лазера и пять полостных операций на глазах. Сегодня она реагирует только на яркий свет. Любе нравится, когда ее фотографируют, реагирует на вспышку. Дочка начинает позировать, потому что мы часто повторяем: ты – красавица!..
– 15 января 12-летняя Лида и 4-летняя Люба пошли гулять на улицу, – продолжает мама. – Я осталась дома, чтобы приготовить обед. Видела, как девочки прошли под окном, и вдруг раздался крик.
Соседская кавказская овчарка мотала Любу по земле. Ее пыталась защитить Лида. Старшая Настя (ей 14 лет. – Прим. авт.) била собаку шваброй. Когда животное на мгновение ослабило хватку, девочки смогли забежать во двор и закрыть калитку. Все произошло в доли секунды, что я даже не успела выскочить на помощь дочерям.
– Старшую Лиду просто трясло. Когда я начала раздевать Любу, то вся куртка и комбинезон у нее были мокрые от собачьей слюны. Трое нижних штанишек – в крови, на ноге – страшная рана, – рассказывает Татьяна. – Когда Лида начала приходить в себя, то сказала: «Нас покусала собака! Нас покусала гаишника собака».
– Когда я увидела кровь на Любиных штанишках, то, наконец, включилось сознание, я взяла телефон и дрожащими руками начала все фотографировать, – вспоминает воскресные события мама. – Позвонила в скорую. Сказала, что девочку укусила собака. Вскоре машина была у нас. Врач осмотрел рану. Она была глубокой, с рваными краями. Нас отвезли в детскую областную больницу. В приемном покое Любушку забрали. Я осталась ждать ее внизу в боксе. Говорила, что ребенок – инвалид по зрению и ей будет спокойнее со мной. Но врач не разрешил: мы сами справимся! Сколько времени прошло – не знаю. Сама находилась в шоковом состоянии. Через некоторое время Любу привезли ко мне. Я позвонила папе, и он отвез нас домой. Все случилось в районе 11 часов, а ближе к 14 часам мы вернулись домой. Я покормила Любу обедом и начала раздевать на дневной сон. Она пожаловалась на боль в боку. На кофточке я заметила кровяные подтеки. Почему-то в больнице ребенка полностью не осмотрели и раны на спине не обработали.
Сейчас мама Татьяна старается как можно больше времени проводить с Любой. Пережить произошедшее девочке помогает и психолог.
– Заявление он от меня принял, снял показания с детей в моем присутствии и сразу предупредил, что это не уголовное дело, а административное правонарушение, – продолжает рассказ женщина. – В течение 10 дней я получу на руки постановление о невозбуждении уголовного дела. Все материалы, касающиеся нападения собаки, дежурный участковый обещал передать нашему участковому – Елене Сергеевне Михеевой… После того как полицейский взял у нас показания, он пошел к владельцу кавказской овчарки. До дома полицейского провожал муж. При муже сосед не признавал вины. Мол, собака всегда была рядом с ним и никуда не убегала. Криков детей он не слышал. Позже хозяин собаки и участковый сели в полицейскую машину и куда-то уехали.
Супруги уверяют, что в ответ на это сосед пообещал им не деньги, а… проблемы.
Сестры отбивались от овчарки тем, что под руку попало. Старшая Настя била собаку шваброй.
По обоюдному согласию сейчас главным кормильцем в семье является Татьяна. Она работает менеджером по работе с клиентами в частной компании. Муж – на хозяйстве. У них же свой скот, огород.
– Единственное, что Владимир указал достоверно в этом списке, это то, что за все время проживания в Павшино мы не были замечены в состоянии алкогольного опьянения. Я не пью, и муж не пьет. Это чистая правда! – продолжает наша собеседница.
Сотрудницы опеки осмотрели и сфотографировали в доме Горшевых все. Татьяна утверждает, что не скрывала от проверяющих ничего. Да, семья приобрела небольшой домик, пострадавший от пожара двенадцать лет назад. Да, пристройку осилили только два года назад. Да, косметический ремонт сделан еще не везде.
– Домик после пожара мы восстанавливали долго и тяжело, – признается Татьяна. – Но на тот момент возможности купить лучшее жилье не было. А платить за аренду, мы посчитали, будет дороже, чем купить пусть маленькое, но свое. После того как возвели пристройку, у нас в доме появилась детская, большая гостиная с кухней и наша с мужем комната. Есть коридор, веранда и мини-банька. По площади получается как трехкомнатная квартира. Что могли, то делали в доме сами. Вот посмотрите – печку муж выкладывал сам. Немного помогали я и дедушка. Сразу после переезда было очень холодно, так в детской полностью заменили полы. Средств, чтобы нанять бригаду, у нас попросту нет. Муж сейчас официально оформлен по уходу за ребенком-инвалидом. Когда родилась Любушка, то я полтора года промаялась с ней по больницам, дома меня практически не было. Муж оставался один с тремя детьми. Все было на нем. В школу отвезти и привезти. Скотину покормить. У нас коза (уже пять лет держим), курочки. Дети едят свои домашние яйца, пьем козье молоко. Сразу решили, что будут свои куры, а вот решение о козе приняли позже. Огород свой. Капуста, свекла, огурцы, помидоры. Полный подвал консерваций. В этом году было много яблок и вишни. Все мы заготовили. Еще и свежее заморожено. Когда пришли сотрудники органов опеки, то я им показала: смотрите, в каких условиях живут дети. У них не было претензий ни по одному пункту. Сказали, что это полное противоречие тому, что написано в заявлении нашего соседа.
В тот день, когда к Горшевым приехала «Псковская правда», Татьяна была занята сбором многочисленных документов, которые затребовала опека. Это характеристика с места работы, копия трудовой книжки и так далее.
– Вся деревня находится в каком-то страхе перед этим человеком, он на пенсии, но какие-то связи, наверное, остались, – признается на прощание многодетная мама. – Я не хотела об этом говорить, но участок, который находится между нашими двумя домами, нам выделило государство как многодетным. Когда приехали земельщики межевать, то в этот же день сосед убрал наши столбики, потому что они якобы мешали ему заезжать в гараж. Он сказал, что не даст здесь строить ничего. И начал угрожать. Это было примерно 2-3 года назад. Позже он пришел извиняться. Говорит, давай мирно все решим. За минувшие годы мы участок так и не огородили, и соседу по-прежнему удобно заезжать в гараж. Но что будет, если мы все-таки начнем огораживать принадлежащий нам по закону участок земли?
P.S. Как подтвердили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту в настоящее время действительно проводится проверка.
Первыми о ЧП сообщили соцсети. Причем свое мнение о происшедшем высказывали не сами участники конфликта, а соседи, друзья и коллеги. Версии очень разнились. Одни безоговорочно защищали многодетных родителей и пострадавших детей, другие, наоборот, пытались переложить на них всю ответственность за случившееся.
Но лучше один раз все самим увидеть и услышать, чем довольствоваться чужими домыслами.
«Псковская правда» отправилась на место происшествия. Павшино, несмотря на
территориальную принадлежность к областному центру, больше напоминает небольшой поселок или деревню. Несколько десятков кирпичных и деревянных домов (за кольцом возле областной ГИБДД) с приусадебными участками, где жизнь каждого человека на виду и все знают друг о друге все. Или почти все.
Трагедия произошла на глазах у детей. Сестры пытались спасти младшенькую от собаки.
Одежда в собачьей слюнеКак проехать к многодетной семье, нам показали сразу. Домик у Горшевых небольшой. Недавно хозяева сделали к нему пристройку, но ремонтно-строительные работы еще не завершены.
Завидев гостей, подала голос небольшая дворняжка. Впрочем, она сразу потеряла к нам всякий интерес, как только маленькая хозяйка открыла калитку. Мама Таня встретила нас в просторной кухне-гостиной. Стеклопакеты, ламинат, новый кухонный гарнитур.
– У нас четверо детей, – рассказывает Татьяна Горшева. – Младшенькая – Любушка – инвалид по зрению. Дочь родилась недоношенной, долго была на кислороде. За первые полтора года своей жизни перенесла два лазера и пять полостных операций на глазах. Сегодня она реагирует только на яркий свет. Любе нравится, когда ее фотографируют, реагирует на вспышку. Дочка начинает позировать, потому что мы часто повторяем: ты – красавица!..
– 15 января 12-летняя Лида и 4-летняя Люба пошли гулять на улицу, – продолжает мама. – Я осталась дома, чтобы приготовить обед. Видела, как девочки прошли под окном, и вдруг раздался крик.
Соседская кавказская овчарка мотала Любу по земле. Ее пыталась защитить Лида. Старшая Настя (ей 14 лет. – Прим. авт.) била собаку шваброй. Когда животное на мгновение ослабило хватку, девочки смогли забежать во двор и закрыть калитку. Все произошло в доли секунды, что я даже не успела выскочить на помощь дочерям.
Даже мысли о том, что могло случиться что-то страшное, у мамы Тани в этот день не было.
– Старшую Лиду просто трясло. Когда я начала раздевать Любу, то вся куртка и комбинезон у нее были мокрые от собачьей слюны. Трое нижних штанишек – в крови, на ноге – страшная рана, – рассказывает Татьяна. – Когда Лида начала приходить в себя, то сказала: «Нас покусала собака! Нас покусала гаишника собака».
Кровь на одеждеПо словам Татьяны, «гаишником» в Павшино называют Владимира, дом которого стоит неподалеку от Горшевых. Когда-то он работал в ГАИ, отсюда, наверное, и появилось это прозвище.
– Когда я увидела кровь на Любиных штанишках, то, наконец, включилось сознание, я взяла телефон и дрожащими руками начала все фотографировать, – вспоминает воскресные события мама. – Позвонила в скорую. Сказала, что девочку укусила собака. Вскоре машина была у нас. Врач осмотрел рану. Она была глубокой, с рваными краями. Нас отвезли в детскую областную больницу. В приемном покое Любушку забрали. Я осталась ждать ее внизу в боксе. Говорила, что ребенок – инвалид по зрению и ей будет спокойнее со мной. Но врач не разрешил: мы сами справимся! Сколько времени прошло – не знаю. Сама находилась в шоковом состоянии. Через некоторое время Любу привезли ко мне. Я позвонила папе, и он отвез нас домой. Все случилось в районе 11 часов, а ближе к 14 часам мы вернулись домой. Я покормила Любу обедом и начала раздевать на дневной сон. Она пожаловалась на боль в боку. На кофточке я заметила кровяные подтеки. Почему-то в больнице ребенка полностью не осмотрели и раны на спине не обработали.
Сейчас мама Татьяна старается как можно больше времени проводить с Любой. Пережить произошедшее девочке помогает и психолог.
Звонок в полициюВ этот же день к Горшевым приехала полиция. Поскольку все случилось в воскресенье, то на место происшествия прибыл дежурный участковый.
– Заявление он от меня принял, снял показания с детей в моем присутствии и сразу предупредил, что это не уголовное дело, а административное правонарушение, – продолжает рассказ женщина. – В течение 10 дней я получу на руки постановление о невозбуждении уголовного дела. Все материалы, касающиеся нападения собаки, дежурный участковый обещал передать нашему участковому – Елене Сергеевне Михеевой… После того как полицейский взял у нас показания, он пошел к владельцу кавказской овчарки. До дома полицейского провожал муж. При муже сосед не признавал вины. Мол, собака всегда была рядом с ним и никуда не убегала. Криков детей он не слышал. Позже хозяин собаки и участковый сели в полицейскую машину и куда-то уехали.
Не видел и не слышал– Вечером того же дня к нам пришел сосед Владимир и спросил, правда ли, что его собака покусала детей? – вспоминает Татьяна. – Сказал, что чистил снег около гаража и никакого нападения не видел. Хотя наши дома расположены неподалеку друг от друга. Все хорошо просматривается. Я крики дочерей услышала даже через тройное остекление. Честно говоря, поначалу мы с мужем решили, что Владимир осознал свою вину и хочет извиниться за то, что не уследил за собакой. А он вместо извинений спросил: «Что вы хотите?» Муж ответил, что просто так этот случай не оставит и намерен обратиться в суд. В интернете материальный и моральный ущерб, причиненный ребенку в подобной ситуации, оценивается в 50 тысяч рублей, за двоих детей – 100 тысяч. Муж озвучил эту цифру.
Супруги уверяют, что в ответ на это сосед пообещал им не деньги, а… проблемы.
Сестры отбивались от овчарки тем, что под руку попало. Старшая Настя била собаку шваброй.
Правда и ложь– Проблемы у нас уже начались, – констатирует собеседница. – Вчера к нам приезжали две женщины из опеки, которых сопровождала полиция. Сосед – Владимир Петров – написал заявление, что наши дети живут в ужасных условиях, что они постоянно голодные, шатаются по деревне где попало, детьми никто не занимается, а их родители, то есть мы с мужем, нигде не работаем…
По обоюдному согласию сейчас главным кормильцем в семье является Татьяна. Она работает менеджером по работе с клиентами в частной компании. Муж – на хозяйстве. У них же свой скот, огород.
Список претензий к Горшевым в заявлении, направленном соседом в органы опеки, составил полтора листа.
– Единственное, что Владимир указал достоверно в этом списке, это то, что за все время проживания в Павшино мы не были замечены в состоянии алкогольного опьянения. Я не пью, и муж не пьет. Это чистая правда! – продолжает наша собеседница.
Сотрудницы опеки осмотрели и сфотографировали в доме Горшевых все. Татьяна утверждает, что не скрывала от проверяющих ничего. Да, семья приобрела небольшой домик, пострадавший от пожара двенадцать лет назад. Да, пристройку осилили только два года назад. Да, косметический ремонт сделан еще не везде.
– Домик после пожара мы восстанавливали долго и тяжело, – признается Татьяна. – Но на тот момент возможности купить лучшее жилье не было. А платить за аренду, мы посчитали, будет дороже, чем купить пусть маленькое, но свое. После того как возвели пристройку, у нас в доме появилась детская, большая гостиная с кухней и наша с мужем комната. Есть коридор, веранда и мини-банька. По площади получается как трехкомнатная квартира. Что могли, то делали в доме сами. Вот посмотрите – печку муж выкладывал сам. Немного помогали я и дедушка. Сразу после переезда было очень холодно, так в детской полностью заменили полы. Средств, чтобы нанять бригаду, у нас попросту нет. Муж сейчас официально оформлен по уходу за ребенком-инвалидом. Когда родилась Любушка, то я полтора года промаялась с ней по больницам, дома меня практически не было. Муж оставался один с тремя детьми. Все было на нем. В школу отвезти и привезти. Скотину покормить. У нас коза (уже пять лет держим), курочки. Дети едят свои домашние яйца, пьем козье молоко. Сразу решили, что будут свои куры, а вот решение о козе приняли позже. Огород свой. Капуста, свекла, огурцы, помидоры. Полный подвал консерваций. В этом году было много яблок и вишни. Все мы заготовили. Еще и свежее заморожено. Когда пришли сотрудники органов опеки, то я им показала: смотрите, в каких условиях живут дети. У них не было претензий ни по одному пункту. Сказали, что это полное противоречие тому, что написано в заявлении нашего соседа.
В тот день, когда к Горшевым приехала «Псковская правда», Татьяна была занята сбором многочисленных документов, которые затребовала опека. Это характеристика с места работы, копия трудовой книжки и так далее.
Давай я тебя пожалею!– Первые 2-3 дня Люба ходила в состоянии шока, – вспоминает мама Таня. – Я даже не пыталась говорить с ней о нападении собаки, хотя психолог мне сказал, что это неправильно. Люба захотела рассказать о том, что с ней произошло, только бабушке и крестной. Когда в приемном покое больницы ее забрали, то я, наверное, впервые немного расслабилась, начала реветь. Когда Любушку привезли назад, то она спросила: «Что ты, мама, без меня делала?» Я честно ответила ей, что плакала. Тогда Люба обняла меня и сказала: «Давай я тебя пожалею!»
Дом у дорогиК сожалению, «Псковской правде» так и не удалось пообщаться со второй стороной конфликта – Владимиром, владельцем кавказской овчарки. Хозяина дома не оказалось. На калитке висела табличка «злая собака». Кавказец захлебывался от лая в вольере. Мы готовы предоставить и ему слово. Дом стоит на дороге, и обойти его просто невозможно.
– Вся деревня находится в каком-то страхе перед этим человеком, он на пенсии, но какие-то связи, наверное, остались, – признается на прощание многодетная мама. – Я не хотела об этом говорить, но участок, который находится между нашими двумя домами, нам выделило государство как многодетным. Когда приехали земельщики межевать, то в этот же день сосед убрал наши столбики, потому что они якобы мешали ему заезжать в гараж. Он сказал, что не даст здесь строить ничего. И начал угрожать. Это было примерно 2-3 года назад. Позже он пришел извиняться. Говорит, давай мирно все решим. За минувшие годы мы участок так и не огородили, и соседу по-прежнему удобно заезжать в гараж. Но что будет, если мы все-таки начнем огораживать принадлежащий нам по закону участок земли?
По непроверенной информации, несколько лет назад кавказская овчарка Владимира уже нападала на ребенка, но тогда ЧП удалось замять. После визита органов опеки родители пострадавшего ребенка забрали заявление назад.
P.S. Как подтвердили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту в настоящее время действительно проводится проверка.
КонкретноЛюба посещает занятия логопеда, тифлопедагога, а также музыкальные занятия. После нападения собаки она вынуждена посещать также психолога. Везде ее возит на собственном автомобиле папа.
КстатиПохожий случай уже произошел в Псковской области 3,5 года назад, в поселке Гоголи от укусов бойцовой собаки серьезно пострадал 28-летний инвалид по зрению. Хозяин собаки натравил пса на парня. Пострадавшему в итоге ампутировали часть ноги. Владелец собаки получил 7,5 лет лишения свободы. Тем же приговором определено, что вещественное доказательство – собака породы американский питбультерьер по кличке Цезарь – подлежит передаче Главному государственному управлению сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области для помещения в приют для домашних животных.
Комментарии: 2
Loading...
Комментарии
Алексей
25 Января 2017 - 13:18
Сжечь гниду вместе с собакой!
Анонимный
25 Января 2017 - 14:05
Рожу этому менту набить,чтобы на таблетки урод работал.
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
26 Января 2017
- Сёстры Арендт покажут псковичам «другого» Пушкина25.01, 14:24
- Благотворительные «Крещенские встречи» провели в Красногородской школе-интернате25.01, 14:20
- Псковичей ждёт экскурсия в два жилых комплекса компании «Скандинавия»25.01, 11:18
- В Великих Луках женщина довела подругу до смерти из-за мужчины24.01, 18:12
- Для детей из многодетных семей занятия в Ледовом дворце подешевели в два раза24.01, 17:07
- Псков определился с ганзейской символикой24.01, 16:34
- Псковская область получит 38 млн рублей24.01, 15:57
- Псковский Гайд-парк поменял прописку24.01, 15:01
- В пресс-центре «Псковской правды» расскажут всё о новой школе24.01, 14:38
- «Северный мост» победил в конкурсе названий для нового моста через реку Великую в Пскове24.01, 14:16
- В Пскове будут судить насильника-рецидивиста24.01, 14:15
- 130 миллионов рублей потратят на дворы24.01, 12:44
- ПАИ разыгрывает абонемент в клуб «С-Фитнес» среди маленьких спортсменов24.01, 12:36
- Опубликован список крупнейших должников за газ в Псковской области24.01, 12:00
- Полистовский заповедник присоединился к проекту «Всероссийский заповедный урок»24.01, 11:52
- В регионе сменился руководитель Госкомитета по природопользованию и охране окружающей среды24.01, 11:31
- Расписание лекций и творческих встреч Пушкинского фестиваля24.01, 11:02
- Сотрудники Псковского отделения Сбербанка проконсультировали участников «Тура по новостройкам»24.01, 11:00
- Мошенники от имени зоозащитников рассылают сообщения псковичам24.01, 10:49
- ГТРК «Псков» перешла на общемировой формат вещания24.01, 10:24
Лидеры обсуждений
- «Псковская правда» собирает вопросы для Игоря Потапова
- В пресс-центре «Псковской правды» расскажут всё о новой школе
- Нормативы на общедомовые нужды сделают платежи прозрачными
- Псковичи предлагают второй памятник Довмонту с женой и сыном
- В пресс-центре «Псковской правды» обсудят новую систему оплаты ОДН
- Каждый пскович может сказать спасибо врачевателю
- ГИБДД по ошибке сорвало поездку первоклашек на Губернаторскую ёлку
- Жители поселка Дачное: Мы сделали детскую площадку, а ее разобрали и увезли
- Серую зарплату уменьшат, а официальную повысят
- Вопрос-ответ: Какое название выбрали для нового моста
Фото
Совещание по вопросам сельского хозяйстваПсков после воскресного снегопадаПсковский «Акваполис» поблагодарил всех своих посетителейВ Пскове прошла Рождественская Губернаторская ёлкаВесь фото архив
Видео
Дмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковичаСпокойствия и уверенности пожелал Андрей Турчак псковичам в 2017 году20-летие псковского симфонического оркестраВесь видео архив