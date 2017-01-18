Дом сгорел из-за ноутбука. Маленьких детей буквально выбрасывали в окно в нижнем белье

Коты вместо паспортов

10 тысяч и талоны

Хоть Боровьевы и говорят, что помощь им не нужна, но даже восстановление каждого документа стоит денег. Все неравнодушные могут перечислить посильные суммы на карту Сбербанка 42 76 51 00 12 48 19 71 (Боровьёва Татьяна Евгеньевна).

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В доме незадолго до пожара провели ремонт, который помог семье спастись. Первым тревогу забил кот. Хозяевам вручную удалось откатить от огня машину с еще невыплаченным кредитом. В пожаре сгорели обручальные кольца хозяев, но супруги верят, что беда только сплотит их семью.Удивительные люди - Татьяна и Михаил Боровьевы из Гдова. Только что сгорел их недавно отремонтированный дом, почти голые, едва успели выскочить с двумя маленькими детьми из ночного пожара. А они – редкий случай среди всеобщего нытья и «нам все должны» – собирают из вещевой помощи сумки для других нуждающихся, разбирают пепелище, планируют строительство нового дома и… срывают в городе объявления с просьбами о помощи себе-погорельцам, расклеенные их друзьями.- Стыдно и неудобно, мы не привыкли к такому вниманию. Сами бы мы не попросили помощи, но за нас попросили другие, знаю, что и в интернете про нас информация появилась. У людей и так низкие зарплаты, свои проблемы. Мы целы, руки на месте. Встанем на ноги! – уверена Татьяна. – Главное, нас одели и обули. Люди принесли не только одежду, но даже канцелярию для девочек, о чем я даже не думала. Детей спасали в одних трусиках, не осталось ничего.В ночь на пятницу, 13 января, Боровьевы проснулись от хлопка. Звук был, будто холодильник упал. Кухонный агрегат оказался на своем месте, и Татьяна снова закрыла глаза. Уснуть не дал кот Фунтик, начал бегать, буквально бить посуду, запрыгивал Татьяне на лицо, а ее маленьким дочерям на грудь. Так семья смогла быстро узнать о пожаре. Михаил побежал в машину за огнетушителем, велел жене уводить дочерей.- Муж уходил через коридор, а пока я брала его документы и девочек, пройти там было уже нельзя, все в дыму. Побоялась вести детей, передала их мужу в окно, почти выкинула, – вспоминает Татьяна. – Сама вернулась за своими документами, но сумка осталась на кухне, там газовый баллон, все уже в дыму. Успела найти кошку, которая забилась в угол, и схватить с окна телефоны, оставленные на ночь. Из вольера выпустили собаку. Убегали, крыша трещала, и куски летели во все стороны. Получилось, что вместо паспортов спасли двух котов. Усы, лапы и хвост – вот теперь наши документы.Дом был на две половины, с общим входом и санузлом. Во второй половине жил Александр Николаевич, отец Михаила. Он помог оттолкать подальше от дома автомобиль, за который еще и кредит до конца не выплачен. Автомобиль спасли, но ездить на нем нельзя, документы и ключи погибли в пожаре.Пенсионер сейчас уехал в Кингисепп к сестре, а Боровьевы обосновались у родителей Татьяны. Ночь пожара провели у соседей, боялись везти детей мимо пожарища. Там же получили первую медицинскую помощь, подлечили ссадины и ожоги.Старшая дочь, 7-летняя Любаша, понимает, что случилось, но пока к этому не привыкла. Еще девочка в первый день очень просила купить ей книжки, но делать этого не пришлось, добрые люди принесли даже это. Жалеет рыбок, сгинувших в огне.Младшая, трехлетняя Надюша, твердо уверена, что пожарные потушили огонь и домой можно вернуться. За три месяца до пожара Надюше обновили кровать, купили добротную, на вырост. Приобрели новый диван. Летом меняли окна. О сгоревшем ремонте супруги не жалеют, наоборот, рады, что успели его сделать: через старые окна с маленькими форточками спастись было бы невозможно.В ближайших планах, конечно, строительство нового дома. На горелом месте поставят дровяной сарай, максимум – гараж. Новый фундамент зальют рядом. По замыслу Татьяны, дом обязательно будет одноэтажным, теперь всю жизнь она будет думать о путях отступления в огне.- Мы всех очень, очень благодарим за помощь! Нам очень неудобно и ничего не нужно! – не устает повторять Татьяна. - Коллеги в день после пожара принесли материальную помощь. Я логопед в детском саду, зарплаты наши высокими трудно назвать, а собрали довольно крупную относительно этих зарплат сумму. Люди, сколько могут, скидывают на карточку с припиской «на кирпичик», «на шоколадку детям». Слова поддержки дорогого стоят.На днях должно стать известно заключение комиссии о причинах возгорания. После выдачи соответствующей справки Боровьевы смогут начать процесс восстановления документов и получения помощи от государства. Как погорельцам им положено 10 тысяч рублей. Плюс уже получили бесплатные талоны на свалку для беспрепятственного вывоза мусора. У семьи не израсходован маткапитал на второго ребенка, на эти деньги собираются начать строительство.Пока Боровьевы разбирают пожарище. Узнают очертания бывшего дома. Вот на плите осталась кастрюлька. На месте сгоревшего шкафа – стопка потрескавшихся тарелок. Где-то тут оплавленные обручальные кольца. Михаил – электромонтер, ему кольцо носить техника безопасности не велит. Татьяна свое не носила, так как любит радовать семью вкусной выпечкой, а кольца работе с тестом не способствуют. Накануне пожара Татьяна приготовила два салата, сельдь под шубой и «шапку Мономаха». Собиралась в пятницу отнести родителям в честь старого Нового года. В итоге пришли всей семьей и надолго.Одно украшение Татьяне все же осталось. На ночь она не сняла бусы, подаренные мужем к Татьяниному дню, еще когда старшая дочь была малюткой. Бусы любимые, идут практически к каждому наряду. Так и выскочила из огня на мороз – в трусах, майке и бусах.– Мы целы – это главное. Каждый день можем обнимать своих детей, – старается Татьяна сосредоточиться на хорошем. – Все вокруг – дело наживное, а дети с нами. Каждый день благодарю за это Бога.Центр социального обслуживания населения Гдовского района оказывает нуждающимся, включая погорельцев, только вещевую помощь. И только по заявлению. По словам директора Центра Людмилы Светловой, заявки от населения перенаправляются в Детский фонд и Красный Крест.Помощник главы Гдовского района Роман Романчук сообщил, что все погорельцы получают из резервного муниципального фонда по 10 тысяч рублей. При необходимости их обеспечивают временным жильем в Смуравьево и Смуравьево-2, оставшимся после расформирования воинской части.В региональном Управлении МЧС России «Псковской правде» рассказали, что сообщение о возгорании в доме Боровьевых поступило на пульт дежурного в 1:20. Уже через 2 минуты пожарные подразделения – 6 человек на трех автоцистернах - были на месте и приступили к тушению огня. В 1:30 пожар был локализован, в 2:01 - потушен. Сгорела кровля по всей площади дома, выгорело изнутри. К возгоранию привел аварийный режим работы электроприбора, по предварительной информации - ноутбука. Это могло быть короткое замыкание или перегрев.Боровьевы на своем горьком опыте советуют, как избежать пожара или спастись из уже горящего дома:- Держите оконные механизмы в исправном состоянии, чтобы окно всегда можно было открыть. Оно может оказаться единственным путем спасения.- Домашние животные могут первыми предупредить о пожаре, особенно ночью.- Избегайте в отделке пластиковых материалов. Они быстро горят и очень токсичны. У Боровьевых веранда была отделана пластиковыми панелями, от одного глотка едкого дыма Михаил едва не потерял сознание.- Вынимайте на ночь из розеток все электроприборы, которые возможно, не оставляйте заряжаться ноутбук или мобильный. Перегревшийся аккумулятор ноутбука, скорее всего, стал причиной пожара в Гдове. «Лучше опоздать на работу из-за разрядившегося телефона, чем сгореть», - предупреждает Татьяна.