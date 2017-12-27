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Дед Василий: Лучшая рыбалка — под стенами Мирожки!

27 Декабря 2017 - 09:48
Главная → Заметки → Охота и рыбалка
В 91 год каждую майскую ночь он проводит под стенами монастыря, таская из Великой лещей
Псковичу Василию Петровичу Усенко  91 год. За свою жизнь он и навоевался, и наохотился, а рыбачить продолжает до сих пор.
 

Неожиданная встреча

Мы с товарищем закончили рыбачить и на заснеженном декабрьском берегу собирались к дому. Рядом причалила лодка, и двое мужчин принялись таскать рыболовный скарб по крутой тропинке к своей машине. Товарищ говорит: «А я знаю этого деда. Ему уже 90 лет». Я замер в недоумении – никакого деда я не видел. Присмотрелся — да, один из наших соседей, скорее, недавний пенсионер. Но ему на вид ну никак не девяносто — ни осанка, ни движения даже не намекали на столь почтенный возраст. Решил подойти. Поздоровался и сразу же спросил: «А правду говорят, что вам 90 лет?» Собеседник улыбнулся: «Нет». Ну вот, я так и знал, обознался мой товарищ. «Мне уже 91 год», —  ошарашил новый знакомец. 
 

Рыболовный стаж — 85 лет

Для обстоятельного разговора звоню воскресным утром 24 декабря. И что я слышу? «Встретиться не могу, я с Сергеем на рыбалке!» Вот те раз, на дворе почти штормовой ветер, а нашему рыболову погода не указ? «А мы на Каменке, и за берегом ветер совсем не мешает», — объяснил Василий Петрович. Каменка (левый приток реки Великой в Псковском р-не — Прим. авт.)? Так это же недалеко. И решил я навестить рыболовов прямо у лунки. «Поздравляю с открытием зимней рыбалки! Как лед? Как улов?» — с ходу, поздоровавшись, засыпал я вопросами рыболовов. Не сводя глаз со сторожка, рассказал Василий Петрович и о рыбалках, и о непростой, почти вековой своей жизни.

 — Лет с шести рыбачу, — начал свой рассказ Василий Петрович. — Серьезно увлекался охотой, но для охоты требуются ноги, а они уже не те. На личном счету 12 диких кабанов. Лисиц, барсуков, зайцев — и не пересчитать сколько добыл. Про рыбу — я ужас сколько этой рыбы наловил. Я такой рыбак, если мне предложат ведро рыбы, скажут, бери, зачем тебе идти на рыбалку, то я его пошлю подальше. Мне интересно поймать самому.
 

Рассказывая историю своей жизни, 91-летний рыбак вытащил две рыбки. Фото автора
 

И с немцами, и с бандеровцами

— Вам за девяносто, так вы и войну застали?

  — А как же! И раненый был, и награды имею — «За отвагу», «За Победу», Жукова. В шестнадцать с половиной лет в 44-м году забрали в армию. Моя специальность была — разведчик-корректировщик в гвардейском артиллерийском полку. Медалью «За отвагу» награжден за успешное корректирование огнем на Курской дуге. Гаубицы — они же не стреляют прямой наводкой, стоят за лесами, за горами, ничего не видят. А корректировщик ночью, тщательно маскируясь, выбирает наблюдательный пункт. Если немцы обнаружат и уничтожат НП, то всё —  артиллерия глухая и слепая, а корректировщик мертвый. Мое дело было обнаружить цель, а потом доворачивать огонь, докладывая командиру.

 Война закончилась, а нас не демобилизовывали, потому что смены, пополнения не было. Меня направили в Западную Украину для борьбы с бандитизмом – с бандерами воевать. Обнаружили в лесу бункер, схрон. Наружное охранение мы захватили, из бункера, сволочи, вроде бы все вылезли. Я пошел проверить, хотел спуститься, только нагнулся, а оттуда — очередь из автомата. Две пули прошили грудь, одна сонную артерию затронула. Меня даже не хотели оперировать в госпитале, бесполезно, думали. А потом заходит женщина, подполковник, начальник хирургического отделения, надевает плащ, подходит ко мне, щупает пульс: «Счастливчик, — говорит, — жить будешь». И начали меня обрабатывать. Прослужил там до демобилизации. А бандеры еще долго лютовали. С ними очень сложно было. На фронте что? Там противник, тут наши — все понятно. А там он даже днем с тобой сто грамм может пить, а ночью в спину стреляет. Демобилизовался в 51-м году и почти всю жизнь баранку крутил в Мелитополе — и таксистом работал, и на грузовике. А в 2000 году переехали в Псков, здесь у меня дочка и в институте училась, и работала. 
 

Каждую майскую ночь

— Мелитополь — это ведь Азовское море. А как там рыбалка?

— На море — бычки, таранка. Ой, бычки вкусные — и вяленые, но особенно жареные. В речках и прудах ловили там сазана, карпа, карася. Но самая лучшая рыбалка в жизни — это здесь, в Пскове. Мне кажется, что все, а я в особенности, только и ждут мая. И вот под стеной Мирожского монастыря я один раз вытащил 18 лещей. Но в основном по 5-8 за ночь. Лещ идет приблизительно с месяц, и я хожу туда в это время почти каждую ночь. В этом году штук 30 лещей там поймал, а был один год, когда за месяц я около 300 штук поймал, разные годы бывают. Я большой любитель спиннинговой рыбалки. Но старею, лодку одному таскать тяжело стало, да и машиной пользоваться уже не могу, зрение подводит. Выручает Сергей Андронов — сосед, он на рыбалке за мной смотрит как за ребенком, помогает во всем. Спасибо ему.

 Интереснейший собеседник Василий Петрович: речь четкая, память твердая — удивительно для таких годов. Поздравил дед Василий всех с наступающим Новым годом, рассказал пару анекдотов и при мне поймал две рыбки. Вот такой живет в Пскове удивительный дедуля-рыболов. 
 

Комментарии: 1
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Комментарии

Анонимный
27 Декабря 2017 - 11:40
Спасибо, что пишете о таких людях!
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