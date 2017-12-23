23 Декабря 2017
Псков
-4 .. -6 °C
Великие Луки
0 .. -2 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыОтмечаем Новый 2018 годМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Озёрный тупик

22 Декабря 2017 - 09:09
Главная → Заметки → Охота и рыбалка
О рыбных запасах замолвите слово
 «В своих уловах мы уже давно настоящего судака не видим, если один-два килограммовых экземпляра за зиму попадутся — то это уже год почти выдающийся. Где судак?». (Рыболов-любитель Геннадий Пархомов, Псков).

«Мы ничего сейчас не ловим, только окунь-мелкочастик, на корм скоту. Ряпушка в этом сезоне была не ряпушкой, а каким-то недоразумением, в длину сантиметров 15 максимум. Нам не отсутствие погоды мешает выбрать квоту, а отсутствие рыбы». (Рыболов с промыслового судна, Гдов).

6 декабря «Псковская правда» познакомила читателей с проблемами промысла. Речь шла об официальном разрешении вылавливать из Псковско-Чудского озера некрупного судака. «Без рыбы не останемся», — заверила нас директор Псковского филиала Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства, кандидат биологических наук Марина Мельник. Но есть и менее оптимистический взгляд, которым и поделился один из самых опытных рыбаков-профессионалов Псковской области Антон Иванов (имя изменено по просьбе собеседника).
 

2017-й — год сумасшедший

«Существует продовольственная безопасность страны — мы должны обеспечивать себя рыбой. В уставе каждого предприятия прописана цель — получение прибыли. Но каким образом? За счет непоправимого ущерба природе? Так нельзя! Мы природу-матушку загоняем в тупик. Год 2017 — сумасшедший по климату. В озеро из-за ветра не выйти, рыбаки поймать рыбу не могут. Сейчас рыболовное судно — мутник — которое должно привозить, по расчетам ученых, от 1 до 1,5 тонн рыбы, привозит 100-150 кг. Основу улова составляет маломерный судак в 20 см. А он — никому не нужен. Его стоимость в Эстонии — 1 евро, у нас еще дешевле. Нет спроса, нет сбыта. Такой объем вылавливаемого судачка не нужен рыбакам, потому что они затрачивают денег больше на добычу, чем зарабатывают на нем. Промысловый судак (40 см) — 200 рублей стоит. Его промысловую длину в последние годы постоянно уменьшали. По какой причине? Сейчас в Чудском озере мелкого окуня очень много. Мелкого, не промыслового размера, он не интересен еще ни рыбакам, ни потребителям. Но наукой он посчитан в общей массе, он же составляет немалый процент в квоте. Каждому предприятию квоту надо выбирать. Если квоту 2 года подряд не осваивать (менее 50 %), то можно остаться и без работы, квоту на третий год не выделят. Нам нужно взять этого окуня, а не можем. Специализированных орудий лова только для окуня не существует. Самый эффективный лов окуня — мутниками. А окунь ходит вместе с небольшим судачком, и они вместе попадают в мутники. Ученые подумали, сколько можно изъять такого судачка. И, посчитав, разрешили по 700 выходов мехмутников в Чудское озеро. Но считать природу — это не решать математическое уравнение. В природе невозможно сделать идеальные расчеты. И вот сегодня некоторые рыбаки поднимают вопрос — давайте остановим мутниковый лов. Другая часть рыбаков и ученых возражают — ну тогда мы получим сильный пресс окуня на плотву, на всю белую рыбу. И что получается, не поймаешь — останешься без квоты (без работы), поймаешь — себе в убыток. Как выходить из этой тупиковой ситуации — я не знаю. 
 

Споры с Эстонией

А еще беспокоят нас эстонские заколы. Наше требование — на время нерестовой миграции заколы должны быть убраны из Теплого озера. Эти орудия лова серьезно затрудняют весеннюю миграцию рыб из Чудского в Псковское озеро. До конца этот вопрос не решен, но сдвиги есть. Теперь в период с 5 мая по 10 июня у заколов наших соседей котлы-мережи должны быть развязаны, а двор-привод — сложен пополам, верхняя половина воды должна быть открыта. Надеемся на добропорядочность эстонских рыболовов и контроль рыбоохранных органов, российских в том числе.

Еще один серьезный спорный вопрос не решен. У нас запрет на лов щуки наступает с 1 апреля, а у эстонцев — с 15 апреля. Наши соседи утверждают, что она у них именно так нерестится, а наши ученые пытаются это опровергнуть, обосновывая другие (более ранние) периоды щучьего нереста. По сути, эстонцы две недели берут нерестовую рыбу.

Ругается с нами Эстония по прилову. У них разрешен прилов рыбы в запретный период до 2 % по весу. Поясню, например, ловим плотву, в эту же сеть вваливается и щука. На 100 кг плотвы — 2 кг щуки, и это нормально. Наш прилов — 8 %. По счету! То есть на 100 плотвин допускается 8 щук. В процентах по весу такой прилов выглядит просто чудовищно. При таких нормах в запретное время лова можно выловить всю годовую норму по щуке. Получается, что наш закон сам разрешает и даже подталкивает ловить то, что нельзя. Что это — ошибка? Похоже, что нет. Иначе бы ее давно исправили». 
 

Кстати

На 43-й сессии Межправительственной комиссии по рыболовству между Россией и Эстонией, 1 декабря завершившей свою работу в Пскове, договорились, что с весны 2022 в Теплом и Псковском озерах будет установлен запрет на лов заколами с 5 мая по 10 июня. С 2019 года будут установлены единые сроки запрета на вылов щуки в Чудском, Теплом и Псковском озерах — с 1 апреля по 5 мая. И еще один спорный вопрос тоже разрешился — допустимые величины прилова одних видов при промысле других будут изменены в Правилах рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна до 2020 года.
Неужели нашу беседу с профессионалом-рыбаком услышали? Встречался-то я с ним в начале ноября. И в перспективе — не все так плохо. Еще порыбачим. 

Фото с сайта fish.gov.ru

Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Марина Мельник:...Унылая пора – крючков...ТОП-6: Сапоги из...

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Дети разрисовали стены псковской школыИтоговый конгресс «Ты – предприниматель»Шахматный турнир «Три ветви власти»Just Dance и FIFA: Молодежный кибер-фестиваль в Пскове
Весь фото архив

Видео

Андрей Иголкин «порвал» знатоков программы «Что? Где? Когда?»Президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года100 лет: Фильм про «Псковскую правду». Часть первая Парк летающих реанимобилей будет расширятся
Весь видео архив

Свежий номер

Дата выхода: 20 декабря. Полная версия номера будет доступна для скачивания 27 декабря
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыОтмечаем Новый 2018 годМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50