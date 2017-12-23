Озёрный тупик
22 Декабря 2017 - 09:09Главная → Заметки → Охота и рыбалка
О рыбных запасах замолвите слово
«В своих уловах мы уже давно настоящего судака не видим, если один-два килограммовых экземпляра за зиму попадутся — то это уже год почти выдающийся. Где судак?». (Рыболов-любитель Геннадий Пархомов, Псков).
«Мы ничего сейчас не ловим, только окунь-мелкочастик, на корм скоту. Ряпушка в этом сезоне была не ряпушкой, а каким-то недоразумением, в длину сантиметров 15 максимум. Нам не отсутствие погоды мешает выбрать квоту, а отсутствие рыбы». (Рыболов с промыслового судна, Гдов).
6 декабря «Псковская правда» познакомила читателей с проблемами промысла. Речь шла об официальном разрешении вылавливать из Псковско-Чудского озера некрупного судака. «Без рыбы не останемся», — заверила нас директор Псковского филиала Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства, кандидат биологических наук Марина Мельник. Но есть и менее оптимистический взгляд, которым и поделился один из самых опытных рыбаков-профессионалов Псковской области Антон Иванов (имя изменено по просьбе собеседника).
Еще один серьезный спорный вопрос не решен. У нас запрет на лов щуки наступает с 1 апреля, а у эстонцев — с 15 апреля. Наши соседи утверждают, что она у них именно так нерестится, а наши ученые пытаются это опровергнуть, обосновывая другие (более ранние) периоды щучьего нереста. По сути, эстонцы две недели берут нерестовую рыбу.
Ругается с нами Эстония по прилову. У них разрешен прилов рыбы в запретный период до 2 % по весу. Поясню, например, ловим плотву, в эту же сеть вваливается и щука. На 100 кг плотвы — 2 кг щуки, и это нормально. Наш прилов — 8 %. По счету! То есть на 100 плотвин допускается 8 щук. В процентах по весу такой прилов выглядит просто чудовищно. При таких нормах в запретное время лова можно выловить всю годовую норму по щуке. Получается, что наш закон сам разрешает и даже подталкивает ловить то, что нельзя. Что это — ошибка? Похоже, что нет. Иначе бы ее давно исправили».
Неужели нашу беседу с профессионалом-рыбаком услышали? Встречался-то я с ним в начале ноября. И в перспективе — не все так плохо. Еще порыбачим.
Фото с сайта fish.gov.ru
«Мы ничего сейчас не ловим, только окунь-мелкочастик, на корм скоту. Ряпушка в этом сезоне была не ряпушкой, а каким-то недоразумением, в длину сантиметров 15 максимум. Нам не отсутствие погоды мешает выбрать квоту, а отсутствие рыбы». (Рыболов с промыслового судна, Гдов).
6 декабря «Псковская правда» познакомила читателей с проблемами промысла. Речь шла об официальном разрешении вылавливать из Псковско-Чудского озера некрупного судака. «Без рыбы не останемся», — заверила нас директор Псковского филиала Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства, кандидат биологических наук Марина Мельник. Но есть и менее оптимистический взгляд, которым и поделился один из самых опытных рыбаков-профессионалов Псковской области Антон Иванов (имя изменено по просьбе собеседника).
2017-й — год сумасшедший«Существует продовольственная безопасность страны — мы должны обеспечивать себя рыбой. В уставе каждого предприятия прописана цель — получение прибыли. Но каким образом? За счет непоправимого ущерба природе? Так нельзя! Мы природу-матушку загоняем в тупик. Год 2017 — сумасшедший по климату. В озеро из-за ветра не выйти, рыбаки поймать рыбу не могут. Сейчас рыболовное судно — мутник — которое должно привозить, по расчетам ученых, от 1 до 1,5 тонн рыбы, привозит 100-150 кг. Основу улова составляет маломерный судак в 20 см. А он — никому не нужен. Его стоимость в Эстонии — 1 евро, у нас еще дешевле. Нет спроса, нет сбыта. Такой объем вылавливаемого судачка не нужен рыбакам, потому что они затрачивают денег больше на добычу, чем зарабатывают на нем. Промысловый судак (40 см) — 200 рублей стоит. Его промысловую длину в последние годы постоянно уменьшали. По какой причине? Сейчас в Чудском озере мелкого окуня очень много. Мелкого, не промыслового размера, он не интересен еще ни рыбакам, ни потребителям. Но наукой он посчитан в общей массе, он же составляет немалый процент в квоте. Каждому предприятию квоту надо выбирать. Если квоту 2 года подряд не осваивать (менее 50 %), то можно остаться и без работы, квоту на третий год не выделят. Нам нужно взять этого окуня, а не можем. Специализированных орудий лова только для окуня не существует. Самый эффективный лов окуня — мутниками. А окунь ходит вместе с небольшим судачком, и они вместе попадают в мутники. Ученые подумали, сколько можно изъять такого судачка. И, посчитав, разрешили по 700 выходов мехмутников в Чудское озеро. Но считать природу — это не решать математическое уравнение. В природе невозможно сделать идеальные расчеты. И вот сегодня некоторые рыбаки поднимают вопрос — давайте остановим мутниковый лов. Другая часть рыбаков и ученых возражают — ну тогда мы получим сильный пресс окуня на плотву, на всю белую рыбу. И что получается, не поймаешь — останешься без квоты (без работы), поймаешь — себе в убыток. Как выходить из этой тупиковой ситуации — я не знаю.
Споры с ЭстониейА еще беспокоят нас эстонские заколы. Наше требование — на время нерестовой миграции заколы должны быть убраны из Теплого озера. Эти орудия лова серьезно затрудняют весеннюю миграцию рыб из Чудского в Псковское озеро. До конца этот вопрос не решен, но сдвиги есть. Теперь в период с 5 мая по 10 июня у заколов наших соседей котлы-мережи должны быть развязаны, а двор-привод — сложен пополам, верхняя половина воды должна быть открыта. Надеемся на добропорядочность эстонских рыболовов и контроль рыбоохранных органов, российских в том числе.
Еще один серьезный спорный вопрос не решен. У нас запрет на лов щуки наступает с 1 апреля, а у эстонцев — с 15 апреля. Наши соседи утверждают, что она у них именно так нерестится, а наши ученые пытаются это опровергнуть, обосновывая другие (более ранние) периоды щучьего нереста. По сути, эстонцы две недели берут нерестовую рыбу.
Ругается с нами Эстония по прилову. У них разрешен прилов рыбы в запретный период до 2 % по весу. Поясню, например, ловим плотву, в эту же сеть вваливается и щука. На 100 кг плотвы — 2 кг щуки, и это нормально. Наш прилов — 8 %. По счету! То есть на 100 плотвин допускается 8 щук. В процентах по весу такой прилов выглядит просто чудовищно. При таких нормах в запретное время лова можно выловить всю годовую норму по щуке. Получается, что наш закон сам разрешает и даже подталкивает ловить то, что нельзя. Что это — ошибка? Похоже, что нет. Иначе бы ее давно исправили».
КстатиНа 43-й сессии Межправительственной комиссии по рыболовству между Россией и Эстонией, 1 декабря завершившей свою работу в Пскове, договорились, что с весны 2022 в Теплом и Псковском озерах будет установлен запрет на лов заколами с 5 мая по 10 июня. С 2019 года будут установлены единые сроки запрета на вылов щуки в Чудском, Теплом и Псковском озерах — с 1 апреля по 5 мая. И еще один спорный вопрос тоже разрешился — допустимые величины прилова одних видов при промысле других будут изменены в Правилах рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна до 2020 года.
Неужели нашу беседу с профессионалом-рыбаком услышали? Встречался-то я с ним в начале ноября. И в перспективе — не все так плохо. Еще порыбачим.
Фото с сайта fish.gov.ru
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
23 Декабря 2017
- Во дворе дома на Рижском проспекте в Пскове сбили пешехода11:34
- В 16 сельских школах Псковской области отремонтируют спортивные залы11:12
- В воскресенье улицу К. Маркса в Пскове откроют для транспорта10:40
- Полиция продолжает розыск пропавшего великолучанина10:24
- Псковичи спешат на двухдневную новогоднюю ярмарку «АРТ-ель»08:00
- В субботу в Псковской области ожидается снег и гололедица00:24
- Ольга Гусева: Простыми красками нарисовать близкое и родное22.12, 15:43
- Новогодняя «АРТ-ель» в Пскове откроется уже завтра22.12, 15:28
- Полная праздничная программа Пскова на Новый год21.12, 16:33
- Михаил Ведерников поздравил Николая Мишукова с 85-летним юбилеем21.12, 15:06
- Регина Симинюк: Даю вещам вторую жизнь21.12, 10:00
- Александр Тихонов: Каждое утро надо начинать с меда21.12, 09:40
- Наталия Коткова: Хочется, чтобы мои работы дарили радость21.12, 09:33
- Сергей Сальный: Мы - то, что мы едим21.12, 09:00
- Наталья Васильева: Точка к точке19.12, 20:50
- V Форум социально ориентированных НКО пройдет в Пскове19.12, 19:56
- «Брависта», «Терпимость» и «Асю» покажут в псковском «Ленфильм-клубе»19.12, 17:10
- Ольга Сафронова: Мои творения дарят тепло19.12, 09:41
- Наталия Соколова ответит на важные вопросы в пресс-центре «Псковской правды»19.12, 09:39
- Наталья и Олег Кушнир: Советуем познакомиться с новым вкусом – вкусом пастилы19.12, 09:38
Лидеры обсуждений
- Белые ходоки из пустошкинского леса
- Дно, Псков и Великие Луки прорвались в финал «ПервоКЛАССной баталии»
- На контроле президента
- Стоял, плакал – пятиклассника высадили из автобуса в Пскове
- По сценарию Летучей
- Лена Летучая предложила уволиться руководителям Новохованской школы
- Крышу залепили пластилином
- Михаил Ведерников и Андрей Турчак дали старт работе особой экономической зоны «Моглино»
- Наталия Соколова ответит на важные вопросы в пресс-центре «Псковской правды»
- Жители Карамышево: Из-за нечищеных дорог попадаем в ДТП
Фото
Дети разрисовали стены псковской школыИтоговый конгресс «Ты – предприниматель»Шахматный турнир «Три ветви власти»Just Dance и FIFA: Молодежный кибер-фестиваль в ПсковеВесь фото архив
Видео
Андрей Иголкин «порвал» знатоков программы «Что? Где? Когда?»Президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года100 лет: Фильм про «Псковскую правду». Часть первая Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВесь видео архив