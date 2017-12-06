Псковских рыбаков беспокоит ситуация, сложившаяся на Псковско-Чудском озере, — к промыслу разрешен судак размером от 20 см

Браконьерство, бесконтрольное истребление ценной рыбы или мы чего-то недопонимаем — задается вопросами постоянный автор рыболовецкой странички. За ответами он отправился в псковский филиал Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства, где получил исчерпывающие ответы на все вопросы лично от директора института, кандидата биологических наук Марины Михайловны Мельник.



— Нас, рыболовов-любителей, возмущает размер судачка в 20 см, которого в этом сезоне массово ловят промысловики на Чудском озере. Им завалены рыбные прилавки на всех псковских рынках. Как так получилось?



— Хочу сразу всех успокоить, все происходит в рамках закона, по рекомендациям науки и под контролем соответствующих инспекций. Чудское озеро является трансграничным, и правила промыслового рыболовства на этом водоеме устанавливаются на ежегодных сессиях межправительственной Российско-Эстонской комиссии по рыболовству на Чудском, Теплом и Псковском озерах. Минимальный промысловый размер судака определяется не из нашей совместной прихоти, а из того, какое поколение в этом году будет высокочисленным в промысле. Мелкого судака высокоурожайного поколения (таковыми считаются 2015 и 2016 года) надо вылавливать, так как ему в любом случае будет не хватать пищевых ресурсов и будет выше его естественная смертность. Когда мы изымаем некоторую часть этой молоди — это не катастрофа, но изъятие должно быть жестко ограничено. Рекомендуя меры регулирования, мы в любом случае понимали, сколько маломерного судака можно изъять без ущерба для популяции. Запретить такой промысел было бы нерационально. Во-первых, мы должны осваивать национальную квоту, во вторых — у нас очень высокая численность окуня и его, даже с биологической позиции, надо изымать. Окунь тот же хищник, они с судаком серьезные конкуренты за пищу, «стол» у них общий. Иных возможностей выловить окуня, кроме как лов мехмутниками, у нас нет.



— Угроза заселения озера окунем присутствует?



— Окунь — быстро воспроизводимый вид. Мы его никогда не переловим, сколько бы мы ни ловили. И его изымать надо постоянно. Запасы окуня колеблются ежегодно — то высокие, то низкие. А если мы ловим окуня, а он у нас в основном небольших размеров, то неизбежно с этим размером ячеи в прилове будет и мелкий судак. Выбрасывать за борт судачка из активных орудий лова не имеет смысла, он уже будет нежизнеспособен. Это лицемерие, обман самих себя — с одной стороны, мы его вроде бы отпускаем, чтобы он рос дальше, а он уже не жилец, побывав в мутнике, он гибнет. А так он хотя бы засчитывается в часть квоты.



— Гибнут все 100 %?



— Нет, около 90 %, но это очень высокий процент. В 90-е годы проводилось исследование, когда возник вопрос с выловом маломерного судака, и были очень урожайные поколения. И встал вопрос, что с этим делать.



— Я невольно отслеживаю минимально допустимый размер судака, разрешенный к промыслу. И он за последние 5 лет с 40 см «скатился» до 20 см. Каков минимум следующий?



— Мы не последовательно снижаем размер, а исходим из своих наблюдений и расчетов. В те 90-е два-три года подряд мы ловили судака даже без ограничения минимального размера, т. е. вылавливали любого. Было несколько очень высокоурожайных поколений. В такие годы, когда судака так много (Марина Мельник широко развела руками. — Авт.), не исключаем повторения опыта девяностых.





И в 2018 году мы без рыбы не останемся. Прогноз ученых — благоприятный.



— Как выглядит научный лов? Как часто вы его производите?



— У нас имеются научные тралы, ими мы проводим учетные траловые съемки (Выловы. — Авт.). Вся акватория озер условно разбита на квадраты. Сейчас мы ушли от этой сетки из квадратов, а осталось определенное количество тралений по конкретным местам с конкретными координатами, но все равно эта методика покрывает всю площадь озер. Учетные траления производим в разное время года и по определенной методике. Исходя из уловов на каждое усилие, по каждому виду биоресурсов имеются методики, по которым определяется их запас.



Мы работаем на озерах весь сезон. Но это не только учетные съемки, это еще и изучение темпов роста и прочее, прочее. Очень важны и обязательны осенние учетные съемки — они определяют наши предположения на следующий год. Плюс весенние уточняющие съемки, чтобы знать, что у нас с запасами осталось после зимнего промысла. В Российской Федерации существует методика заблаговременного прогноза. Например, по результатам 15-го года мы должны дать прогнозы на 17-й год, по результатам 17-го — на 19-й. Но так как мы работаем на трансграничном водоеме, то здесь принята система прогнозов на следующий год. Сейчас по результатам осенних съемок составляем прогноз на следующий, 2018 год. Опыт работы у нас огромный, наши прогнозы по величине общих допустимых уловов, как правило, оправдываются. Погрешность всегда была, есть и будет, и мы ее в своей работе обязательно учитываем.



— Получается, что на ваши прогнозы промысловикам можно смело положиться?



— Да. Но не все так просто. Имеется еще экономическая составляющая. И вот яркий пример. Сейчас в Чудском озере очень высокий запас окуня. Это поколение 2015 года, и характеризуется оно низкими темпами роста. Основная причина — недостаток пищи при высокой численности. На конец сентября мы ожидали, что окунь достигнет веса в 45 гр., что уже интересно промысловикам, а он оказался всего 35 гр., то есть 13 см. Мы учитывали среднемноголетние величины темпа роста, а они оказались значительно ниже. Такой окунь рыбодобывающими организациями слабо востребован. Запас большой, ловите. А он неинтересен. В этом году мы разрешали ячею в мутниках 24 мм, чтобы изъять окуня. После того как поняли, что окунь в этом году существенно уже не подрастет, мы с рыбаками обсудили сложившуюся ситуацию (2 октября. — Прим. авт.). Предложили перейти на более крупную ячею, они согласились. Мы устанавливаем минимальный размер ячеи, но это не значит, что нельзя работать более крупной ячеей. И я это особо подчеркиваю.



— И как итог нашего разговора, что вы пожелаете рыбакам? Каков прогноз на 2018 год?



— На дворе уже декабрь, а по этому хочу всех — и промысловиков, и рыбаков-любителей — поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать всего хорошего и заверить: без рыбы не останемся! На 2018 год мы можем говорить об увеличении запасов и ожидаемых уловов по большинству видов рыб. В последние годы наши промысловые уловы достаточно стабильны.

