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Унылая пора – крючков очарованье

23 Ноября 2017 - 09:05
Главная → Заметки → Охота и рыбалка
Ноябрь, первые заморозки, студеная вода, слабая активность рыбы – совсем не повод зачехлять спиннинги

Большинство псковских рыболовов-любителей уже убрали свои пэвэхашные лодки и зачехлили спиннинги. А зря. Именно сейчас, в ноябре (пока морозы не сковали реки и озера), случаются великолепные щучьи рыбалки.
 

Подмоченная репутация

13 ноября. Красивейшее лесное озеро в Гдовском районе с необычным названием Женское, на котором я побывал впервые. И говорят — рыбное. Если бы того, кто нам порекомендовал этот водоем для щучьей рыбалки, не было рядом, то мы бы (я и Николай Константиныч) сочли его рекомендации за неудачный способ посмеяться и поиздеваться над пенсионерами. Зубастой рыбой там и «не пахло». Мы оба, «щукари» не то чтобы уж прожженные, но все же с определенным опытом, с некоторым умением, пониманием и терпением. За почти весь световой день мы не то что ни одной щуки не поймали, но и поклевки не видели. Не клюет, и все тут. За более чем десяток лет припомнили лишь одну абсолютно «нулевую» рыбалку. Похоже, к той одной успешно приклеивалась и вторая. Нет здесь рыбы! Но, как оказалось, такая «катастрофа» лишь в нашей лодке. Вениамин Борисыч у нас на глазах легко и непринужденно раз за разом выуживал великолепных щук. И размером разбойницы неплохие — и килограммовые, и «полторашки». А перед самым отъездом (домой пораньше надо было) он нас добил окончательно – на последней «дорожке» Веня зацепил великолепную «трешку». Как? Почему? У него шикарный улов из приличных рыбин, плюс 2-3 отпущенных за малолетство. А у нас… А мы… Ничего не понимаю...

Прощаясь с нами, Вениамин со словами: «Завтра отдашь. Потеряешь — купишь новый», — передал мне во временное пользование свой суперрезультативный воблер. Лучше бы он этого не делал. Буквально через 10 минут я засаживаю фаворита дня в брошенную сеть и успешно его обрываю. Еще примерно полчаса мы занимались поисками и спасением «утопленника». День и так короток, а тут еще дополнительные проблемы. Ветер здорово мешал, но спасательная операция завершилась успешно — кусок рваной полускрученной сетки отправили в берег, а воблер вернулся на мой спиннинг. Воблер спасли, а репутацию — нет. За оставшиеся 30 минут рыбалки так у меня ровно ничего и не получилось. 
 


У самого берега на небольшой площади (примерно 40х20 метров) расположено 12 муравейников метровой высоты. Такая концентрация — удивительна.
 

Яркие картинки 

Как ни печальны итоги с уловом, а озеро очень понравилось. Запомнились две картины природы. Первая — удивительная. Муравейник в лесу — вещь обыкновенная, часто встречаемая в нашей местности, даже если он огромен. Но здесь на берегу озера в еловом лесу на небольшой площади примерно 40х20 метров я насчитал 12 больших, метровой высоты, строений этих трудолюбивых насекомых. Чуть в стороне — еще несколько. Мне это показалось явным перенаселением. Почему такая концентрация? Что их здесь привлекает и удерживает? Я не «насекомовед», но можно предположить, что это связано с их пропитанием, потому как такой огромной колонии (а она там, по всему видно, существует не один год) здесь живется дружно, сытно и уютно. Немного почитал об этом и еще больше удивился: «Питание муравьев довольно разнообразно. Большую его часть (62 %) составляют насекомые — источник белка, далее следуют травы, семена, плоды, нектар и сок растений. Са­мая интересная особенность питания муравьев — это исполь­зование выделения тлей, богатых сахарами. Между муравья­ми и тлями существует негласный договор о сотрудничестве: тли снабжают муравьев сладкой пищей, а муравьи за это охраняют их, «пасут» и даже расселяют, перенося с дерева на дерево». Местных жителей рядом никого не оказалось, и расспросить было некого — заедает их тут тля или нет?  
 


Бобровая плотина. Удивила поразительная точность, с какой грызуны уложили деревья строго поперек реки.

Вторая картинка – живописнейшая. Небольшая речушка (ширина метров 12-15) вытекает из этого озера. И огромная бобровая плотина в 150 метрах. Бобры-лесорубы аккуратно, строго поперек реки завалили два больших дерева и на этой основе соорудили плотину, которая держит примерно полуметровый уровень воды в озере. Удивила в первую очередь не мощность гидросооружения, а поразительная точность, с какой грызуны уложили деревья строго поперек реки и выбрали их именно такой высоты, чтобы перегородить водоем от берега до берега. Зачем бобры это делают? Ответ известен, зимой грызуны остаются активными и им нужна запруда достаточной глубины, чтоб не промерзала до самого дна. И для безопасности, чтобы входы в бобровую хатку всегда оставались под водой. Плотина как раз и помогает поднять и удерживать необходимый уровень воды. В общем, к зиме нужно хорошо подготовиться.
 

Решающий фактор

Но бобры бобрами, красота красотой, а мне не давал покоя наш нулевой результат. В чем дело? «Я не знаю, — не было готового ответа и у Вениамина. — Может потому, что мой второй спиннинг, а именно на него я поймал 9 из 10 щук, был закреплен на лодочном двигателе? А постоянная вибрация от него передавалась по шнуру на воблер». А что, вполне возможно, это изменило и, наверное, улучшило игру приманки. Ведь все остальные факторы: место лова, скорость троллинга, спиннинг с таким же тестом и даже приманка — были одинаковые. Но так ли это на самом деле, мы сможем проверить теперь уже на следующей рыбалке.
 


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