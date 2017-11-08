ТОП-6: Сапоги из ЭВА для зимней рыбалки Nordman
Сегодня расскажем о сапогах из ЭВА.
Любой опытный рыбак знает: они невероятно легкие и теплые. Для зимней рыбалки на льду идеальный вариант. Единственный недостаток – ЭВА скользит. Хотя специальные кошки-ледоступы решают эту проблему.
А вот для ходьбы по лесу стоит тщательнее выбирать сапоги, потому как подошву из ЭВА легко проколоть о сучки или ветки.
Как же не ошибиться, чтобы и ноги не мерзли, и сапоги дольше прослужили?
… до -30 °С
Nordman Active
Самая простая и бюджетная модель. Подойдет новичкам.
Сапоги универсальные – в них можно рыбачить круглый год. Правда, зимой, чтобы не замерзнуть, придется активно двигаться – вкладыш хоть и меховой, но однослойный.
А еще эти сапоги любят дачники. В них и на участке работать можно, и в лес за грибами ходить. Главное подошву не повредить.
Размерный ряд: 41/42, 42/43, 43/44, 44/45, 45/46, 46/47, 47/48
Рекомендованная розничная цена: 1 190 рублей.
… до -30 °С
Nordman Power Plus
Самое главное их отличие – подошва усилена вставкой из прочного термопластичного материала. Благодаря такой конструкции стопа защищена от проколов и порезов.
Внутри – двухслойная стелька. Она сочетает в себе натуральный материал лен и синтетический полиэфир. Дышит, сохраняет тепло и отводит влагу.
Вкладыш сделан в лучших традициях европейских брендов: он занимает мало места и при этом хорошо держит тепло. Зато летом можно ходить без вкладыша. В более теплых моделях так не получится: плотный вкладыш всегда «съедает» минимум 2-3 размера и без него носить сапоги не всегда удобно.
Состав вкладыша: флис, спанбонд, нетканое и фольгированное полотно
Сапоги маломерят – лучше выбирать на 2 размера больше. Учитывая эту особенность, а также стремительный рост популярности этой модели у покупателей, в октябре 2017 был добавлен еще один размер – 47/48.
Размерный ряд: 41/42, 42/43, 43/44, 44/45, 45/46, 46/47, 47/48.
Рекомендованная розничная цена: 1 690 рублей.
…до – 45 °С
Nordman Classic
С этой модели и началась история бренда Nordman в далеком 2011 году.
Рынок требовал сапоги с высоким подъемом, широким голенищем, теплым многослойным вкладышем, который отводит влагу, и чтобы при этом сапоги выглядели аккуратно.
За 6 лет продано более миллиона пар Nordman Classic. При этом многие берут их уже не в первый раз. Однозначно, это хит продаж. Классика.
Сейчас эти сапоги выпускаются в обновленном варианте: толстый многослойный вкладыш усилен прочной полиэфирной сеткой, которая защищает от истирания.
Чтобы защитить вкладыш от конденсата и дополнительно изолировать ногу от холода, используется двухслойная стелька из льна и полиэфира.
Сапоги идеально подходят для зимней рыбалки в центральной части России.
Состав вкладыша: полиэфирная сетка, шерстяной натуральный мех (не менее 50%), нетканое и фольгированное полотно.
Размерный ряд: 40/41, 41/42, 42/43, 43/44, 44/45, 45/46, 46/47
Сапоги лучше брать на размер больше.
Рекомендованная розничная цена: 1 790 рублей.
…до -45 °С
Nordman Silla
Женские сапоги для зимней рыбалки и активного отдыха. Часто их носят на прогулки с детьми и животными. Они легкие, удобные, практичные.
Отличаются от Norman Classic дизайном и размерным рядом (с 37 по 41).
А вот вкладыш и температурный режим тот же самый – до -45 °С
Размерный ряд: 37/38, 38/39, 39/40, 40/41
В сером цвете подойдут и для мальчика-подростка.
Сапоги лучше брать на размер больше.
Рекомендованная розничная цена: 1 790 рублей.
До -50 °С
Nordman Optimal
Известно, что к зимней обуви из ЭВА у рыбаков, как правило, две претензии: сложно обуть и легко повредить.
Сложно обуть, потому что у некоторых высокий подъем и широкая голень. В обычные сапоги из ЭВА вставить ногу им удается с трудом. А уж речи о том, чтобы заправить внутрь штаны, и вовсе не ведется.
Легко повредить – об этом уже сказали в начале статьи. Материал ЭВА легкий, пористый и требует более трепетного обращения, чем ТЭП или ПВХ, например.
Сапоги Nordman Optimal решают обе эти проблемы.
Во-первых, они короче обычных сапог (в среднем на 8 см), поэтому шире в области голенища, а подъем – выше. Их легче обувать, в них удобнее сидеть зимой на ящике у лунки, а при ходьбе они не бьют под колено.
Во-вторых, подошва, стенки, носок и пятка сапога толще. Такие сапоги сложнее проколоть о сучки и ветки (хотя, конечно, тоже можно – все-таки это особенность ЭВА-материала). А еще они лучше защищают стопу от замерзания.
Поэтому хоть вкладыш и аналогичен модели Classic, но сапоги чуть теплее – до -50°С.
Состав вкладыша: полиэфирная сетка, шерстяной натуральный мех (не менее 50%), нетканое и фольгированное полотно.
Размерный ряд: 41/42, 42/43, 43/44, 44/45, 45/46, 46/47, 47/48
Сапоги лучше брать на размер больше.
Рекомендованная розничная цена: 1 790 рублей.
До -60 °С
Nordman Extreme
Внешне сапоги идентичны модели Nordman Optimal, но вкладыш внутри еще мощнее. Процент натуральной шерсти больше, мех плотнее, поэтому сапоги рассчитаны до -60°С
Выпускаются также и варианте повыше (как Nordman Classic).
Предназначены для малоактивной охоты и рыбалки. Подходят для северных регионов страны.
Состав вкладыша: полиэфирная сетка, шерстяной натуральный мех (не менее 60%), нетканое и фольгированное полотно с волокнами льна и шерсти.
Размерный ряд: 41/42, 42/43, 43/44, 44/45, 45/46, 46/47, 47/48
Сапоги лучше брать на размер больше.
Рекомендованная розничная цена: 2 390 рублей.
Резюме:
Если вам нужна, прежде всего, универсальная модель, которая выручит вас и летом, и зимой – ваш выбор Nordman Active или Power Plus.
Если нужны сапоги именно для зимней рыбалки или охоты – ваш выбор Nordman Classic, Optimal или Extreme – в зависимости от температуры и активности, при которой планируете использовать сапоги.
Если нужны сапоги с высоким подъемом и широким голенищем – выбирайте Nordman Optimal или Extreme в укороченном варианте.
Ну, и для женщин и подростков – сапоги Nordman Silla.
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