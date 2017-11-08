Юбилей «Емели» на озере Верято
Пять лет назад, с легкой руки известного рыболова и путешественника Виталия Юганова из Великих Лук, зародилось увлекательнейшее соревнование среди рыболовов. Так как ловить необходимо только щуку, то и название фестиваля было выбрано меткое и красивое – «Емеля». Незамысловатые правила, минимум заорганизованности, красивейшее озеро и хитрая рыба сделали эти состязания популярными не только у псковичей.
Каждый год в конце октября в Пустошкинский район на озеро Верято-Затопы приезжают и гости из соседних регионов. И в этом году в фестивале участвовали как уже известные и опытные спортсмены, так и новички из Ленинградской, Смоленской областей и Республики Беларусь. Всего собралось 24 команды по два человека в каждой. Организаторы постарались и не ударили в грязь лицом – для победителей и призеров фестиваля были приготовлены интересные призы и ценные подарки.
По правилам состязаний побеждает тот экипаж, улов которого окажется на финише самым весомым, но щук должно быть не более пяти и размер каждой – не менее 40 см. Рыбы в этом озере много, особенно ряпушки.
А если имеется такой деликатес, то и желающих полакомиться – щуки и окуня – достаточно. Вот только поймать зубастую разбойницу здесь очень и очень непросто. В прошлые годы далеко не каждый участник фестиваля испытал радость щучьей поклевки. Но тем интереснее состязание и значимее победа. Кстати, из четырех победителей прошлых фестивалей всего однажды были местные рыболовы (из Усвят). А первые три года победа и звание лучшего Емели уезжали за пределы Псковской области.
Озеро Верято-Затопы – одно из живописнейших на Псковщине, высокие лесистые берега, площадь 54 га, множество островов, глубина до 20 метров, коряжники, затопленный лес. На просторах и среди красот этого озера с непривычки и без навигатора можно и заблудиться. Особенно легко было это сделать в день фестиваля 21 октября – с утра был такой густой туман, что даже на старте не все лодки были видны. Да еще мороз в минус три градуса добавил проблем – несколько лодочных моторов долго не могли запуститься. А у будущих победителей, великолучан Андрея и Александра Александровича Березиных, со стартом и вовсе не заладилось. Не старт, а катастрофа.
Ежики в тумане – непростой старт фестиваля «Емеля–2017».
Третья попытка – чемпионская
– В субботу приехали с батей с утра пораньше, – рассказывает о своем участии в фестивале Андрей, – чтобы не спеша собраться и пообщаться с друзьями перед стартом. Начинаем качать лодку, но вот незадача: два отсека накачали, а третий никак не набить – что за ерунда, неужели насос сломался? Берем другой – тоже не качает. Клапан сломан? Нет, в порядке. Осматриваем баллон и тут замечаем внизу дырку около трех миллиметров. Это было как удар током! Что делать? Ремкомплекта у нас нет. Спасибо экипажу из Новосокольников (и лично Юре Сергееву), нашелся клей «Жидкая латка». За полчаса нам удалось заклеить эту несчастную дырку, но все экипажи уже стартовали. Очень переживали – выдержит ли заплатка, но все обошлось, и до финиша мы добрались спокойно. Со старта не спеша поплыли вдоль берега в знакомые нам по зиме коряжки, где и рассчитывали что-нибудь поймать. Пока мы доплыли, пока вставали, некоторые уже махали подсачеками. Довольно быстро батя ловит первую зачетную щуку, потом еще две – вот это удача! В течение часа ловим пять штук, но все 41-44 см. Размер зачетный, но мелковат, надо укрупняться. Но активность рыбы падает. Дальше пришлось подбирать ключики к капризной рыбе: перебирать приманки, перемещаться, бороться с постоянными зацепами за коряги. Рыба стояла в приямках 3-4 метра, на фоне двухметровой общей глубины, среди коряг и травы. Всего было поймано 9 зачетных щук, самые крупные – 1750, 1550, 1200 граммов – и две «килушки» были доставлены на финиш. Ловили только на воблеры-минноу 130 мм.
Награда за первое место.
Андрей рассказал, что нынешний фестиваль уже третий для него. И если ранее зачетной рыбы поймать не удавалось, то в этот раз «наловили с батей аж на первое место!»
– Хочу сказать огромное спасибо организаторам, спонсорам и всем участникам за тот праздник, что вы нам подарили, это незабываемо. Ну и конечно своему напарнику – спасибо, батя, за отличную рыбалку, ты сделал все как надо!
Самая-самая – у Татьяны из Вязьмы
Второе место завоевали великолучане Дмитрий Иванов и Антон Федоровский. Удалось им это благодаря четырем зачетным щукам общим весом 3 кг 650 г. Михаил Ильин и Татьяна Васильева из Вязьмы со щукой весом 3 кг 085 г завоевали третье место и приз «За самую крупную рыбу». Между прочим, отличилась именно Татьяна.
– Отличная организация, великолепный фестиваль, пусть небольшой, но ведь юбилейный – пятый по счету. Отличная осенняя погода, красивое озеро, душевная атмосфера – такую оценку дал Александр Иванов из Великих Лук. – Спасибо огромное организаторам и спонсорам – Виталию Юганову, Олегу Сохнюку, Алексею Величкину и Алексею Карасеву. Я и Светлана, моя супруга, участвовали во всех пяти фестивалях и не намерены их пропускать и дальше.
И с такими выводами согласны все без исключения участники.
Поймал, отпустил – получи плюс 10 %
– Всем спасибо! – подвел итоги главный организатор и вдохновитель фестиваля Виталий Юганов. – Сегодня было все – и щуки (16 экипажей из 24 – с уловом. – Прим. авт.), и погода, и классная компания! Радует, что мы научились сохранять рыбу до финиша и живой отпускать ее обратно в озеро. Со следующего года мы внесем в правила соревнований еще один пункт – за каждую живую отпущенную щуку, естественно после взвешивания, прибавлять 10 % к ее весу.
У человека и собаки такая разная логика.
А еще Виталий рассказал забавную историю о своем помощнике во время фестиваля – собачке Ричарде. Рич успевал всюду – и на встречу лодок, и на взвешивание, и в лодки успевал заглянуть, и в каждую сумку с рыбой. Но особую активность пес проявлял во время выпускания живых щук в озеро. Он еще не понимает странную человеческую логику. Как это «поймал и отпусти»? Ни за что! Каждый раз, как только выпускали щуку, Рич уже в воде хватал ее за хвост и тянул обратно на берег. «На улице холодно, берем мокрого пса отогревать к костру. А тут уже следующий экипаж с живой щукой – и он опять в воду, – рассказывает хозяин собаки. – Удивительный сгусток энергии и, пожалуй, лучший компаньон и талисман нашего юбилейного фестиваля! Ричарда успели полюбить все, ну, за исключением щук».
Все участники надеются на светлое будущее и счастливое продолжение этого фестиваля. Еще раз спасибо за «Емелю-2017».
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