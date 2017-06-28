Рыболовы – любители, обеспокоенные серьезными проблемами, обратились на «Прямую линию» к Президенту РФ

15 июня в прямом эфире их вопросы не прозвучали, но надежду на решение проблем они не теряют.

«Уважаемый Президент Российской Федерации.

Псковская область – край с 4 тысячами рек и озер, в том числе на территории области располагаются одни из самых крупных озер Европы – Чудское и Псковское. Пока еще много рыбы водится в наших водоемах. Но к нам пришла беда, с которой никто не может справиться. Это сети, тысячи и тысячи браконьерских сетей. Ими опутаны и малые реки, и лесные озера, и жемчужины Псковщины – Псковское и Чудское озера. Рыболовная инспекция борется с этим злом в меру своих сил. Но силы эти малочисленны и методы работы не эффективны, так как сетей с каждым годом становится все больше и больше. Особенно огромный вред наносят брошенные сети. Из бюджета области на очистку самых крупных водоемов от таких сетей ежегодно выделяются не малые деньги (до 800 тыс.руб.), с каждым годом сумма увеличивается, а цель не достигается.

Рыболовная общественность, активисты от рыболовов-любителей неоднократно обращались с тревожащими их вопросами и предложениями путей их решения во все возможные инстанции – и в областной Комитет по природопользованию, и в рыбинспекцию, обсуждали на «круглых столах» и на местном радио и телевидении, на страницах печатных СМИ. Везде с пониманием кивают, но «воз и ныне там».

Несколько лет тому назад, после прокатившихся в 2012 году по всей стране возмущений рыболовов, некоторые изменения произошли. Так одним из главных требований рыболовов было запрещение дешевых лесочных китайских сетей. Постановлением Правительства РФ ввоз подобных сетей был запрещен, но дельцы «от сетей» очень легко нашли решение возникшей для них проблемы – они перенесли производство этих же сетей из Китая… на территорию РФ. И бизнес их зацвел еще более махровым цветом. Основной недостаток лесочных сетей – их дешевизна. Стоимость такой одной 90-метровой сети – меньше 500 руб., это стоимость пяти поплавков к обыкновенной удочке, это меньше чем стоимость одного воблера (приманка для спиннинговой ловли). И рыболовы, и браконьеры очень легко с таким сетями расстаются, по разным причинам оставляя их в водоемах. Огромное количество рыбы гибнет в этих брошенных сетях.

Мы предлагаем:

- Запретить свободную продажу сетей. Организовать их продажу только в специализированных рыболовных магазинах и продавать их только тем, кто занимается законным промыслом (через лицензии или что-то подобное).

- Повысить цены на лесочные сети в несколько раз. Серьезная стоимость заставит относиться к сетям бережливее, брошенных сетей станет на порядок меньше. Добавленную стоимость можно будет изымать как сбор, как акциз и т. п. и высвободившиеся денежные средства направить на воспроизводство биоресурсов.

- Все сети поставить на строжайший электронный учет с использованием современных технологий – чипирование и отслеживание с помощью ГЛОНАСС и компьютера всех манипуляций с сетями (установка, уборка, выборка рыбы и т.п.). Это не фантастика – это современное высокотехнологичное решение проблемы.

- Навести порядок в торговле. В периоды запрета на вылов той или иной рыбы (например, с 1 апреля по 15 мая - щуки). Но именно в этот период прилавки рыбных магазинов (особенно на городских рынках) ломятся от свежей запретной рыбы. Парадокс – ловить нельзя, а продавать можно! Острога – запрещенное орудие лова. Но с зимы этого года подобные орудия браконьерства свободно продаются во многих рыболовных магазинах. Как такое возможно?

Владимир Владимирович, помогите решить эти серьезные проблемы. Рыболовы не только Псковской области, но и всей России будут Вам благодарны».



Кстати

20 июня губернатор Псковской области Андрей Турчак, открывая очередное заседание администрации региона, призвал чиновников взять под личных контроль все обращения из области на прошедшую недавно «Прямую линию с Владимиром Путиным».



- Вы внимательно следили за «Прямой линией» с президентом. То, что Псковская область не прозвучала - не наша заслуга, а стечение обстоятельств. Количетсво звонков и сообщений из нашего региона достаточно велико, - сказал Андрей Турчак.

- Весь массив обращений по нашему региону будет обратан, мы его доведем до руководителей органов исполнит власти. Просьба взять их на личный контроль, провести личные встречи, по каждому должна быть реакция, со сроками, алгоритмами решения, - обратился глава области к чиновникам.

