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По 2 леща в одни руки
С 30 июня в соответствии с Приказом Минсельхоза от 24 мая 2017 г. № 255 «О внесении изменений в правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 6 ноября 2014 г. № 427» будут установлены предельно допустимые лимиты добычи водных биоресурсов на одного рыбака-любителя в сутки. Нормы определены по треске, корюшке, судаку, лещу, щуке и другим популярным видам.
На Псковско-Чудском водоеме одному рыбаку можно поймать в сутки 2 сига, 5 судаков, 2 угря, 7 кг щуки и по 5 кг налима и леща. На остальных водных объектах рыбохозяйственного значения Псковской области – 5 судаков, 25 раков, по 5 кг щуки и налима, 50 г мотыля. Остальных водных биоресурсов в регионе можно поймать 20 кг или один экземпляр, весящий больше.
11 мая 2017 года. Лесное озеро в Гдовском районе. Не часто такие удачные рыбалки случаются. А после 30 июня 2017 года о них придется забыть?
Много вопросов вызывает это последнее изменение в Правила рыболовства, рыболовный форум просто взорвался возмущениями и непониманием. Примерно год назад в псковской рыболовной инспекции с общественниками обсуждался этот вопрос, спрашивали наше мнение. И сошлись мы тогда на норме в 20 кг в одни руки в сутки. И объяснение специалистов, для чего вводятся нормы вылова, нас, любителей, очень даже устраивали. Предполагалось, что введение норм суточного вылова поможет инспекции эффективнее бороться с браконьерством. Теперь задержанные что на воде, что на берегу рыбаки, если у них нет разрешения на промысел, не смогут объяснить стокилограммовые и более уловы якобы удачной рыбалкой на удочку. Любой рыболов, у кого оказывалось бы более 20 кг рыбы, автоматически становился нарушителем, браконьером.
С таким подходом к общему делу мы согласились, как нам показалось, наше мнение рыболовов-любителей было учтено. Но вот вышли поправки к закону, и что мы видим – по 5 судаков, по 5 кг щуки и леща. В мае этого года на реке Великой великолепно ловился лещ, притом крупный, по 2 кг весом и более. И получается норма вылова – по 2 леща в руки. Это уже не борьба с браконьерством, а прямое лоббирование интересов промысловиков.
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