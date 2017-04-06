Николай Бесклевный – не только о рыбалке



Март 2017 года, река Желча.



Стук сердечка уточки был слышен не только мне, но и моему напарнику.

Так и манит мартовская Желча. Воспоминания прошлых лет не дают нам покоя – 3- и 4-килограммовые щуки в тех уловах бывали обычной нормой. Но в эту весну зубастая нас почему-то проигнорировала. И погода похожа на прошлые годы, и воды примерно столько же (хотя очень мало для весны, паводком это ну никак не назовешь), и время щучье, но преднерестового жора нет и в помине. За четыре рыбалки нашей компанией поймано было не более десятка разбойниц, но лишь две из них достигали двухкилограммового веса. А потому рассказ мой совсем не о рыбе…30 марта. С каждым весенним днем в Желче прибавлялось не только рыбы в реке, но и пернатых в округе – и лебеди, и цапли, и журавли вернулись на родину, мелкие пташки появились. Вот только почему-то аистов не видно, а ведь они одни из самых первых всегда прилетали. Что это? Сбой в природе? По какой причине они вековое расписание прилета поменяли? А может, в этом году и не прилетят вовсе? Какой-то тревожный сбой.Но зато уток – множество, и самых разных. И наших привычных, кряквами которых называем, и белогрудых северных. Наши серые уточки в большинстве своем уже все парами плавают-летают. А вот северные пока еще держатся небольшими стайками по 5-10 штук. То ли это еще прошлогодние семьи, то ли по каким другим причинам они держатся ватагами. А может потому, что перелет их еще не закончен. Здесь, на Псковщине, они пережидают, чтобы чуть позже отправиться гораздо севернее. Ну а пока почти беззаботно плавают, ныряют, летают. И с одной из этих красавиц мы встретились в буквальном смысле нос к носу.Дорожили (способ ловли рыбы спиннингами с лодки. – Прим. авт.) мы в одном из самых широких мест Желчи, у деревни Кола, спускаясь вниз по течению. Нет, это не поклевка была. Я сразу понял, что это крепкий зацеп. Скомандовал напарнику убрать его спиннинг, дал задний ход двигателю и сам потихоньку начал выматывать свой шнур. Одновременно боковым зрением вижу, какое-то ненормальное поведение черно-белой уточки метрах в двадцати от нас – и не улетает, и даже не уплывает.Продолжаю сматывать шнур спиннинга – и точно, так и думал, браконьерская сетка поперек всей Желчи, в нее мой воблер (искусственная приманка для хищной рыбы. – Прим. авт.) и угодил. Товарищ, в отличие от меня охотник опытный, тут же предположил, что и утка попалась в эту же западню. Так и оказалось. Вырезав из лесочной сети свою приманку, я начал перебирать верхний шнур сети по направлению к пернатой пленнице. При нашем приближении уточка пару раз все же попыталась нырнуть, но тут же вновь оказывалась на поверхности. Как давно она запуталась, сказать трудно, но то, что из сил она выбилась, было очень заметно. Да и понятно почему – верхний шнур сети находился примерно в полуметре под водой, пернатая северянка, очень хорошая ныряльщица, может быть, в азарте погони за рыбкой не заметила смертельной опасности, головой и шеей влетела в рыболовную сетку, запутавшись и крыльями, и лапками. И хорошо, что попалась в ее верхнюю часть, только благодаря этому утке удалось всплыть. Как поплавок она какое-то время держалась на поверхности.Но сеть неуклонно тянула вниз, и как долго бы еще продержалась наша «белая шейка» – сказать трудно.Товарищ держал шнур сетки и лодку, а я взял бедолажку в руки, достал нож и с его помощью освободил от пут сначала крылья, а затем и лапки. Красивая пленница с белой грудкой, белыми щечками, черно-белыми крылышками, ярко-желтыми глазками вела себя внешне очень спокойно. Но только внешне, а вот внутри я отчетливо слышал, как бешено колотилось ее сердечко. Видимых повреждений у уточки я не заметил и, чтобы не подвергать еще большему стрессу, почти сразу же отпустил ее, только вот сфотографировались на память о встрече. И лишь только она коснулась поверхности воды, как тут же резко нырнула. Мы стали смотреть, где же она и когда вынырнет, как поведет себя дальше, поплывет, а может и полетит? До ближайшего берега было не менее пятидесяти метров, и мы надеялись, что вот-вот увидим вынырнувшую счастливицу. Но прошла одна минута, вторая, пятая – так никто и нигде на зеркальной поверхности реки и не появился. Ну не может, по нашему мнению, эта утка пронырнуть такое большое расстояние до берега и укрыться в камышах. И куда же она тогда подевалась? И тут меня как током ударило! Какой же я болван! Наша уточка, скорее всего, опять угодила в сеть и на этот раз уже по моей вине! Ведь мы мотор не заводили, веслами не гребли, а поэтому от сетки почти не удалились. И течение здесь слабое. Вот почему никто и не вынырнул. Стоило ли все это затевать, спасать-вызволять, когда загнали утку еще в более тяжелую ситуацию. И теперь уже точно в безнадежную. Надо было бы отплыть от треклятой сетки подальше, а уж потом отпускать.Я чувствовал себя отвратительно, клял последними словами и не знал, что предпринять? Нет, все же я должен убедиться, погибла утка или нет. Надо теперь специально найти сеть и просмотреть ее от начала до конца. И если ее там не найдем, то тогда и вздохну спокойно. Но вот незадача, два раза прошли над предполагаемым местом, но за сеть так и не зацепились. Когда не надо – пожалуйста, а когда край как необходимо – ну никак. «Выручил» третий наш товарищ, рыбачивший неподалеку на другой лодке, – он тоже влетел в эту засаду в клеточку. Да еще не только обоими воблерами, а и на винт сеть намотал. И тут уже мы не выдержали, отрезали грузы на краях сетки и, нещадно кромсая ножами, выволокли ее на берег. Когда тянули, я жадно вглядывался в каждый метр браконьерской сети – нашей уточки там не было. Мы никогда не поступали так беспардонно с сетями, они хотя и браконьерские, но все же чужие. Но в этот раз разорвали их в клочья безо всякого зазрения совести.Любопытно мне стало, и заглянул я в энциклопедии и охотничью литературу. Ба-а! Так наша «северная утка» не кто иная, как утка-гоголь, одна из самых красивых нырковых уток. И нырять, оказывается, она может на несколько десятков метров. И еще много интересного узнал. В весеннем оперении самца сочетаются иссиня-черные и снежно-белые цвета. Особенно резко выделяются белые пятна по бокам черной головы. Одного этого признака достаточно, чтобы отличить самца гоголя от других нырков.Гоголь гнездится исключительно в дуплах. В одном дупле иногда устраиваются по несколько самок, но при таком «общежитии» птенцы чаще всего погибают. Вылупившиеся после 30 дней насиживания молодые гоголята, пользуясь острыми коготками и жестким хвостом, по зову матери уже на второй день после рождения выбираются из дупла. Один за другим пушистые комочки спрыгивают вниз и благодаря небольшому весу не разбиваются, даже если дупло расположено высоко. Через 2 недели после рождения птенец становится полностью самостоятельным: может ходить, нырять под воду. В таком возрасте утенок может сам добывать себе пищу и не нуждается в присмотре матери. Возможность полета появляется после 2 месяцев жизни, когда утенок уже окрепнет. Как молодые, так и взрослые особи питаются беспозвоночными организмами, которых находят на дне реки или озера. Также утки питаются мелкой рыбой, которая плавает в водоемах.И оказывается, самцы и самки зимуют отдельно друг от друга в разных широтах, а спариваются во время прилета. По окончании брачной поры самцы-гоголи, объединившись в стаи, покидают гнездовую область и откочевывают на юг.Все мы слышали про манеру походки людей «ходить гоголем». Поинтересовался историей происхождения этого привычного изречения. Узнал, что эти птицы на суше имеют своеобразную походку: выпучивают живот, задирают назад голову, медленно прохаживаются. Вот такая манера вальяжной ходьбы птиц и перенеслась на высокомерных людей.И еще, великий русский писатель Н.В. Гоголь совсем не «виноват» в том, что этих уток так называют.Вероятнее, что его фамилия пошла от названия этих птиц, как Гусев или Воробьев. Возможно, что с этими уточками у писателя связана какая-нибудь история, благодаря которой у него и такая фамилия.Вот с какими интересными птицами я встретился на реке Желче в марте этого года.