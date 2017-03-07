Именно с такими людьми мы встретились совершенно случайно неподалеку от деревни Знаменка в очень непростой для нас и нашего автомобиля ситуации

Нет, не умрет земля Русская, не победит ее дракон заморский, у которого вместо глаз сияют доллары, а вместо сердца – калькулятор. Не перевелись еще добрые молодцы с широкой русской душой. И живут они, как и положено былинным богатырям, в лесу дремучем в деревне Знаменка Псковского района.Возвращались мы с товарищами 2 марта с рыбалки. Неплохо порыбачили на Чудо-озере, крупная плотва порадовала, а несколько полуторакилограммовых лещей и вовсе у нас восторг вызвали.Отличный клев задержал нас на льду до сумерек, и ехали мы по гдовской дороге уже в темное время. И, как всегда, заехали набрать водицы из родника, расположенного неподалеку от Знаменки, чуть в стороне от дороги, под горой на берегу небольшого лесного озера. Кто не знает, подскажу – там самая чистая, полезная и вкусная вода из всех известных мне псковских родников. По выходным дням набрать живой водицы приезжают многие, и даже из Пскова, несмотря на шестидесятикилометровое расстояние и не менее чем на часовую очередь. Людей это не пугает, та водичка того стоит.Подъехали к верхней площадке у родника, я забрал канистры и спустился вниз по крутой тропинке.Темно, не очень удобно набирать воду. Товарищ решил помочь и подсветить светом фар, спустившись на автомобиле по узкой дорожке ближе к роднику. Съехал, начал разворачиваться, чуть высунулся на озеро и… задние колеса провалились под лед. В берегу лед толстый, надежный, и надо же, именно в этом месте оказалась промоина от ручья, выбегающего из родника, ее-то водитель и не заметил, и не ожидал. Хорошо, что неглубоко оказалось, не больше полуметра, и машина не заглохла, мотор продолжал исправно работать. Попытки самостоятельно выскочить из полыньи минут через пять привели к тому, что провалились и передние колеса. Ситуация ухудшилась, и притом кардинально. Достали ручную лебедку, не раз уже выручавшую, зацепились за крепкую ближайшую сосну (до берега 7-8 метров, не более), но через 20 минут «лебединые» зубья на шестернях сломались. Лебедка рассчитана на 2 тонны, а наш автомобиль, и без того тяжелый, уперся в край льда, как в бетонную стену, и не сдвинулся ни на сантиметр.Делать нечего, надо было отправляться за помощью. Я вышел на гдовскую дорогу, где надеялся встретить какую-нибудь тяжелую машину – уазик или джип, например. Удивительно, несмотря на ночь, глухой лесной участок дороги, мой не самый привлекательный вид, но каждая вторая машина останавливалась. Вот только вездеходов среди них не оказывалось, но многие предлагали, мол, давайте мы руками поможем, нас четверо, вас четверо. Я благодарил за то, что не проехали мимо, остановились, за предложение помочь, но, естественно, отказывался, потому как этих усилий было бы недостаточно. И даже хорошо, что не попался, как мне изначально хотелось, внедорожник – и время бы убили, и результата положительного все равно бы, как показали дальнейшие события, не получили. А попался ВАЗ-21010. И дело не в марке авто, а в отзывчивом молодом водителе. Именно с него и началось наше долгое и непростое высвобождение из ледяного плена. Звать его Дмитрий Машук, и живет он именно в Знаменке: «У нас в деревне есть 3 трактора, кого-нибудь да найдем, – обнадежил Дима, – только вы сами с ними договаривайтесь». Ну, это само собой. Из троих на месте оказался лишь один – Сергей Якимов. Несмотря на то, что он уже отдыхал и мы его подняли с постели, Сергей без лишних вопросов завел свой ДТ-45 и отправился с нами к злополучной полынье. Минут 20-30 его дизелек и так и этак, и с разгона, и без, и короткой хваткой, и длинной пытался выудить наш автомобиль. Берег весь во льду, небольшой склон в этом месте – трактор елозило из стороны в сторону, иногда мне казалось, что его вот-вот занесет и крепко шибанет об сосну. Но мастер-тракторист каждый раз в самый последний момент искусно избегал неприятностей.

Автомобиль в 8 метрах от берега провалился под лед. На помощь пришли местные из деревни Знаменка.

Знаменка, Псковский район

Эх, легковат трактор, ничего у нас не получается. Остается только рубить лед до самого берега. Но нечем. И опять выручил Дмитрий. Минут через 15 привез пару ломов, и мы начали вгрызаться в лед. Казалось бы, что такое лед – хрупкая и податливая материя. Но за час работы мы продвинулись не более чем на метр. Лед – как бетон, сантиметров 40 толщиной, и дело усугублялось еще тем, что под ним воды уже не было и у дна он крепко сцеплялся с грунтом. Вдобавок сбили руки до кровавых мозолей и начинали понимать, что раньше чем до утра нам отсюда не выбраться. И снова Дмитрий пришел на помощь. Оказывается, у него сосед – водитель лесовоза-погрузчика, когда мы искали трактор, то ни соседа, ни его «Урала» еще не было дома. И вот только что Диме позвонила мама, сообщила, что сосед вернулся.Поехали просить помощи от более серьезной техники. И здесь не отказали. «Если мы не будем помогать друг другу, да еще в такой ситуации, то кто мы будем после этого?» – с такими словами с крыльца своего дома провожала супруга своего мужа и нас. Водитель лесовоза, Александр Хапченко, посадил меня в кабину «Урала» рядом с собой. Под ногами у меня мешался какой то мешок. «А это соль, – растолковал Александр, – без нее сейчас ни на одну горку не въедешь». И точно, соль и нам пригодилась.Очень долго и аккуратно спускался к берегу лесовоз, долго маневрировал, он тоже часто проскальзывал и двигался юзом по ледяной земле. С первого раза ничего не получилось – не хватило выноса стрелы гидроподъемника. Опять небыстрые маневры, установка лап (чтобы не опрокинуться) и … Ура! Передние колеса нашего авто на льду. Еще одна перестановка «Урала», неспешные, но точные движения, и вскоре уже все четыре колеса оказались на твердой основе. Александр все делал без суеты – и солью посыплет, и под лапами лед до земли выдолбит, и 2-3 раза трос поправит (чтобы авто не повредить), и нас вовремя и подальше отодвинет. Профессионал! Мастер своего дела!Как и все трое знаменцев – Мужики с большой буквы. Мы крепко пожали друг другу руки. На часах уже было за полночь. Огромнейшее вам спасибо! И молодому пареньку Дмитрию Машуку, и взрослым, солидным (думаю, им обоим уже под, а может, уже и за пятьдесят) водителю лесовоза Александру Хапченко и егерю Сергею Якимову. Последний во время перекура успел рассказать, что медведей сейчас развелось, как никогда, много, а несколько лет назад, когда еще зверосовхоз существовал, он завалил гиганта ростом 2 м 70 см. Думаю, мы еще обязательно встретимся и услышим не один рассказ о псковских обитателях леса. А добрым и бескорыстным жителям Знаменки – низкий поклон.Да с такими людьми хоть на рыбалку, хоть на охоту, хоть в разведку!