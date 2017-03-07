Наловили рыбы и съели кабана
07 Марта 2017 - 09:00Главная → Заметки → Охота и рыбалка
Почти сто любителей подледного лова соревновались на Псковском озере
4 марта на Псковском озере, в деревне Молочково, прошли областные соревнования по рыбной ловле, организованные псковским обществом «Динамо». Спортивное мероприятие, которое по масштабам может сравниться с популярным у любителей рыбалки ежегодным фестивалем «Псковская уха», собрало почти сотню любителей подледного лова.
– В соревнованиях приняли участие 93 человека из Пскова, Печорского, Палкинского и других районов области. Соревновались в двух номинациях: «Блесна» и «Мормышка». Также параллельно проходило командное первенство – заявилось 27 команд по три человека в каждой, – рассказал организатор соревнований, директор охотничьего хозяйства «Динамо» Евгений Рассказа.
По его словам, особенных рекордных уловов в этот раз не было:
– Самой большой рыбой был окунь весом 350 г. По рыболовным меркам это скромно. Но зато показали свое мастерство спортсмены, которые занимаются профессиональной рыбной ловлей на мормышку. Они шли «ноздря в ноздрю». Количество пойманной рыбы у победителя и занявших призовые места рыбаков почти одинаковое – 5 с лишним кг, разница буквально в несколько рыбешек. А вот ловившим рыбу на блесну пришлось тяжелее – окунь привередничал, и половина участников вообще ничего не поймали.
По итогам соревнований победителям вручили призы – сертификаты на необходимые рыбакам снасти и оборудование. А затем всех участников угостили супом, приготовленным в полевой кухне из… кабана, – шурпой.
– В соревнованиях приняли участие 93 человека из Пскова, Печорского, Палкинского и других районов области. Соревновались в двух номинациях: «Блесна» и «Мормышка». Также параллельно проходило командное первенство – заявилось 27 команд по три человека в каждой, – рассказал организатор соревнований, директор охотничьего хозяйства «Динамо» Евгений Рассказа.
По его словам, особенных рекордных уловов в этот раз не было:
– Самой большой рыбой был окунь весом 350 г. По рыболовным меркам это скромно. Но зато показали свое мастерство спортсмены, которые занимаются профессиональной рыбной ловлей на мормышку. Они шли «ноздря в ноздрю». Количество пойманной рыбы у победителя и занявших призовые места рыбаков почти одинаковое – 5 с лишним кг, разница буквально в несколько рыбешек. А вот ловившим рыбу на блесну пришлось тяжелее – окунь привередничал, и половина участников вообще ничего не поймали.
По итогам соревнований победителям вручили призы – сертификаты на необходимые рыбакам снасти и оборудование. А затем всех участников угостили супом, приготовленным в полевой кухне из… кабана, – шурпой.
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