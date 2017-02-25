Невельская лихорадка
25 Февраля 2017 - 08:00Главная → Заметки → Охота и рыбалка
В выходные на льду озера Большой Иван Невельского района Псковской области прошел чемпионат России по ловле рыбы на мормышку со льда
На Большого Ивана – во второй раз33 команды со всех уголков России собрались на псковской земле для выявления лучших в самом популярном виде зимнего рыболовного спорта – в ловле рыбы на мормышку со льда. Псковская федерация рыболовного спорта в 2006 году уже проводила подобные соревнования – и именно здесь же, на невельской земле. Но с тех пор в Большом Иване сменилось не одно поколение плотвы, окуней, и лишь только редкие, но очень крупные щуки (говорят, что такие здесь еще водятся) помнят, как одиннадцать лет назад сотни ледобуров два дня подряд беспрестанно дырявили лед и назойливо жужжали у них над головами.
Помнят это и Игорь Иванович Иванов, заместитель председателя Федерации рыболовного спорта Псковской области, и Михаил Васильевич Титов, главный тренер сборной команды нашего региона созыва 2017 года. Благодаря усилиям в первую очередь именно этих двух энтузиастов и фанатиков рыболовного спорта на хорошем организационном уровне прошел тот первый псковский чемпионат.
Ветераны-спортсмены всей России до сих пор вспоминают: «На вашем озере интересно соревноваться, в нем хотя бы рыба есть. А то в последние годы приглашают на такие водоемы, где с уловом на финиш приходят в лучшем случае двадцать человек из ста» (прошлогодний чемпионат России в г. Углич Ярославской области. – Прим. авт.).
Хорошо подготовились и организаторы в этот раз – с размещением, проживанием, питанием и прочими бытовыми необходимостями проблем ни у кого не возникло. Ну, лишь за малым исключением. Команда Красноярского края приехала заблаговременно, еще в понедельник, 13 февраля, а ее, как оказалось, здесь совсем не ждали – и в корпусе, куда заселили сибиряков, было всего 5 градусов тепла, и в столовой кормить было нечем. Лишь через два дня жизнь в оздоровительном комплексе «Юность» вошла в рабочую колею. Условия не самые лучшие (а что мы хотели от сооружений постройки почти пятидесятилетней давности), но светом, теплом, холодной и горячей водой, трехразовым питанием были обеспечены все. По желанию можно было разместиться и в более комфортных условиях, что и сделали несколько команд. Но это уже в нескольких километрах от озера, и отдаленное расположение привносило определенные неудобства.
Хлеб-соль и юмор на церемонии открытияТоржественная церемония открытия чемпионата России прошла с представлением команд и парадом спортивных делегаций. Половина команд выделялась яркими спортивными костюмами, сплошь и рядом обклеенными рекламными ярлыками спонсоров. В нескольких командах форма была даже именная, с фамилиями на груди, наподобие как у космонавтов перед стартом (команды Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского округа), или как у футболистов – на спине (команда Тульской обл.). Самой колоритной выглядела команда из Ханты-Мансийского округа – в их рядах только девушки, они же – сборная команда России. Через три дня им вместе с мужчинами предстоит отстаивать честь страны на чемпионате мира, который состоится в Латвии. Для красавиц-рыбачек чемпионат на псковской земле – и серьезнейшая тренировка, и генеральная репетиция. Ну а команда хозяев выглядела более чем скромно, кто в чем. Но, как говорится, встречают по одежке…
Хлеб-соль от псковской земли.
Ведущая церемонии допустила несколько ляпов – сначала спортсменов отправила ловить рыбу не «со льда», а «подо льдом», и затем, представляя всем известного телеведущего, главного тренера сборной России и заместителя председателя Федерации рыболовного спорта Российской федерации Станислава Радзишевского, перепутала его и имя, и фамилию. Но все отнеслись к этому с юмором. Заместитель главы администрации Невельского района Олег Евгеньевич Майоров, приветствуя участников, угостил всех хлебом-солью и извинился: «Мы очень волнуемся, не так часто принимаем всю Россию на невельской земле», и пожелал в такую хмурую погоду больше оптимизма и обязательно поймать свою золотую рыбку. Главный судья соревнований Владислав Поройко подчеркнул неснижающуюся популярность рыболовного спорта в России: «Соревноваться прибыли 33 команды из 25 регионов страны. Среди участников – 4 мастера спорта международного класса, 82 мастера спорта, 147 кандидатов в мастера и 101 перворазрядник. Собрались действительно все сильнейшие».
Женская команда из Югры (ХИАО) оставила не у дел более сотни лучших рыболовов-мужчин.
И предоставил право поднять флаг соревнований легенде псковского рыболовного спорта Михаилу Васильевичу Титову и прошлогоднему чемпиону России, кандидату в мастера спорта Алексею Овчарову (Ярославская обл.). На этом торжество открытия завершилось. К сожалению, в своих плотных графиках работы не нашли времени для приветствия собравшихся со всех концов России спортсменов ни губернатор Псковской области, ни глава Невельского района, ни председатель областного комитета по спорту. Да и председатель региональной федерации рыболовного спорта господин Тихонов – не частый гость на рыболовных соревнованиях. Большинство псковских спортсменов видели его в первый раз.
У судей забот – полные мешки (в мешках уловы спортсменов перед взвешиванием).
Планов громадье…В канун открытия соревнований столь высокого уровня я попросил поделиться мыслями главного тренера, главного ветерана и, безо всякого преувеличения, патриарха псковского рыболовного спорта Титова Михаила Васильевича – кто победит, к каким результатам готова наша команда? «Победят сильнейшие, – со знанием дела дал прогноз Михаил Васильеви, – а они все и приехали – это или команды из г. Москвы (4 команды), или Санкт-Петербурга, или Ярославской области. Для наших спортсменов будет здорово, если одна из команд поднимется в десятку сильнейших, а остальные доберутся к середине турнирной таблицы. И в итоге к двум уже имеющимся псковским мастерам спорта, надеемся, прибавится еще парочка».
Второй раз в истории невельская земля принимает столько спортсменов-рыболовов.
Провал на льдуСтарт, ракета, почти две сотни ледобуров разом впились в лед Большого Ивана. Флажки спортсменов (по 2 у каждого) затрепетали на ветру. Погода очень даже клевая – плюс 2 градуса, ветер 5-7 метров, облачность. Но первый день состязаний, первый тур протяженностью 3 часа, к огромному сожалению, принес разочарование и полное фиаско псковским командам. Наша область выставила 3 команды, впервые за многие годы собрав под свои знамена действительно сильнейший состав. Но и близко не оправдались скромные и все же изначально вполне оптимистичные прогнозы. Не иначе как полный провал, оценить итоги первого дня нельзя. Даже серьезнейший фактор «своего поля» не повлиял на результаты – 25-е, 31-е и последнее 33-е места в протоколе итогов первого тура. В личном зачете успешным можно назвать лишь выступление кандидата в мастера Владимира Кузякина, занявшего в своей зоне высокое 5 место. Уловы лучших рыболовов были от 1,5 кг до 2,5 кг, а у большинства наших и до 1 кг недотягивали. Даже самый малый вес дня (и всего чемпионата) – всего 166 г – принадлежал одному из псковичей. Главный тренер нашей сборной Михаил Васильевич Титов так расстроился, что в этот вечер даже не пошел на ужин. Таких результатов действительно не ожидал никто, и в чем причина – пока не понятно. Завтрашний день поможет ответить на многие вопросы, но об итоговых высоких результатах мечтать уже не приходится.
Работают тренеры, работают телеоператоры.
Эх, если бы и в первый день так же…Второй день, второй тур. Погода ухудшилась – ветер задул еще сильнее, подморозило, а рыба, на удивление, клевать стала гораздо лучше. На этот раз и у наших спортсменов. А вчера – не сложилось. «Я этой ночью не мог заснуть, – поделился переживаниями Михаил Васильевич. – Мы четыре года (прошлый год – не в счет, в Угличе никто рыбы не поймал) варились в собственном соку. Вот и отстали, и отстали далеко. Вчерашний провал будет нам серьезным уроком. Но некоторые выводы мы уже сделали и сегодня выступим гораздо лучше».
Но выступить лучше опять удалось не всем. Великолепный результат показал капитан нашей сборной великолучанин Антон Соловьев. Он занял 3-е место в своей зоне (2942 г), это мастерский показатель.
Но в совокупности с 25-м местом 1-го тура – это всего лишь 61-я строчка в личном зачете. А вот ровные и высокие результаты, показанные в оба дня псковичом Владимиром Кузякиным (5-е и 7-е), позволили занять высокое 10-е место в личном зачете. В итоге в командном зачете лишь одна псковская команда добралась до середины турнирной таблицы, разделив 15-е место с… командой женщин из Ханты-Мансийска. Еще одна наша команда поднялась до 25-го места, а третьей – так и не удалось покинуть последнее 33-е место. Очень не стабильное выступление нашей сборной, просто лихорадка какая-то.
Такого не было еще НИКОГДА! В рыболовном спорте на пьедестале почета впервые в истории – женщина. Серебряный призер в личном зачете – Екатерина Шашина из Ханты-Мансийского автономного округа (рядом – старший тренер сборной России).
На Иване – только девушкиА вот у кого поучиться надо, так это именно у женской команды сборной России. Не только красивыми костюмами они отличались, но и мастерством, и сплоченностью, и работой тренеров. До вчерашнего дня на мужской рыболовный пьедестал нога женщины еще не ступала. И вот это случилось. Впервые в истории российского рыболовного спорта на серебряную ступеньку взошла перворазрядница из Югры Екатерина Шашина. В первый день она и вовсе всех ошарашила, завоевав в своей зоне безоговорочное первое место (2542 г). И во второй день не опустилась ниже третьего (2106 г). И вся девичья команда выступила здорово, оставив позади себя почти сотню лучших спортсменов-рыболовов России. И ритуал у них красивый – перед тем как разойтись по зонам и остаться один на один с соперниками, спортсменки вместе с тренерами собирались в тесный кружок, что-то там несколько секунд шептали друг другу, наверное, обещали, клялись, а затем громко и звонко над озером раздавался их клич к победе. И тренеры все три часа каждого тура находились в постоянном движении, не выпускали из рук переговорные устройства. Спортсменам правилами запрещено пользоваться техническими средствами связи, а тренерам – нет, вот и делали они это очень активно.
«Вкусно и вовремя накормили всех». Наша женская команда – работники пищеблока (слева направо) Овчинникова Наталья, Мошина Елена, Григорьева Светлана и Евтушенко Мария.
И вторая женская команда очень понравилась. Но это совсем не спортсменки, а работницы пищеблока оздоровительного комплекса «Юность» – Григорьева Светлана, Овчинникова Наталья, Мошина Елена и Евтушенко Мария. С утра до ночи они суетились на кухне, отдавали все силы, вкладывали душу, что бы накормить две сотни гостей вкусно и вовремя. За что им огромное спасибо от всех-всех-всех. А как они переживали за своих земляков. По итогам первого дня опечалились не только тренер, команда, ваш корреспондент, но и они – во время ужина вместо того, чтобы нахваливать свои блюда и желать приятного аппетита, женщины всерьез и тоже в расстроенных чувствах обсуждали не веселые результаты земляков. А Наталья Овчинникова, оказывается, помнит и события 2006 года: «Тогда у нас работы было побольше, спортсменов более 300 человек кормили. И рыбы спортсмены на взвешивание приносили горы, гораздо больше, чем в этот раз. Да и рыба уже не такая стала, в тот год была на много крупнее. Мы тогда с удовольствием с разрешения судей брали ее домой – плотва, окунь, подлещики были крупные, а сейчас... Рыба та же, а размер…»
Во время взвешивания – эмоции через край.
Соревнования завершились. Чемпионами России стала команда из Тульской области и кировчанин Григорий Фурлет. Псковские спортсмены и судьи получили богатейший опыт. А Михаил Васильевич Титов мне по секрету сказал, что он уже присмотрел новое, более интересное озеро и появилась у него задумка провести еще один российский чемпионат на псковской земле.
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