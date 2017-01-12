Записки охотника: Как я победил медведя
12 Января 2017 - 09:35Главная → Заметки → Охота и рыбалка
Последний патрон спас жизнь Михаилу и его верной собаке Яшме
Встречи в псковских лесах с медведем не часты. Еще реже бывают нападения огромного зверя на человека. И без причины, как утверждают знатоки, мишка этого никогда не делает.
Так было и в недавней истории с охотником из Великих Лук, о чем «Псковская правда» подробно сообщала. Напомним, что в декабре прошлого года в Куньнском районе медведица, поднятая из берлоги неопытными охотничьими собаками, защищая медвежонка, подмяла под себя невнимательного охотника. Чудом обошлось без трагедии – встреча со зверем для человека закончилась ампутацией уха, ушибом грудной клетки, закрытым переломом левого предплечья и множественными укусами лица и рук..
О встрече со своим медведем вспомнил и наш читатель из Печор Агрузов Михаил Романович. Было это не на Псковщине, а в далеком 1979 году в Амурской области. Но та история крепко сидит в памяти, а трофейный череп и шкура хранятся до сих пор. История поучительная, пригодится не только охотникам
- Я тогда работал инженером-таксатором в лесоустроительной экспедиции, – поделился воспоминаниями Михаил Романович - Устраивали большой лесхоз, более 1 млн га. Мой участок находился на одном из притоков реки Зеи. Забрасывали нас туда на вертолете, до ближайшего поселка под 100 км тайгой или по рекам на лодках. Глухомань! Рыба, птица, зверь!
И был я фанатом охоты. Для моей восточносибирской лайки Яшмы это был второй сезон в тайге. Еще по первому году я с ней взял изюбря, стрелял глухарей, уток с воды доставала. В лесу я был постоянно с ружьем, и это была легендарная двустволка ТОЗ-БМ 16. Это надежнее Калашникова. И стрелял я тогда недурно. Сезон не охотничий, и у меня было в тот день только 4 патрона: две пули Майера и пара с крупной дробью 0 или 00. Я отошел от лагеря километров на 6 по просеке. И вот слышу метрах в 100 лай собаки. Место было довольно открытое – редкие дубки и почти без подлеска. Я стал тихо подходить и метров с 50 увидел медведя и собаку, которые крутились, как в танце. Яшму требовалось выручать из лап топтыгина. Я зарядил две пули, два других патрона заложил между указательным, средним и безымянным пальцами левой руки и стал подходить, стараясь не выдать своего присутствия. Расстояние сократилось метров до 35, я выждал момент, когда зверь развернется боком, и выстрелил 2 раза. Медведь взревел, и они с лайкой еще быстрее завертелись и стали двигаться в мою сторону. Зверь точно был ранен и пока не видел меня. Я перезарядился и ждал, держа медведя на мушке. Косолапый приближался и при этом ревел с каким-то свистом, припадал на переднюю лапу, по морде текла кровь.
В 1979 году от таких медвежьих клыков не поздоровилось бы ни Михаилу, ни его верной собаке Яшме.
И тут я допустил ошибку, которая едва не стоила мне жизни – я выстрелил метров с 10! (Я переспрашивал Михаила Романовича - в чем ошибка? Оказывается, дробью надо было стрелять гораздо с меньшего расстояния, с 2-3 метров, тогда дробь как пуля и даже еще лучше). Вот тут-то медведь меня и заметил, кинулся напрямую. Если бы он не был серьезно ранен, то расстояние до меня преодолел бы за доли секунды. А так у меня оставались пара секунд и последний патрон. Когда до медведя оставалось метра 2-3, я инстинктивно стал отставлять назад ногу, запнулся и почувствовал, что падаю на спину. Буквально с метра выстрелил ему в лоб. Но из-за падения я прицел занизил, и заряд вошел ему точно в мочку носа. Это меня и спасло. Медведь резко развернулся и побежал от меня, собака с лаем за ним. А у меня тряслись и руки, и ноги!
Минут через 15 моя верная Яшма вернулась вся испачканная медвежьей кровью. Нам ничего не оставалось, как тащиться обратно в лагерь. Добирать раненого медведя с топором и без патронов вряд ли кто решится, и я не был исключением. Но на этом приключения не закончились. Не прошел я по просеке и 200 метров, как вдруг очень близко услышал треск ломаемых кустов и хрип со свистом. Тут уже мы, не раздумывая, кинулись удирать во все лопатки, причем Яшма впереди меня.
На следующий день мы с приятелем запаслись патронами и, взяв еще одну лайку,
отправились за медведем-подранком. Нашли мы его быстро, пройдя по кровавому следу. Он был давно мертв. Тогда, днем раньше, одной пулей я перебил гортань (отсюда хрип со свистом) и крупный сосуд на шее, другой перебил переднюю лапу в районе лопатки, третий выстрел его только разозлил, а последний вошел в мочку, проломил нёбо и дальше порвал мягкие ткани горла. Три выстрела были смертельными. Проследив по следам крови, мы определили, что он лежал у просеки, когда я на него почти наткнулся. Но думаю, это просто совпадение, и меня он вовсе не караулил. Медведь оказался странный – он был явно старый, но при этом маленький и с большой головой. По черепу определил, что у него была ужасная травма, полученная еще в ранние годы, изуродовавшая ему пасть. Скорей всего это или последствия пропущенного удара сородича или неудачная охота.
С тех пор я много раз видел медведей, но больше их не обижал.
Так было и в недавней истории с охотником из Великих Лук, о чем «Псковская правда» подробно сообщала. Напомним, что в декабре прошлого года в Куньнском районе медведица, поднятая из берлоги неопытными охотничьими собаками, защищая медвежонка, подмяла под себя невнимательного охотника. Чудом обошлось без трагедии – встреча со зверем для человека закончилась ампутацией уха, ушибом грудной клетки, закрытым переломом левого предплечья и множественными укусами лица и рук..
О встрече со своим медведем вспомнил и наш читатель из Печор Агрузов Михаил Романович. Было это не на Псковщине, а в далеком 1979 году в Амурской области. Но та история крепко сидит в памяти, а трофейный череп и шкура хранятся до сих пор. История поучительная, пригодится не только охотникам
- Я тогда работал инженером-таксатором в лесоустроительной экспедиции, – поделился воспоминаниями Михаил Романович - Устраивали большой лесхоз, более 1 млн га. Мой участок находился на одном из притоков реки Зеи. Забрасывали нас туда на вертолете, до ближайшего поселка под 100 км тайгой или по рекам на лодках. Глухомань! Рыба, птица, зверь!
И был я фанатом охоты. Для моей восточносибирской лайки Яшмы это был второй сезон в тайге. Еще по первому году я с ней взял изюбря, стрелял глухарей, уток с воды доставала. В лесу я был постоянно с ружьем, и это была легендарная двустволка ТОЗ-БМ 16. Это надежнее Калашникова. И стрелял я тогда недурно. Сезон не охотничий, и у меня было в тот день только 4 патрона: две пули Майера и пара с крупной дробью 0 или 00. Я отошел от лагеря километров на 6 по просеке. И вот слышу метрах в 100 лай собаки. Место было довольно открытое – редкие дубки и почти без подлеска. Я стал тихо подходить и метров с 50 увидел медведя и собаку, которые крутились, как в танце. Яшму требовалось выручать из лап топтыгина. Я зарядил две пули, два других патрона заложил между указательным, средним и безымянным пальцами левой руки и стал подходить, стараясь не выдать своего присутствия. Расстояние сократилось метров до 35, я выждал момент, когда зверь развернется боком, и выстрелил 2 раза. Медведь взревел, и они с лайкой еще быстрее завертелись и стали двигаться в мою сторону. Зверь точно был ранен и пока не видел меня. Я перезарядился и ждал, держа медведя на мушке. Косолапый приближался и при этом ревел с каким-то свистом, припадал на переднюю лапу, по морде текла кровь.
В 1979 году от таких медвежьих клыков не поздоровилось бы ни Михаилу, ни его верной собаке Яшме.
И тут я допустил ошибку, которая едва не стоила мне жизни – я выстрелил метров с 10! (Я переспрашивал Михаила Романовича - в чем ошибка? Оказывается, дробью надо было стрелять гораздо с меньшего расстояния, с 2-3 метров, тогда дробь как пуля и даже еще лучше). Вот тут-то медведь меня и заметил, кинулся напрямую. Если бы он не был серьезно ранен, то расстояние до меня преодолел бы за доли секунды. А так у меня оставались пара секунд и последний патрон. Когда до медведя оставалось метра 2-3, я инстинктивно стал отставлять назад ногу, запнулся и почувствовал, что падаю на спину. Буквально с метра выстрелил ему в лоб. Но из-за падения я прицел занизил, и заряд вошел ему точно в мочку носа. Это меня и спасло. Медведь резко развернулся и побежал от меня, собака с лаем за ним. А у меня тряслись и руки, и ноги!
Минут через 15 моя верная Яшма вернулась вся испачканная медвежьей кровью. Нам ничего не оставалось, как тащиться обратно в лагерь. Добирать раненого медведя с топором и без патронов вряд ли кто решится, и я не был исключением. Но на этом приключения не закончились. Не прошел я по просеке и 200 метров, как вдруг очень близко услышал треск ломаемых кустов и хрип со свистом. Тут уже мы, не раздумывая, кинулись удирать во все лопатки, причем Яшма впереди меня.
На следующий день мы с приятелем запаслись патронами и, взяв еще одну лайку,
отправились за медведем-подранком. Нашли мы его быстро, пройдя по кровавому следу. Он был давно мертв. Тогда, днем раньше, одной пулей я перебил гортань (отсюда хрип со свистом) и крупный сосуд на шее, другой перебил переднюю лапу в районе лопатки, третий выстрел его только разозлил, а последний вошел в мочку, проломил нёбо и дальше порвал мягкие ткани горла. Три выстрела были смертельными. Проследив по следам крови, мы определили, что он лежал у просеки, когда я на него почти наткнулся. Но думаю, это просто совпадение, и меня он вовсе не караулил. Медведь оказался странный – он был явно старый, но при этом маленький и с большой головой. По черепу определил, что у него была ужасная травма, полученная еще в ранние годы, изуродовавшая ему пасть. Скорей всего это или последствия пропущенного удара сородича или неудачная охота.
С тех пор я много раз видел медведей, но больше их не обижал.
Михаил Агрузов, Николай Бесклевный, г. Печоры
Комментарии: 3
Комментарии
Анонимный
12 Января 2017 - 12:05
Почему-то , мало верится. Вы убивая медведя спустили столько пуль! Интересно Вы от этого получали большое удовольствие и свое величие? Вы итак смертельно ранили медведицу, так зачем было её добивать? Ведь это Вы виноват в том, что возбудили ,хозяйку тайги?
Сергей
12 Января 2017 - 13:59
Анонимный, ясно написано, что он выручал свою собаку. Вы текст-то читали вообще??
Анонимный
12 Января 2017 - 14:04
Раны были смертельные, но медведь-то не сразу умер, он ещё сражался и сражался! Читайте весь текст, прежле чем комментировать.
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