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Два автомобиля провалились под лед, пока владельцы рыбачили на озере

19 Декабря 2016 - 16:31
Главная → Заметки → Охота и рыбалка
ЧП произошло в деревне Мешоколь Псковского района
Это досадное недоразумение, как считают очевидцы происшествия, произошло в воскресенье, 18 декабря, в деревне Мешоколь Псковского района. На рыбалку на Псковское озере приехали двое мужчин. Оставили машины, и ушли удить рыбу, а вернувшись, обнаружили свои автомобили в воде.

- Это просто глупая случайность, объяснению не поддается,  - говорит очевидец происшествия (имя просил не упоминать – прим.). -  Рыбаки поставили машины не на берегу и даже не на льду озера, а в устье канала, близко к тростнику, откуда летом лодки выходят. Там и лед никакой – толщиной всего 10 см.


Местные жители попытались вразумить рыбаков. Предупреждали, что ставить в этом месте не надо. Но те и слушать не стали. Закрыли машины, взяли снасти и ушли. Пока рыбачили, автомобили ушли под лед.

- Тем мелко, поэтому машины просто встали на дно. Вытаскивали их с берега. Прорубили лед, зацепили и вытащили. Ехать сами они не смогли, мотор-то утонул.


 

Прочитано в сети

Информация о провалившихся авто появилась в сети в воскресенье вечером. 

Сергей

- Просто лёд у берега выглядит абсолютно надёжным для парковки…Сотню раз так ставили у берега, если места больше нет... Если бы по одной стояли ничего бы не было. Жалко машинки, да и хозяев. Виновата привычка парковаться, как в городе.

Роман

- Сколько проблем теперь с этими тачанами хозяева поимеют, и старые и новые. Люди, учитесь на чужих ошибках и имейте масло в голове...

Миха

- Хм, в озере вообще по 50 машин в кучу паркуются - дураки, как будто они приехали на платную стоянку, а подо льдом 3метра асфальта...
 

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