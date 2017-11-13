Гороскоп для псковичей с 13 по 19 ноября
Овнам сообщат приятную новость, а Львы заведут новые знакомства
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Хроника дня
13 Ноября 2017
- Александр Козловский: Вопросы по ЖКХ будем задавать министру Михаилу Меню16:40
- На этой неделе псковичи могут выбрать эскиз Ганзейского знака16:22
- Памятник Кирову освежат16:10
- Теплоснабжающие организации Себежского района получат поддержку администрации области16:04
- Гречка «Тригорского» спасла кур «Синявинской»14:31
- Михаила Задорнова похоронят в Юрмале14:26
- Александр Козловский: Вопрос отопительного сезона – один из основных в Невельском районе11:20
- Названо имя нового директора Псковской областной филармонии10:51
- Юрий Павлов избран главой Гдовского района08:57
- Жалоб на ход голосования в Гдовском районе не поступало — член ЦИК РФ Александр Кинев12.11, 18:47
- Член Центризбиркома отметил высокую активность избирателей на выборах главы Гдовского района12.11, 15:29
- Николай Цветков: Голосование в Гдовском районе проходит в штатном режиме12.11, 14:21
- На 10 утра 3,95 % составила явка на выборах в Гдовском районе12.11, 10:55
- Псков примет всероссийский конкурс народной песни12.11, 10:12
- Автобус №101 будет дважды заезжать в Черняковицы12.11, 10:08
- ОМОНовцы задержали в Пскове семерых парней «под наркотиками»12.11, 10:06
- В Гдовском районе выбирают главу муниципалитета12.11, 09:27
- Рыбопереработчик из Себежа 10 лет добивается разрешения поставить ларек на рынке11.11, 15:21
- Прокуратура заставила трех пушкиногорцев провериться на туберкулез11.11, 11:07
- В Великих Луках горел дом, а в Палкинском районе – баня11.11, 10:49
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- Ганзейский знак выбирают из семи проектов
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- Городской лес превратят в зону отдыха
- Центр лечения хронических сердечников появится в Пскове
- Квитанции за капремонт приходят на умершую маму
- Михаил Ведерников подверг подчиненных критике за излишнюю мягкость
- Сегодня ночью в Себеже произошел пожар
- Модная революция. Перезагрузка: Пример для дочери (ФОТО)
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