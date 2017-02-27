Гороскоп для псковичей с 27 февраля по 5 марта
Овнов порадует личная жизнь, а Скорпионов ждёт занудное поручение
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Хроника дня
27 Февраля 2017
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- Мужской хор Альберта Мишина выступит в псковском БКЗ14:39
- Псковский филиал Россельхозбанка увеличил продажи монет из драгметаллов10:19
- Итоги Масленицы подведут в пресс-центре «Псковской правды»08:00
- МЧС выпустило инструкцию по сжиганию чучела Масленицы26.02, 09:12
- В Пскове после трагедии в Твери проверили больницы26.02, 09:04
- «Гуляй, Масленица!» отправит псковские автобусы в объезд26.02, 08:51
- Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина приглашает на поэтический вечер25.02, 14:08
- Как поставить машину на учет, объяснили жителям Псковской области25.02, 11:01
- Пскович лишился 26 тысяч рублей, покупая автозапчасти25.02, 10:32
- В деревне Орша отопительные приборы проверили на безопасность25.02, 10:10
- Псковские артисты покорили Архангельск25.02, 09:51
- За минуты до беды. В Плюссе из-под поезда вытащили легковушку24.02, 22:30
- Пскович, покупая запчасти, лишился денег24.02, 11:45
- За сутки зарегистрировали 17 преступлений24.02, 11:40
- МЧС запрещает выезжать на лед24.02, 11:20
- Сегодня обещают небольшой мороз24.02, 09:00
- Сегодня и завтра псковский музей приглашает на сборные экскурсии24.02, 08:50
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- 10 вопросов об электронной системе оплаты проезда в Пскове (ВИДЕО)
- «Псковская правда» собирает вопросы для Армена Мнацаканяна
- «Псковская правда» собирает вопросы для руководителя Псковского филиала Почты России
- Опочка: Нам придется отказаться от света в подъезде
- Псковичам расскажут о зарплате и условиях службы по контракту в 2017 году
- Чиновников накажут за ОДН
- Платежи за ОДН сократятся в несколько раз
- Резонанс: Странному поведению бабушки нашлось объяснение
- Семейное образование: Чему не учат в школе
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