Гороскоп для псковичей с 6 по 12 февраля
Обаяние поможет Тельцам решить проблемы, а у Дев намечаются крупные расходы
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