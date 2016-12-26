Гороскоп для псковичей с 26 декабря 2016 по 1 января 2017
Овнам астрологи советуют быть смелее и не боятся экспериментов, а Девам не забывать об отдыхе и не работать на износ
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