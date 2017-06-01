Самые актуальные и интересные события с 31 мая по 6 июня

Кино

Сеть кинотеатров «Мираж Синема» (Псков, Кузбасской Дивизии, 19, ТРЦ «Акваполис». Справки по тел. +7 800 505 17 85).



Кинотеатр «Победа» (Псков, Октябрьский пр., 17, тел. (8112) 75-77-07).



Приглашение

Псковский областной центр народного творчества (Псков, ул. Некрасова, 10).



«Невельский колорит» (6+). Работы участников изостудии «Колорит» из города Невель.



«Образы железной галактики» (6+). Выставка металлических инсталляций Александра Кондрахина из поселка Плюсса.



Время работы выставочного зала Дома ремесел ГБУК «ПОЦНТ»: пн.-пт. 10.00 – 18.00, сб., вс. – выходной.



Театр

Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Псков, ул. Пушкина, 3/13; тел. (8112) 66-40-39, 72-74-02, 72-80-22 (касса), 72-83-42).



2 июня, в 19.00, Малая сцена «Позвольте вам выйти вон!» (12+). Одна только малодушная психиатрия и больше ничего. Спектакль объединяет ранние произведения Антона Павловича Чехова, когда он еще формировал свой творческий почерк, оттачивал язык и писал под псевдонимом Антоша Чехонте. Чеховские комедии-шутки хорошо прижились на театральной сцене, востребованы и любимы зрителями во все времена. Без антракта.



4 июня, в 12.00, фойе театра «Краденое солнце» (0+). Спектакль «Краденое солнце» – уникальное театрализованное образовательное представление, в котором разрабатывается новая модель социально активного театра. Действие разворачивается не на привычной сцене, а в пространстве Пушкинского фойе театра. В этом живом и активном спектакле дети, участники и сотворцы происходящего действа, научатся побеждать собственные страхи, сопереживать другим существам, развивать воображение и фантазию.



7 июня, в 19.00, Большая сцена «Не оставляйте женщину одну» (16+). Комедия. Спектакль «Не оставляйте женщину одну» – это история из жизни обычных женщин, которые мечтают о романтической любви. Размолвки, ссоры, смешные и нелепые ситуации, в которые попадают герои, пытаясь разобраться в своих отношениях, сопровождаются тонким юмором автора комедии и вдохновенной игрой актеров. В этом светлом, добродушном спектакле все ситуации, от смешных и нелепых до грустных и порой трагических, выглядят искренне и очень узнаваемо. Удивительно легкий, выразительный и яркий спектакль ждет своего зрителя!



Концерт

На сцене БКЗ Псковской областной филармонии (Псков, ул. Некрасова, 24, тел. (8112) 66-89-20).



7 июня, в 19.00 Давид Гвинианидзе. Гала-концерт TRIBUTE «Муслим Магомаев. Новые грани золотых хитов» (6+). Новый сольный проект президента и художественного руководителя Фонда «Таланты мира» Давида Гвинианидзе – это одновременно и дань уважения и восхищения творчеством легендарного исполнителя, и новое прочтение известнейших хитов эстрады, которые входили в репертуар Муслима Магомаева. Этот концерт – часть мирового турне Давида Гвинианидзе, которое певец проводит в честь своего юбилея. Эту программу увидят зрители России, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, стран Балтии, Грузии, Армении, Азербайджана, Израиля, США. На сцене – артист, обладающий одновременно эффектной внешностью, необыкновенным магнетизмом и, самое главное, чудесным голосом. Каждое произведение в исполнении Давида Гвинианидзе – это маленький спектакль, который поражает изысканностью и артистизмом и способен доставить невыразимую радость от общения с подлинным искусством. Золотые хиты и шлягеры советской и зарубежной эстрады, которые входили в репертуар Муслима Магомаева, вновь зазвучат в исполнении великолепного баритона.



Выставка

Галерея «ДАР» (Псков, ул. Советская, 111; тел. (8112) 61-00-36).



«Фантазий семена, плоды воображенья» (12+). Два художника, два друга, Андрей Щукин и Сергей Семенов, открывают одну на двоих выставку. Но если Сергея Псков знает неплохо и достаточно давно, то выставочная история Андрея пока еще не так богата (участие в нескольких выставках в Союзе художников в Пскове). «Фантазий семена, плоды воображенья» – первая персональная выставка в его творческой биографии. Андрей Щукин – человек необычайно мужественный. Наш художник ведет не просто активный образ жизни, а, мы бы сказали, просто сверхактивный. Он – художник (создает необыкновенные графические работы), поэт, меломан, словом, личность многогранная. С Сергеем Семеновым они давние друзья. А в дальнее плавание – в том числе в такое, как персональная выставка – отправляться вдвоем интереснее и в какой-то степени спокойнее. Итак, наш корабль-экспозиция с графикой Андрея и живописью Сергея на борту отправляется в путь во вторник. Присоединяйтесь!



Михайловское приглашает

Научно-культурный центр музея (поселок Пушкинские Горы). Пушкинская капелла академика живописи, народного художника СССР Петра Оссовского: живопись, графика.



Выставки: выставка проектов памятника няне Пушкина Арине Родионовне Яковлевой (с 1 по 4 июня); «Два капитана» в иллюстрациях П. Любаева» (из фондов Пушкинского Заповедника); «Дорога к Пушкину – 2016» – работы студентов Московского государственного университета печати; «Литературные шедевры в иллюстрациях белорусских графиков» (из собрания Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника); «Лоскутная живопись» – работы мастериц из квилт-студии «Гатчина»; «Вновь я посетил…» – выставка графики к 60-летию сотрудничества Пушкинского Заповедника и Российской Академии художеств; «Зима, что делать нам в деревне…» – выставка-путешествие в мир зимних забав пушкинского времени (из фондов Пушкинского Заповедника); «Занятиям деревня учит…» – выставка графики Натальи Ковнир и предметов этнографической коллекции музея; «В мастерской художника В.М. Васильева» – интерактивная выставка из фондов и научного архива Пушкинского Заповедника.



Михайловское. Дом-музей А.С. Пушкина. Кухня. Домик няни. Выставка: «Для деревенской тишины…» – акварели и офорты В.М. Звонцова, к столетию со дня рождения художника; «Хранители Михайловского» (из фондов музея).



Тригорское. Дом-музей Осиповых и Вульфов, соседей и приятелей Пушкина. Выставка: «Пушкинский Заповедник в графике В.М. Васильева».



Бугрово. Музей крестьянского быта пушкинской поры. Крестьянское подворье. Музейная почта. Выставки: «Носил он русскую рубашку…» – из собрания Пушкинского Заповедника; «Меры и весы» – из фондов Пушкинского Заповедника и частных коллекций (в музее-мельнице); «Хлеб в русских традициях» – из собрания санкт-петербургского Музея хлеба.



Выставка

Псковский музей-заповедник (г. Псков, ул. Некрасова, тел. 7 8112 66‑25-17, 7 8112 66‑44-95).



Поганкины палаты (ул. Некрасова, 7).



Экспозиции: «Живопись древнего Пскова XV-XVII вв.»; «Художественное серебро XVI-XIX вв.»; «Народное декоративно-прикладное искусство Псковского края XIX-XX вв.»; «1100-летний Псков в истории России».



Центральное здание музея (ул. Некрасова, 7).



Экспозиции: «Псковский край в годы Великой Отечественной войны».



Картинная галерея (ул. Некрасова, 7).



Экспозиции: «Западноевропейское искусство XVI-XIX вв.»; «Русское изобразительное искусство XVIII-XX вв».



Фондохранилище «Дом Масcона» (Комсомольский пер., 6).



Открытое хранение фондовых коллекций: «Золотая кладовая», «Знаки доблести и славы», «Хрупкая коллекция», «Друг семьи – Самовар», «Время... Мода... Стиль», «Из наших воспоминаний и сказок...», «Искусство создавать…».



Геральдический зал: «Оружие Победы».



Экскурсии проводятся с понедельника по субботу с 11.00 до 17.00 по предварительной записи для групп до 15 человек. Тел.: (8112) 66-33-11, (8112) 73-83-87.



Приказная палата (Кремль, 4).



Экспозиция: «Приказная палата – центр административного управления земли Псковской к. XVII – н. XVIII вв.».



Выставки: «Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин – псковский воевода и государственный деятель России» (2 этаж, палата воеводы).



Коммерческие выставки (льготы не распространяются): выставка реконструкции оружия и доспехов «Ратная доблесть веков» (1 этаж); выставка реконструкции оружия и доспехов Западной Европы XVII вв. «Псы войны» (1 этаж).



Псковский Кузнечный Двор (Дом Ксендза, Комсомольский пер., 7).



Время работы: с 10.00 до 17.00, воскресенье – выходной. Посещение по предварительной записи по тел.: 8(8112) 66-33-11.



Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (Мирожская наб., 2).



Монументальная живопись XII в. Собор открыт при благоприятных погодных условиях. Экскурсионные группы принимаются по предварительной заявке (25 человек, включая групповода). Время работы: с 11.00 до 18.00, кроме понедельника, последний вторник месяца – санитарный день. Тел.: 8(8112) 56-73-02.



Приглашение

Псковская областная угиверсальная научная библиотека (Псков, ул. Профсоюзная, 2; тел. (8112) 72-84-06).



«Посвящается книге» (6+). Работы молодых графиков, учеников народного художника России, всемирно известного иллюстратора Бориса Диодорова. Выставка из собрания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».



Мемориальный музей-усадьба С.В. Ковалевской (Великолукский р-н, дер. Полибино, тел. 8 (81153) 29-523).



«С.В. Ковалевская. Полибино. Михайловское. Стокгольм» (6+). Из собрания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».



Праздник

Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск» приглашает.



(Печорский р-н, дер. Сигово). «Лето в королевстве сето» (6+). Открытие летнего лингвистического лагеря в музее-усадьбе народа сето в дер. Сигово.



«Кирмаш в Духов день» (6+). Традиционное сетоское гулянье в дер. Сигово.



Изборск приглашает

Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск» приглашает. (Печорский район, д. Изборск, ул. Печорская, 39; тел. 8(81148) 96-602).



Экскурсии по экспозициям музея-заповедника «Изборск».



Усадьба купца Анисимова (Печорская, 41а).



«Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии».



Экспозиция посвящена зарождению, истории и развитию одного из первых городов на Руси, на протяжении более чем шести веков защищавшего русскую землю от врагов.



На экспозиции вы можете увидеть коллекцию каменных крестов «изборского типа», подлинные образцы защитного и наступательного вооружения, снаряжения всадника и коня, а также реконструированные комплекты полного воинского снаряжения русских воинов разных эпох, рыцарей Тевтонского, Ливонского ордена, польского воина, а также уникальную археологическую коллекцию, работы художника П. Д. Мельникова и многое другое.



«Изборская палата Русской словесности и Православной веры».



Авторская экспозиция росписей народного художника СССР, лауреата Государственной премии СССР, действительного члена Российской академии художеств, почетного гражданина г. Пскова Петра Оссовского.



Усадьба купца Шведова (Печорская, 32).



«Русские и сето. Одна земля – общая история».



Переступив порог подлинной купеческой усадьбы, вы совершите путешествие в Изборск, на сто лет назад – увидите настоящую русскую печь, коллекцию самоваров, подлинную мебель того времени, интереснейшие характерные предметы купеческого быта, старинные фотографии. Тонкое исполнение и великолепная отделка вещей отражают вековые традиции, индивидуальный вкус их создателей, показывают самобытность каждого народа и одновременно взаимопроникновение двух разных культур: русских и сето.



Часы работы: с 10.00 до 18.00 ежедневно.



Телефон: 8(81148) 96-602.

