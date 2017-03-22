Самые актуальные и интересные события с 22 по 28 марта

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Изборск приглашает

Государственный музей-заповедник «Изборск» (Печорский район, д. Изборск, ул. Печорская, 39; тел. 8(81148) 96-602).



Музейные экспозиции: «Русские и сето: одна земля – общая история». На экспозиции представлена этнографическая коллекция музея-заповедника. Это уникальное собрание полотенец, прялок, самоваров, характерных предметов быта, традиционного национального костюма русских и сето.



«Изборская палата русской словесности и православной веры». Авторская экспозиция росписей народного художника СССР, академика живописи, почетного гражданина г. Пскова Петра Павловича Оссовского.



«Изборская земля – святые места для русской культуры». Экспозиция посвящена истории Изборска с конца XIX века до наших дней. В начале XX века Изборск и Печорский район стали одним из центров русской культуры и духовности для русской эмиграции. Старинная мебель и предметы купеческого быта помогут вам перенестись в атмосферу XIX – начала XX веков.



Выставки: «Александр Невский. Спаситель русской земли». Посвящена святому благоверному князю Александру Невскому, личная храбрость и мужество которого соединились с талантом полководца и дальновидностью государственного деятеля. (Изборская крепость). Выставка художественных работ

А.П. Калашниковой-Роот (дом купца Белянина)



«Лавка купца Шведова». Традиционные ремесла Изборска (дом купца Шведова).



Режим работы музея-заповедника «Изборск»: экспозиции – с 10.00 до 18.00. Изборская крепость – с 9.00 до 18.00. Музейное кафе «Блинная» – с 10.00 до 18.00. Справки по тел. 8 (81148) 96-602.



! Внимание! В связи с наступлением зимы и окончанием туристического сезона администрация Государственного музея-заповедника «Изборск» доводит до сведения, что обслуживание территории объекта культурного наследия «Труворово городище» временно приостановлено.



Для посетителей музея-заповедника: экскурсии по Изборску и по экспозициям музея-заповедника; конные прогулки по Изборско-Мальской долине (по предварительной заявке); интерактивные игровые программы для школьников (по предварительной заявке): «Путешествие из Изборска в Царьград», «Летопись древнего города Изборска», «Лист открытий», «Изборский дом и все, что в нем», «Именины сердца»; музейное кафе «Блинная» приглашает вкусно пообедать и отведать изборских блинов с разнообразными начинками.

Музей истории города Печоры (Печоры, ул. Международная, 6; тел. 8 (81148) 2-30-77).



Экспозиции музея рассказывают об истории старинного русского города-крепости, о роли Печор в Ливонской и Северной войне, Отечественной войне 1812 г., Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., культуре и традициях малого народа сето. Выставки: Выставка фотографий сето 1950 гг. Б.С. Скобельцына. Выставка графических работ П.П. Зубченкова.



Режим работы музея истории города Печоры: с 10.00 до 18.00, выходной день – понедельник. Справки по тел. 8 (81148) 2-30-77.



В расписании мероприятий возможны изменения по независящим от редакции причинам.

22 марта, в 19.00, Малая сцена. «Позвольте вам выйти вон!» (12+). Одна только малодушная психиатрия, и больше ничего. Спектакль объединяет ранние произведения Антона Павловича Чехова.24 марта, в 12.00, Большая сцена. «Приключения Чиполлино» (6+). Музыкальный спектакль. Дж. Родари.24 марта, в 19.00, Малая сцена. «Пиковая дама» (12+). Драматическая мистификация в одном действии. В роли графини Анны Федотовны – Валентина Банакова.25 марта, в 11.00, Большая сцена. «Приключения Чиполлино» (6+).25 марта, в 18.00, Большая сцена. «Фантазии Фарятьева» (16+). Драматическая комедия в двух действиях26 марта, в 18.00, Большая сцена. «Человек, обреченный на счастье» (16+). Лирическая комедия на грани абсурда в 2 действиях. По рассказам С. Довлатова.29 марта, в 19.00, Малая сцена. «Позвольте вам выйти вон!» (12+).25 марта, в 17.00 - Абонемент № 3 (6+). Объединённый оркестр Северо-Запада. Впервые в истории Симфонического оркестра Псковской филармонии и камерного оркестра Новгородской филармонии состоится концерт объединенного оркестра. Дирижерами концерта выступят руководители двух коллективов – Эдуард Банько (Псков) и Лев Дунаев (Санкт-Петербург).28 марта, в 19.00 (6+) Ани Лорак. Шоу «Каролина».26 апреля, в 19.00 - Народный артист России. Александр Малинин (6+). «Влюбленный в романс».2 апреля, в 17.00 - Спектакль «Хочу купить вашего мужа» (6+). Комедия по пьесе Михаила Задорнова «Хочу купить вашего мужа». Валентин Смирнитский, Елена Сафонова и Мария Климова.26 марта, в 17.00 (0+) - «Корона Русского Балета» г. Москва. Балет «Ромео и Джульетта». Сергей Прокофьев. Классический балет. По трагедии Уильяма Шекспира.25 марта, в 12.00 - «Маленький мук» (0+).26 марта, в 12.00 - К Международному дню театра «Царевна-лягушка» (0+).По 10 апреля - Дельфинарий Aquashow (0+).«С. В. Ковалевская. Полибино. Михайловское. Стокгольм» (6+). Выставка из собрания Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».«Пушкинский Заповедник в графике В.М. Васильева» (6+).Выставка из собрания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».23 марта, в 19.00 (12+) - «Варшавская мелодия». История любви длиною в жизнь .Автор пьесы: Л. Зорин. Режиссер: С. Дубровин. В главных ролях: заслуженная артистка России Нонна Гришаева и Егор Бероев.«Мимолётности». Так назвала свою выставку Вероника Кучеровская, петербурженка, живущая в Пскове, выпускница Высшего Художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной 1988 года, член Союза художников России, заведующая кафедрой дизайна и технологии Псков ГУ. Живопись, рисунок, гобелен экспонируются в галерее «Дар» с 23 марта по 15 апреля.«Посвящается книге» (6+). Работы молодых графиков, учеников народного художника России, всемирно известного иллюстратора Бориса Диодорова. Выставка из собрания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».