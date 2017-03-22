22 Марта 2017
Псков
+7 .. +9 °C
Великие Луки
+7 .. +9 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир

Афиша: концерт Ани Лорак, балет «Ромео и Джульетта» и шоу морских котиков

22 Марта 2017 - 09:00
Главная → Заметки → Афиша
Самые актуальные и интересные события с 22 по 28 марта

Театр

Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Псков, ул. Пушкина, 3/13; тел. (8112) 66-40-39, 72-74-02, 72-80-22 (касса), 72-83-42).

22 марта, в 19.00, Малая сцена. «Позвольте вам выйти вон!» (12+). Одна только малодушная психиатрия, и больше ничего. Спектакль объединяет ранние произведения Антона Павловича Чехова.

24 марта, в 12.00, Большая сцена. «Приключения Чиполлино» (6+). Музыкальный спектакль. Дж. Родари.

24 марта, в 19.00, Малая сцена. «Пиковая дама» (12+). Драматическая мистификация в одном действии. В роли графини Анны Федотовны – Валентина Банакова.

25 марта, в 11.00, Большая сцена. «Приключения Чиполлино» (6+).

25 марта, в 18.00, Большая сцена. «Фантазии Фарятьева» (16+). Драматическая комедия в двух действиях

26 марта, в 18.00, Большая сцена. «Человек, обреченный на счастье» (16+). Лирическая комедия на грани абсурда в 2 действиях. По рассказам С. Довлатова.

29 марта, в 19.00, Малая сцена. «Позвольте вам выйти вон!» (12+).
 

Концерт

Псковская областная филармония (Псков, ул. Некрасова, 24, тел. (8112) 66-89-20).

25 марта, в 17.00 - Абонемент № 3 (6+). Объединённый оркестр Северо-Запада. Впервые в истории Симфонического оркестра Псковской филармонии и камерного оркестра Новгородской филармонии состоится концерт объединенного оркестра. Дирижерами концерта выступят руководители двух коллективов – Эдуард Банько (Псков) и Лев Дунаев (Санкт-Петербург).

Ледовый дворец (Справки по тел. (8112) 66-87-85).

28 марта, в 19.00 (6+) Ани Лорак. Шоу «Каролина».
 

Скоро

На сцене БКЗ Псковскй областной филармонии (Псков, ул. Некрасова, 24, тел. (8112) 66-89-20).

26 апреля, в 19.00 - Народный артист России. Александр Малинин (6+). «Влюбленный в романс».

На сцене БКЗ Псковской областной филармонии (Псков, ул. Некрасова, 24, тел. (8112) 66-89-20).

2 апреля, в 17.00 - Спектакль «Хочу купить вашего мужа» (6+). Комедия по пьесе Михаила Задорнова «Хочу купить вашего мужа». Валентин Смирнитский, Елена Сафонова и Мария Климова.
 

Балет

На сцене Псковской областной филармонии (Псков, ул. Некрасова, 24, тел. (8112) 66-87-85).

26 марта, в 17.00 (0+) - «Корона Русского Балета» г. Москва. Балет «Ромео и Джульетта». Сергей Прокофьев. Классический балет. По трагедии Уильяма Шекспира.
 

Для детей

Псковский областной театр кукол (Справки по тел.: администратор 8-8112-57-13-79; касса: 8-8112-56-33-13, 8-921-212-65-54).

25 марта, в 12.00 - «Маленький мук» (0+).

26 марта, в 12.00 - К Международному дню театра «Царевна-лягушка» (0+).
 

Приглашение

«Машиностроитель» (Псков, спортивный комплекс, стадион «Машиностроитель», тел. (8112) 61-08-98)

По 10 апреля - Дельфинарий Aquashow (0+).

Мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской (Великолукский р-н, дер. Полибино, тел. 8 (81153) 29-523).

«С. В. Ковалевская. Полибино. Михайловское. Стокгольм» (6+). Выставка из собрания Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Бежаницкий историко-культурный центр Философовых (Бежаницы, ул. Стрепетова, 32; тел. (81141) 2-26-27).

«Пушкинский Заповедник в графике В.М. Васильева» (6+).Выставка из собрания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».
 

Гастроли

На сцене Псковской областной филармонии (Псков, ул. Некрасова, 24, тел. (8112) 66-89-20).

23 марта, в 19.00 (12+) - «Варшавская мелодия». История любви длиною в жизнь .Автор пьесы: Л. Зорин. Режиссер: С. Дубровин. В главных ролях: заслуженная артистка России Нонна Гришаева и Егор Бероев.
 

Выставка

Галерея «ДАР» (Псков, ул. Советская, 111; тел. (8112) 61-00-36).

«Мимолётности». Так назвала свою выставку Вероника Кучеровская, петербурженка, живущая в Пскове, выпускница Высшего Художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной 1988 года, член Союза художников России, заведующая кафедрой дизайна и технологии Псков ГУ. Живопись, рисунок, гобелен экспонируются в галерее «Дар» с 23 марта по 15 апреля.

Псковская областная универсальная научная библиотека (Псков, ул. Профсоюзная, 2; тел. (8112) 72-84-06).

«Посвящается книге» (6+). Работы молодых графиков, учеников народного художника России, всемирно известного иллюстратора Бориса Диодорова. Выставка из собрания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».
 

Изборск приглашает

Государственный музей-заповедник «Изборск» (Печорский район, д. Изборск, ул. Печорская, 39; тел. 8(81148) 96-602).

Музейные экспозиции: «Русские и сето: одна земля – общая история». На экспозиции представлена этнографическая коллекция  музея-заповедника. Это уникальное собрание полотенец, прялок, самоваров, характерных предметов быта, традиционного национального костюма русских и сето.

«Изборская палата русской словесности и православной веры». Авторская экспозиция росписей народного художника СССР, академика живописи, почетного гражданина г. Пскова Петра Павловича Оссовского.

«Изборская земля – святые места для русской культуры». Экспозиция посвящена истории Изборска  с конца XIX века до наших дней. В начале XX века Изборск и Печорский район стали одним из центров русской культуры и духовности для русской эмиграции. Старинная мебель и предметы купеческого быта помогут вам перенестись в атмосферу XIX – начала XX веков.

Выставки: «Александр Невский. Спаситель русской земли». Посвящена святому благоверному князю Александру Невскому, личная храбрость и мужество которого соединились с талантом полководца и дальновидностью государственного деятеля. (Изборская крепость). Выставка художественных работ 
А.П. Калашниковой-Роот (дом купца Белянина)

«Лавка купца Шведова». Традиционные ремесла Изборска (дом купца Шведова).

Режим работы музея-заповедника «Изборск»: экспозиции – с 10.00 до 18.00. Изборская крепость – с 9.00 до 18.00. Музейное кафе «Блинная» – с 10.00 до 18.00. Справки по тел. 8 (81148) 96-602.

! Внимание! В связи с наступлением зимы и окончанием туристического сезона администрация Государственного музея-заповедника «Изборск» доводит до сведения, что обслуживание территории объекта культурного наследия «Труворово городище» временно приостановлено.

Для посетителей музея-заповедника: экскурсии по Изборску и по экспозициям музея-заповедника; конные прогулки по Изборско-Мальской долине (по предварительной заявке); интерактивные игровые программы  для школьников (по предварительной заявке): «Путешествие из Изборска в Царьград», «Летопись древнего города Изборска», «Лист открытий», «Изборский дом и все, что в нем», «Именины сердца»; музейное кафе «Блинная» приглашает вкусно пообедать и  отведать изборских блинов с разнообразными начинками.

Музей истории города Печоры (Печоры, ул. Международная, 6; тел. 8 (81148) 2-30-77).

Экспозиции музея рассказывают об истории старинного русского города-крепости, о роли Печор в Ливонской и Северной войне, Отечественной войне 1812 г., Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., культуре и традициях малого народа сето. Выставки: Выставка фотографий сето 1950 гг. Б.С. Скобельцына. Выставка графических работ П.П. Зубченкова.

Режим работы музея истории города Печоры: с 10.00 до 18.00, выходной день – понедельник. Справки по тел. 8 (81148) 2-30-77.

В расписании мероприятий возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Афиша: «Лего Фильм:...Афиша: Отечественный...Афиша недели: фильм...

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Праздник воссоединения Крыма с РоссиейПсковичам необходим пешеходный переход через железную дорогуВ Пскове будут сносить домаЖенское жюри выбрало «Мистера Псков»
Весь фото архив

Видео

Крым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируютЧто вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 15 марта
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50