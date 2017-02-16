Самые актуальные и интересные события с 15 по 21 февраля

КиноСеть кинотеатров Мираж Синема (Псков, Кузбасской дивизии, 19, ТРЦ «Акваполис». Справки по тел.: +7 800 505 17 85).«Мираж Синема» – 21 современный кинотеатр, 144 комфортабельных кинозала, оснащенных по последнему слову техники, и более 18500 посадочных мест!Уникальное кинопроекционное и звуковое оборудование, просторные залы, возможность просмотра фильмов в формате 3D, а также собственная кухня с полюбившимся зрителям итальянским и японским меню.В залах категории VIP вас ждут вместо обычных кресел комфортабельные диваны для одного, двоих и троих гостей и столики, оснащенные кнопками вызова официанта, который принесет вам любое блюдо из меню прямо в зал.Кинотеатр «Победа» (Псков, Октябрьский пр., 17, тел. (8112) 75-77-07).По 22 февраля: «Лего Фильм: Бэтмен» 3D (6+) Анимация / боевик / комедия / приключения / семейный / фэнтези. Режиссер: Крис МакКэй. В ролях: Рэйф Файнс, Дженни Слейт, Розарио Доусон, Мэрайя Кэри, Зак Галифианакис, Майкл Сера, Билли Ди Уильямс, Уилл Арнетт.С 16 февраля по 8 марта: «Обитель зла: Последняя глава» 3D (18+) Ужасы, фантастика, боевик. Режиссер: Пол У. С. Андерсон. В ролях: Милла Йовович, Руби Роуз, Эли Лартер, Иэн Глен, Уильям Леви, Шон Робертс, Рола, Оуэн Мэкен, Ли Джун-ги.С 23 февраля по 8 марта: «Защитники» (12+) Боевик / приключения / фантастика / фэнтези. Режиссер: Сарик Андреасян. В ролях: Антон Пампушный, Санжар Мади, Себастьян Сисак, Алина Ланина, Станислав Ширин, Валерия Шкирандо, Вячеслав Разбегаев, Александр Семенов, Владимир Бутенко, Мила Максимова.КонцертПсковская областная филармония (Псков, ул. Некрасова, 24, тел. (8112) 66-89-20).15 февраля, в 19.00 (12+) «Джаз объединяет континенты!». В программе прозвучат всемирно известные джазовые мелодии, а также авторские композиции Джона Дэвиса. Специально для российской публики музыканты приготовили сюрприз – мелодии золотого фонда советского кино, поданные в «джазовом соусе».18 февраля, в 17.00 (12+) Диана Арбенина и «Ночные снайперы». Презентация альбома «Выживут только влюбленные».Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Псков, ул. Пушкина, 3/13; тел. (8112) 66-40-39, 72-74-02, 72-80-22 (касса), 72-83-42).22 февраля, в 19.00, Большая сцена (6+). Живая легенда американского джаза Билл Сакстон и трио А. Черемизова. Билл Сакстон / саксофон, вокал, Алексей Черемизов / рояль, Егор Крюковских / ударные, Николай Затолочный / контрабас.ТеатрПсковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Псков, ул. Пушкина, 3/13; тел. (8112) 66-40-39, 72-74-02, 72-80-22 (касса), 72-83-42).16 февраля, в 19.00, Малая сцена «Ионыч» (12+). Антон Чехов.18 февраля, в 15.00, Большая сцена «Золушка» (6+). Волшебная сказка для детей и взрослых по пьесе Евгения Шварца. Музыкальная постановка с оригинальными песнями и танцами.18 февраля, в 18.00, Малая сцена «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим» (12+). Хольгер Шобер. Обязательной составляющей спектакля является дискуссия с участием зрителей, актеров и режиссера. В постановке играют как профессиональные актеры театра драмы имени Пушкина, так и начинающие юные артисты, ученики детской театральной мастерской «Гвозди».19 февраля, в 12.00, Фойе театра «Краденое солнце» (0+). По известной сказке К. Чуковского.19 февраля, в 18.00, Большая сцена «Клинический случай» (16+). НевросЦеническая комедия положений в двух действиях. Рэй Куни.ПриглашениеМемориальный музей-усадьба С.В. Ковалевской (Великолукский р-н, дер. Полибино, тел.: 8 (81153) 29-523).«С.В. Ковалевская. Полибино. Михайловское. Стокгольм» (6+). Выставка из собрания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».ВыставкаГалерея «ДАР» (Псков, ул. Советская, 111; тел. (8112) 61-00-36).«Белые крылья. Саган Дали» (6+). Новая выставка Александра Коростелева. Александр Коростелев – живописец, копиист, реставратор. В основе экспозиции – те впечатления и этюды, что привез художник с Байкала. Саган Дали – драгоценный чай из растений, произрастающих в тех местах. Местные жители называют его «травой жизни». Наверное, Саган Дали – еще и «трава вдохновения».Псковская областная универсальная научная библиотека (Псков, ул. Профсоюзная, 2;тел. (8112) 72-84-06).«Сказочные художники. Книжная графика Юрия и Елизаветы Васнецовых» (6+). Выставка из собрания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».«Михайловское» приглашаетГосударственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» (Пушкиногорский р-н, пос. Пушкинские Горы, бул. С.С. Гейченко, 1, тел. 8 (81146) 2-23-21).Михайловское. Дом-музей А.С. Пушкина. Кухня. Домик няни. Выставка: «Пером рисуя Пушкина…» – графика Вячеслава Михайлова (из фондов Псковского музея-заповедника); «Хранители Михайловского» (из фондов музея).Научно-культурный центр музея (поселок Пушкинские Горы). Пушкинская капелла академика живописи, народного художника СССР Петра Оссовского: живопись, графика. Выставки: «Вновь я посетил…» – выставка графики к 60-летию сотрудничества Пушкинского Заповедника и Российской академии художеств; «Зима, что делать нам в деревне…» – выставка-путешествие в мир зимних забав пушкинского времени (из фондов Пушкинского Заповедника); «Веселый Пушкин» – живопись Игоря Шаймарданова; «Русская провинция. Живопись А.А. Большакова» (из фондов музея и архива семьи художника); «Занятиям деревня учит…» – выставка графики Натальи Ковнир и предметов этнографической коллекции музея; «В мастерской художника В.М. Васильева» – интерактивная выставка из фондов и научного архива Пушкинского Заповедника.Тригорское. Дом-музей Осиповых и Вульфов, соседей и приятелей Пушкина. Выставка: «Пушкинский Заповедник в графике В.М. Васильева».Петровское. Дом-музей А.П. Ганнибала, дом-музей П.А. Ганнибала. Выставка: «Угощение усадьбой» – из фондов Пушкинского Заповедника и частных коллекций.Бугрово. Музей крестьянского быта пушкинской поры. Крестьянское подворье. Музейная почта. Выставка: «Носил он русскую рубашку…» – из собрания Пушкинского Заповедника.Государственный музей-заповедник «Изборск» (Печорский район, д. Изборск, ул. Печорская, 39; тел. 8(81148) 96-602).Музейные экспозиции: «Русские и сето: одна земля – общая история». На экспозиции представлена этнографическая коллекция музея-заповедника. Это уникальное собрание полотенец, прялок, самоваров, характерных предметов быта, традиционного национального костюма русских и сето.«Изборская палата русской словесности и православной веры». Авторская экспозиция росписей народного художника СССР, академика живописи, почетного гражданина г. Пскова Петра Павловича Оссовского.«Изборская земля – святые места для русской культуры». Экспозиция посвящена истории Изборска с конца XIX века до наших дней. В начале XX века Изборск и Печорский район стали одним из центров русской культуры и духовности для русской эмиграции. Старинная мебель и предметы купеческого быта помогут вам перенестись в атмосферу XIX – начала XX веков.Выставки: «Александр Невский. Спаситель русской земли». Посвящена святому благоверному князю Александру Невскому, личная храбрость и мужество которого соединились с талантом полководца и дальновидностью государственного деятеля. (Изборская крепость). Выставка художественных работА.П. Калашниковой-Роот (дом купца Белянина)«Лавка купца Шведова». Традиционные ремесла Изборска (дом купца Шведова).Режим работы музея-заповедника «Изборск»: экспозиции – с 10.00 до 18.00. Изборская крепость – с 9.00 до 18.00. Музейное кафе «Блинная» – с 10.00 до 18.00. Справки по тел. 8 (81148) 96-602.! Внимание! В связи с наступлением зимы и окончанием туристического сезона администрация Государственного музея-заповедника «Изборск» доводит до сведения, что обслуживание территории объекта культурного наследия «Труворово городище» временно приостановлено.Для посетителей музея-заповедника: экскурсии по Изборску и по экспозициям музея-заповедника; конные прогулки по Изборско-Мальской долине (по предварительной заявке); интерактивные игровые программы для школьников (по предварительной заявке): «Путешествие из Изборска в Царьград», «Летопись древнего города Изборска», «Лист открытий», «Изборский дом и все, что в нем», «Именины сердца»; музейное кафе «Блинная» приглашает вкусно пообедать и отведать изборских блинов с разнообразными начинками.Музей-усадьба народа сето (д. Сигово).По 14 января – «Зима в королевстве сетомаа». Интерактивная новогодняя программа.В программе: экскурсия по музею-усадьбе; домашнее представление по мотивам национальной сказки сето; традиционные игры и танцы народа сето; старинные загадки; мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни (на выбор по желанию); национальное угощение и, конечно же, подарки!Музей истории города Печоры (Печоры, ул. Международная, 6; тел. 8 (81148) 2-30-77).Экспозиции музея рассказывают об истории старинного русского города-крепости, о роли Печор в Ливонской и Северной войне, Отечественной войне 1812 г., Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., культуре и традициях малого народа сето. Выставки: Выставка фотографий сето 1950 гг. Б.С. Скобельцына. Выставка графических работ П.П. Зубченкова.Режим работы музея истории города Печоры: с 10.00 до 18.00, выходной день – понедельник. Справки по тел. 8 (81148) 2-30-77.В расписании мероприятий возможны изменения по независящим от редакции причинам.