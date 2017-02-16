Афиша: Новая «Обитель зла», концерт Билла Сакстона и выставка «Белые крылья. Саган Дали»
Самые актуальные и интересные события с 15 по 21 февраля
Кино
Сеть кинотеатров Мираж Синема (Псков, Кузбасской дивизии, 19, ТРЦ «Акваполис». Справки по тел.: +7 800 505 17 85).
«Мираж Синема» – 21 современный кинотеатр, 144 комфортабельных кинозала, оснащенных по последнему слову техники, и более 18500 посадочных мест!
Уникальное кинопроекционное и звуковое оборудование, просторные залы, возможность просмотра фильмов в формате 3D, а также собственная кухня с полюбившимся зрителям итальянским и японским меню.
В залах категории VIP вас ждут вместо обычных кресел комфортабельные диваны для одного, двоих и троих гостей и столики, оснащенные кнопками вызова официанта, который принесет вам любое блюдо из меню прямо в зал.
Кинотеатр «Победа» (Псков, Октябрьский пр., 17, тел. (8112) 75-77-07).
По 22 февраля: «Лего Фильм: Бэтмен» 3D (6+) Анимация / боевик / комедия / приключения / семейный / фэнтези. Режиссер: Крис МакКэй. В ролях: Рэйф Файнс, Дженни Слейт, Розарио Доусон, Мэрайя Кэри, Зак Галифианакис, Майкл Сера, Билли Ди Уильямс, Уилл Арнетт.
С 16 февраля по 8 марта: «Обитель зла: Последняя глава» 3D (18+) Ужасы, фантастика, боевик. Режиссер: Пол У. С. Андерсон. В ролях: Милла Йовович, Руби Роуз, Эли Лартер, Иэн Глен, Уильям Леви, Шон Робертс, Рола, Оуэн Мэкен, Ли Джун-ги.
С 23 февраля по 8 марта: «Защитники» (12+) Боевик / приключения / фантастика / фэнтези. Режиссер: Сарик Андреасян. В ролях: Антон Пампушный, Санжар Мади, Себастьян Сисак, Алина Ланина, Станислав Ширин, Валерия Шкирандо, Вячеслав Разбегаев, Александр Семенов, Владимир Бутенко, Мила Максимова.
Концерт
Псковская областная филармония (Псков, ул. Некрасова, 24, тел. (8112) 66-89-20).
15 февраля, в 19.00 (12+) «Джаз объединяет континенты!». В программе прозвучат всемирно известные джазовые мелодии, а также авторские композиции Джона Дэвиса. Специально для российской публики музыканты приготовили сюрприз – мелодии золотого фонда советского кино, поданные в «джазовом соусе».
18 февраля, в 17.00 (12+) Диана Арбенина и «Ночные снайперы». Презентация альбома «Выживут только влюбленные».
Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Псков, ул. Пушкина, 3/13; тел. (8112) 66-40-39, 72-74-02, 72-80-22 (касса), 72-83-42).
22 февраля, в 19.00, Большая сцена (6+). Живая легенда американского джаза Билл Сакстон и трио А. Черемизова. Билл Сакстон / саксофон, вокал, Алексей Черемизов / рояль, Егор Крюковских / ударные, Николай Затолочный / контрабас.
Театр
Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Псков, ул. Пушкина, 3/13; тел. (8112) 66-40-39, 72-74-02, 72-80-22 (касса), 72-83-42).
16 февраля, в 19.00, Малая сцена «Ионыч» (12+). Антон Чехов.
18 февраля, в 15.00, Большая сцена «Золушка» (6+). Волшебная сказка для детей и взрослых по пьесе Евгения Шварца. Музыкальная постановка с оригинальными песнями и танцами.
18 февраля, в 18.00, Малая сцена «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим» (12+). Хольгер Шобер. Обязательной составляющей спектакля является дискуссия с участием зрителей, актеров и режиссера. В постановке играют как профессиональные актеры театра драмы имени Пушкина, так и начинающие юные артисты, ученики детской театральной мастерской «Гвозди».
19 февраля, в 12.00, Фойе театра «Краденое солнце» (0+). По известной сказке К. Чуковского.
19 февраля, в 18.00, Большая сцена «Клинический случай» (16+). НевросЦеническая комедия положений в двух действиях. Рэй Куни.
Приглашение
Мемориальный музей-усадьба С.В. Ковалевской (Великолукский р-н, дер. Полибино, тел.: 8 (81153) 29-523).
«С.В. Ковалевская. Полибино. Михайловское. Стокгольм» (6+). Выставка из собрания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».
Выставка
Галерея «ДАР» (Псков, ул. Советская, 111; тел. (8112) 61-00-36).
«Белые крылья. Саган Дали» (6+). Новая выставка Александра Коростелева. Александр Коростелев – живописец, копиист, реставратор. В основе экспозиции – те впечатления и этюды, что привез художник с Байкала. Саган Дали – драгоценный чай из растений, произрастающих в тех местах. Местные жители называют его «травой жизни». Наверное, Саган Дали – еще и «трава вдохновения».
Псковская областная универсальная научная библиотека (Псков, ул. Профсоюзная, 2;
тел. (8112) 72-84-06).
«Сказочные художники. Книжная графика Юрия и Елизаветы Васнецовых» (6+). Выставка из собрания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».
«Михайловское» приглашает
Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» (Пушкиногорский р-н, пос. Пушкинские Горы, бул. С.С. Гейченко, 1, тел. 8 (81146) 2-23-21).
Михайловское. Дом-музей А.С. Пушкина. Кухня. Домик няни. Выставка: «Пером рисуя Пушкина…» – графика Вячеслава Михайлова (из фондов Псковского музея-заповедника); «Хранители Михайловского» (из фондов музея).
Научно-культурный центр музея (поселок Пушкинские Горы). Пушкинская капелла академика живописи, народного художника СССР Петра Оссовского: живопись, графика. Выставки: «Вновь я посетил…» – выставка графики к 60-летию сотрудничества Пушкинского Заповедника и Российской академии художеств; «Зима, что делать нам в деревне…» – выставка-путешествие в мир зимних забав пушкинского времени (из фондов Пушкинского Заповедника); «Веселый Пушкин» – живопись Игоря Шаймарданова; «Русская провинция. Живопись А.А. Большакова» (из фондов музея и архива семьи художника); «Занятиям деревня учит…» – выставка графики Натальи Ковнир и предметов этнографической коллекции музея; «В мастерской художника В.М. Васильева» – интерактивная выставка из фондов и научного архива Пушкинского Заповедника.
Тригорское. Дом-музей Осиповых и Вульфов, соседей и приятелей Пушкина. Выставка: «Пушкинский Заповедник в графике В.М. Васильева».
Петровское. Дом-музей А.П. Ганнибала, дом-музей П.А. Ганнибала. Выставка: «Угощение усадьбой» – из фондов Пушкинского Заповедника и частных коллекций.
Бугрово. Музей крестьянского быта пушкинской поры. Крестьянское подворье. Музейная почта. Выставка: «Носил он русскую рубашку…» – из собрания Пушкинского Заповедника.
Государственный музей-заповедник «Изборск» (Печорский район, д. Изборск, ул. Печорская, 39; тел. 8(81148) 96-602).
Музейные экспозиции: «Русские и сето: одна земля – общая история». На экспозиции представлена этнографическая коллекция музея-заповедника. Это уникальное собрание полотенец, прялок, самоваров, характерных предметов быта, традиционного национального костюма русских и сето.
«Изборская палата русской словесности и православной веры». Авторская экспозиция росписей народного художника СССР, академика живописи, почетного гражданина г. Пскова Петра Павловича Оссовского.
«Изборская земля – святые места для русской культуры». Экспозиция посвящена истории Изборска с конца XIX века до наших дней. В начале XX века Изборск и Печорский район стали одним из центров русской культуры и духовности для русской эмиграции. Старинная мебель и предметы купеческого быта помогут вам перенестись в атмосферу XIX – начала XX веков.
Выставки: «Александр Невский. Спаситель русской земли». Посвящена святому благоверному князю Александру Невскому, личная храбрость и мужество которого соединились с талантом полководца и дальновидностью государственного деятеля. (Изборская крепость). Выставка художественных работ
А.П. Калашниковой-Роот (дом купца Белянина)
«Лавка купца Шведова». Традиционные ремесла Изборска (дом купца Шведова).
Режим работы музея-заповедника «Изборск»: экспозиции – с 10.00 до 18.00. Изборская крепость – с 9.00 до 18.00. Музейное кафе «Блинная» – с 10.00 до 18.00. Справки по тел. 8 (81148) 96-602.
! Внимание! В связи с наступлением зимы и окончанием туристического сезона администрация Государственного музея-заповедника «Изборск» доводит до сведения, что обслуживание территории объекта культурного наследия «Труворово городище» временно приостановлено.
Для посетителей музея-заповедника: экскурсии по Изборску и по экспозициям музея-заповедника; конные прогулки по Изборско-Мальской долине (по предварительной заявке); интерактивные игровые программы для школьников (по предварительной заявке): «Путешествие из Изборска в Царьград», «Летопись древнего города Изборска», «Лист открытий», «Изборский дом и все, что в нем», «Именины сердца»; музейное кафе «Блинная» приглашает вкусно пообедать и отведать изборских блинов с разнообразными начинками.
Музей-усадьба народа сето (д. Сигово).
По 14 января – «Зима в королевстве сетомаа». Интерактивная новогодняя программа.
В программе: экскурсия по музею-усадьбе; домашнее представление по мотивам национальной сказки сето; традиционные игры и танцы народа сето; старинные загадки; мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни (на выбор по желанию); национальное угощение и, конечно же, подарки!
Музей истории города Печоры (Печоры, ул. Международная, 6; тел. 8 (81148) 2-30-77).
Экспозиции музея рассказывают об истории старинного русского города-крепости, о роли Печор в Ливонской и Северной войне, Отечественной войне 1812 г., Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., культуре и традициях малого народа сето. Выставки: Выставка фотографий сето 1950 гг. Б.С. Скобельцына. Выставка графических работ П.П. Зубченкова.
Режим работы музея истории города Печоры: с 10.00 до 18.00, выходной день – понедельник. Справки по тел. 8 (81148) 2-30-77.
В расписании мероприятий возможны изменения по независящим от редакции причинам.
Сеть кинотеатров Мираж Синема (Псков, Кузбасской дивизии, 19, ТРЦ «Акваполис». Справки по тел.: +7 800 505 17 85).
«Мираж Синема» – 21 современный кинотеатр, 144 комфортабельных кинозала, оснащенных по последнему слову техники, и более 18500 посадочных мест!
Уникальное кинопроекционное и звуковое оборудование, просторные залы, возможность просмотра фильмов в формате 3D, а также собственная кухня с полюбившимся зрителям итальянским и японским меню.
В залах категории VIP вас ждут вместо обычных кресел комфортабельные диваны для одного, двоих и троих гостей и столики, оснащенные кнопками вызова официанта, который принесет вам любое блюдо из меню прямо в зал.
Кинотеатр «Победа» (Псков, Октябрьский пр., 17, тел. (8112) 75-77-07).
По 22 февраля: «Лего Фильм: Бэтмен» 3D (6+) Анимация / боевик / комедия / приключения / семейный / фэнтези. Режиссер: Крис МакКэй. В ролях: Рэйф Файнс, Дженни Слейт, Розарио Доусон, Мэрайя Кэри, Зак Галифианакис, Майкл Сера, Билли Ди Уильямс, Уилл Арнетт.
С 16 февраля по 8 марта: «Обитель зла: Последняя глава» 3D (18+) Ужасы, фантастика, боевик. Режиссер: Пол У. С. Андерсон. В ролях: Милла Йовович, Руби Роуз, Эли Лартер, Иэн Глен, Уильям Леви, Шон Робертс, Рола, Оуэн Мэкен, Ли Джун-ги.
С 23 февраля по 8 марта: «Защитники» (12+) Боевик / приключения / фантастика / фэнтези. Режиссер: Сарик Андреасян. В ролях: Антон Пампушный, Санжар Мади, Себастьян Сисак, Алина Ланина, Станислав Ширин, Валерия Шкирандо, Вячеслав Разбегаев, Александр Семенов, Владимир Бутенко, Мила Максимова.
Концерт
Псковская областная филармония (Псков, ул. Некрасова, 24, тел. (8112) 66-89-20).
15 февраля, в 19.00 (12+) «Джаз объединяет континенты!». В программе прозвучат всемирно известные джазовые мелодии, а также авторские композиции Джона Дэвиса. Специально для российской публики музыканты приготовили сюрприз – мелодии золотого фонда советского кино, поданные в «джазовом соусе».
18 февраля, в 17.00 (12+) Диана Арбенина и «Ночные снайперы». Презентация альбома «Выживут только влюбленные».
Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Псков, ул. Пушкина, 3/13; тел. (8112) 66-40-39, 72-74-02, 72-80-22 (касса), 72-83-42).
22 февраля, в 19.00, Большая сцена (6+). Живая легенда американского джаза Билл Сакстон и трио А. Черемизова. Билл Сакстон / саксофон, вокал, Алексей Черемизов / рояль, Егор Крюковских / ударные, Николай Затолочный / контрабас.
Театр
Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Псков, ул. Пушкина, 3/13; тел. (8112) 66-40-39, 72-74-02, 72-80-22 (касса), 72-83-42).
16 февраля, в 19.00, Малая сцена «Ионыч» (12+). Антон Чехов.
18 февраля, в 15.00, Большая сцена «Золушка» (6+). Волшебная сказка для детей и взрослых по пьесе Евгения Шварца. Музыкальная постановка с оригинальными песнями и танцами.
18 февраля, в 18.00, Малая сцена «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим» (12+). Хольгер Шобер. Обязательной составляющей спектакля является дискуссия с участием зрителей, актеров и режиссера. В постановке играют как профессиональные актеры театра драмы имени Пушкина, так и начинающие юные артисты, ученики детской театральной мастерской «Гвозди».
19 февраля, в 12.00, Фойе театра «Краденое солнце» (0+). По известной сказке К. Чуковского.
19 февраля, в 18.00, Большая сцена «Клинический случай» (16+). НевросЦеническая комедия положений в двух действиях. Рэй Куни.
Приглашение
Мемориальный музей-усадьба С.В. Ковалевской (Великолукский р-н, дер. Полибино, тел.: 8 (81153) 29-523).
«С.В. Ковалевская. Полибино. Михайловское. Стокгольм» (6+). Выставка из собрания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».
Выставка
Галерея «ДАР» (Псков, ул. Советская, 111; тел. (8112) 61-00-36).
«Белые крылья. Саган Дали» (6+). Новая выставка Александра Коростелева. Александр Коростелев – живописец, копиист, реставратор. В основе экспозиции – те впечатления и этюды, что привез художник с Байкала. Саган Дали – драгоценный чай из растений, произрастающих в тех местах. Местные жители называют его «травой жизни». Наверное, Саган Дали – еще и «трава вдохновения».
Псковская областная универсальная научная библиотека (Псков, ул. Профсоюзная, 2;
тел. (8112) 72-84-06).
«Сказочные художники. Книжная графика Юрия и Елизаветы Васнецовых» (6+). Выставка из собрания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».
«Михайловское» приглашает
Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» (Пушкиногорский р-н, пос. Пушкинские Горы, бул. С.С. Гейченко, 1, тел. 8 (81146) 2-23-21).
Михайловское. Дом-музей А.С. Пушкина. Кухня. Домик няни. Выставка: «Пером рисуя Пушкина…» – графика Вячеслава Михайлова (из фондов Псковского музея-заповедника); «Хранители Михайловского» (из фондов музея).
Научно-культурный центр музея (поселок Пушкинские Горы). Пушкинская капелла академика живописи, народного художника СССР Петра Оссовского: живопись, графика. Выставки: «Вновь я посетил…» – выставка графики к 60-летию сотрудничества Пушкинского Заповедника и Российской академии художеств; «Зима, что делать нам в деревне…» – выставка-путешествие в мир зимних забав пушкинского времени (из фондов Пушкинского Заповедника); «Веселый Пушкин» – живопись Игоря Шаймарданова; «Русская провинция. Живопись А.А. Большакова» (из фондов музея и архива семьи художника); «Занятиям деревня учит…» – выставка графики Натальи Ковнир и предметов этнографической коллекции музея; «В мастерской художника В.М. Васильева» – интерактивная выставка из фондов и научного архива Пушкинского Заповедника.
Тригорское. Дом-музей Осиповых и Вульфов, соседей и приятелей Пушкина. Выставка: «Пушкинский Заповедник в графике В.М. Васильева».
Петровское. Дом-музей А.П. Ганнибала, дом-музей П.А. Ганнибала. Выставка: «Угощение усадьбой» – из фондов Пушкинского Заповедника и частных коллекций.
Бугрово. Музей крестьянского быта пушкинской поры. Крестьянское подворье. Музейная почта. Выставка: «Носил он русскую рубашку…» – из собрания Пушкинского Заповедника.
Государственный музей-заповедник «Изборск» (Печорский район, д. Изборск, ул. Печорская, 39; тел. 8(81148) 96-602).
Музейные экспозиции: «Русские и сето: одна земля – общая история». На экспозиции представлена этнографическая коллекция музея-заповедника. Это уникальное собрание полотенец, прялок, самоваров, характерных предметов быта, традиционного национального костюма русских и сето.
«Изборская палата русской словесности и православной веры». Авторская экспозиция росписей народного художника СССР, академика живописи, почетного гражданина г. Пскова Петра Павловича Оссовского.
«Изборская земля – святые места для русской культуры». Экспозиция посвящена истории Изборска с конца XIX века до наших дней. В начале XX века Изборск и Печорский район стали одним из центров русской культуры и духовности для русской эмиграции. Старинная мебель и предметы купеческого быта помогут вам перенестись в атмосферу XIX – начала XX веков.
Выставки: «Александр Невский. Спаситель русской земли». Посвящена святому благоверному князю Александру Невскому, личная храбрость и мужество которого соединились с талантом полководца и дальновидностью государственного деятеля. (Изборская крепость). Выставка художественных работ
А.П. Калашниковой-Роот (дом купца Белянина)
«Лавка купца Шведова». Традиционные ремесла Изборска (дом купца Шведова).
Режим работы музея-заповедника «Изборск»: экспозиции – с 10.00 до 18.00. Изборская крепость – с 9.00 до 18.00. Музейное кафе «Блинная» – с 10.00 до 18.00. Справки по тел. 8 (81148) 96-602.
! Внимание! В связи с наступлением зимы и окончанием туристического сезона администрация Государственного музея-заповедника «Изборск» доводит до сведения, что обслуживание территории объекта культурного наследия «Труворово городище» временно приостановлено.
Для посетителей музея-заповедника: экскурсии по Изборску и по экспозициям музея-заповедника; конные прогулки по Изборско-Мальской долине (по предварительной заявке); интерактивные игровые программы для школьников (по предварительной заявке): «Путешествие из Изборска в Царьград», «Летопись древнего города Изборска», «Лист открытий», «Изборский дом и все, что в нем», «Именины сердца»; музейное кафе «Блинная» приглашает вкусно пообедать и отведать изборских блинов с разнообразными начинками.
Музей-усадьба народа сето (д. Сигово).
По 14 января – «Зима в королевстве сетомаа». Интерактивная новогодняя программа.
В программе: экскурсия по музею-усадьбе; домашнее представление по мотивам национальной сказки сето; традиционные игры и танцы народа сето; старинные загадки; мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни (на выбор по желанию); национальное угощение и, конечно же, подарки!
Музей истории города Печоры (Печоры, ул. Международная, 6; тел. 8 (81148) 2-30-77).
Экспозиции музея рассказывают об истории старинного русского города-крепости, о роли Печор в Ливонской и Северной войне, Отечественной войне 1812 г., Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., культуре и традициях малого народа сето. Выставки: Выставка фотографий сето 1950 гг. Б.С. Скобельцына. Выставка графических работ П.П. Зубченкова.
Режим работы музея истории города Печоры: с 10.00 до 18.00, выходной день – понедельник. Справки по тел. 8 (81148) 2-30-77.
В расписании мероприятий возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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