Самые актуальные и интересные события с 8 по 14 февраля

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Памяти Пушкина (к 180-летию со дня гибели поэта)

Приглашение

По 15 февраля: «Притяжение» (12+) Фантастика. Режиссер: Федор Бондарчук. В ролях: Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Евгений Сангаджиев, Алексей Маслодудов, Никита Кукушкин, Евгений Михеев.По 15 февраля: «Отпетые напарники» (16+) Боевик, приключения, комедия. Режиссер: Ренни Харлин. В ролях: Джеки Чан, Джонни Ноксвил, Бинбин Фань, Эрик Цан, Ив Торрес, Уинстон Чао, Ён Джон-хун, Ши Ши, Майкл Вон, Дилан Ко.С 9 по 22 февраля: «Лего Фильм: Бэтмен» 3D (6+) Анимация / боевик / комедия / приключения / семейный / фэнтези. Режиссер: Крис МакКэй. В ролях: Рэйф Файнс, Дженни Слейт, Розарио Доусон, Мэрайя Кэри, Зак Галифианакис, Майкл Сера, Билли Ди Уильямс, Уилл Арнетт.С 16 февраля по 8 марта: «Обитель зла: Последняя глава» 3D (18+) Ужасы, фантастика, боевик. Режиссер: Пол У. С. Андерсон. В ролях: Милла Йовович, Руби Роуз, Эли Лартер, Иэн Глен, Уильям Леви, Шон Робертс, Рола, Оуэн Мэкен, Ли Джун-ги.С 23 февраля по 8 марта: «Защитники» (12+) Боевик / приключения / фантастика / фэнтези. Режиссер: Сарик Андреасян. В ролях: Антон Пампушный, Санжар Мади, Себастьян Сисак, Алина Ланина, Станислав Ширин, Валерия Шкирандо, Вячеслав Разбегаев, Александр Семенов, Владимир Бутенко, Мила Максимова.15 февраля, в 19.00 (12+) - «Джаз объединяет континенты!». В программе прозвучат всемирно известные джазовые мелодии, а также авторские композиции Джона Дэвиса. Специально для российской публики музыканты приготовили сюрприз – мелодии золотого фонда советского кино, поданные в «джазовом соусе».8 февраля, в 17.00 (12+) - Диана Арбенина и «Ночные снайперы». Презентация альбома «Выживут только влюбленные».«Белые крылья. Саган Дали» (6+). Новая выставка Александра Коростелева. Александр Коростелев – живописец, копиист, реставратор. В основе экспозиции – те впечатления и этюды, что привез художник с Байкала. Саган Дали – драгоценный чай из растений, произрастающих в тех местах. Местные жители называют его «травой жизни». Наверное, Саган Дали – еще и «трава вдохновения».Научно-культурный центр музея (поселок Пушкинские Горы). Пушкинская капелла академика живописи, народного художника СССР Петра Оссовского: живопись, графика. Выставки: «Вновь я посетил…» – выставка графики к 60-летию сотрудничества Пушкинского Заповедника и Российской Академии художеств; «Зима, что делать нам в деревне…» – выставка-путешествие в мир зимних забав пушкинского времени (из фондов Пушкинского Заповедника); «Веселый Пушкин» – живопись Игоря Шаймарданова; «Русская провинция. Живопись А.А. Большакова» (из фондов музея и архива семьи художника); «Занятиям деревня учит…» – выставка графики Натальи Ковнир и предметов этнографической коллекции музея; «В мастерской художника В.М. Васильева» – интерактивная выставка из фондов и научного архива Пушкинского Заповедника.Михайловское. Дом-музей А.С. Пушкина. Кухня. Домик няни. Выставка: «Пером рисуя Пушкина…» – графика Вячеслава Михайлова (из фондов Псковского музея-заповедника); «Хранители Михайловского» (из фондов музея).Тригорское. Дом-музей Осиповых и Вульфов, соседей и приятелей Пушкина. Выставка: «Пушкинский Заповедник в графике В.М. Васильева».Петровское. Дом-музей А.П. Ганнибала, дом-музей П.А. Ганнибала. Выставка: «Угощение усадьбой» – из фондов Пушкинского Заповедника и частных коллекций.Бугрово. Музей крестьянского быта пушкинской поры. Крестьянское подворье. Музейная почта. Выставка: «Носил он русскую рубашку…» – из собрания Пушкинского Заповедника.«Добрые друзья детства» (6+). Выставка посвящена истории игрушки, прежде всего – русской. На выставке можно будет познакомиться с игрушками, в которые играли дети много веков назад. И увидеть прекрасные образцы народной художественной игрушки России, в том числе и псковской.Постоянно действующая выставка. «Мастера народного творчества Псковской области» (6+). На постоянно действующей выставке представлено более 150 экспонатов – изделия современных народных мастеров, продолжающих работать в традиционных техниках и материалах.«Сказочные художники. Книжная графика Юрия и Елизаветы Васнецовых» (6+). Выставка из собрания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».9 февраля, четверг - Начало в 19.00. Вход свободный. «Поэт и власть». Литературно-музыкальный вечер с участием Немецкого Пушкинского общества. В программе: произведения А.С. Пушкина, фортепианная музыка М.И. Глинки, М. Шимановской, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, Р. Шумана, Ф. Листа, С.С. Прокофьева. Исполнители: Бернт Хан, Шейла Арнольд (фортепиано). Научно-культурный центр музея.10 февраля, пятница - Начало в 11.00. Вход свободный. «Литургия театр». Научная конференция в рамках XXIV Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля. Программа заседания: • Андрей Котов, музыкант, руководитель ансамбля «Сирин». Чин «Пещного действа». • Александр Маноцков, композитор. О природе трагического в музыке и театре. • Валентин Курбатов, литератор. Михайловское – пространство игры. • Иеромонах Василий (Бурков). Влияет ли вера на творчество? • Священник Алексей Власов. Литургия и театр. Опыт встречи. Научно-культурный центр музея.Начало в 12.00. Вход свободный. «Венок Пушкину». Вернисаж по итогам профессионального художественного пленэра в Пушкинском Заповеднике. Научно-культурный центр музея.Начало в 14.45. Лития. Акция памяти с участием жителей Пушкинских Гор, сотрудников и гостей Пушкинского Заповедника. Свято-Успенский Святогорский монастырь, некрополь Ганнибалов-Пушкиных10 февраля, пятница. Начало в 18.00. Вход свободный. «Приглашение к чаю». Музыкальное представление молодежной студии Государственного академического Большого театра России. Незамысловатая любовная история, случившаяся на домашнем празднике в деревенской дворянской усадьбе XIX века. Музыкальная основа сценического действия – классические русские романсы. Исполнители: Анастасия Белукова (сопрано), победительница музыкальных конкурсов, среди которых «Новые имена» и «Романсиада», лауреат молодежной национальной премии «Триумф»; Юрий Ростоцкий (тенор), лауреат ряда международных конкурсов, в том числе конкурса вокалистов Bella voce, конкурса молодых оперных певцов Klaudia Taev, конкурса Елены Образцовой; Илья Вашерук (баритон) и другие. Научно-культурный центр музея.8 февраля, в 14.00 и 18.00 - Театр «Кукольный формат» (Санкт-Петербург) «Пиковая дама» (12+). Готический анекдот по мотивам повести А.С. Пушкина. Псковский драмтеатр, Малая сцена.8 февраля, в 19.00 (18+) - Центр драматургии и режиссуры (Москва) «Пушкин… Сказки для взрослых»Моноспектакль по мотивам произведений А.С. Пушкина. Псковский драмтеатр, Большая сцена.9 февраля, в 19.00 - Ансамбль древнерусской музыки «Сирин» «Пещное действо» (12+). Реконструкция богослужебного чина русской православной церкви 16-17 веков. Чин Пещного действа, совершавшийся раз в году перед Рождеством Христовым, был наиболее торжественным, зрелищным и особо любимым. Сюжет действа заимствован из III главы библейской книги пророка Даниила: три плененных израильских отрока отказались поклониться идолу царя Навуходоносора, за что были брошены в раскаленную печь, но ангел, посланный Богом, погасил пламя, и отроки остались невредимы. Церковный чин Пещного действа был запрещен к исполнению Петром I. Приказные палаты.10 февраля, в 12.00 - Музей-театр «Булгаковский дом» (Москва) «Сказка о рыбаке и рыбке» (6+). По мотивам одноименной сказки А.С. Пушкина. Режиссер – Лариса Маркина (Москва). Псковский драмтеатр, Малая сцена.10 февраля, в 15.00 - Театр-цирк «Монгольфьери» (Санкт-Петербург) «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)Странствующая семейная притча. Действие представления сопровождается цирковыми трюками с элементами жонглирования и клоунады. Волшебные превращения сопровождаются анимацией. Имеет место работа с фактурой: чемоданы, ткань, бумага. Режиссер – Лариса Маркина (Санкт-Петербург). Псковский драмтеатр, Малая сцена.10 февраля, в 19.00 (6+) - Благотворительный концерт. Концертный хор Санкт-Петербурга. Один из известнейших хоровых коллективов Санкт-Петербурга – Камерный хор Смольного собора впервые выступит на Псковской земле. В программе прозвучат произведения русских композиторов и народные популярные песни. Концерт пройдет под руководством заслуженного артиста России Владимира Беглецова. Все полученные от мероприятия средства будут направлены на возведение храма Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), строительство которого производится на территории Псковской городской больницы. Большой концертный зал филармонии.10 февраля, в 19.00 - «А.С. Пушкин. Сцены из супружеской жизни» (0+). Режиссеры: Лариса Маркина (Москва) и Лариса Маркина (Санкт-Петербург). Спектакль «Пушкин. Сцены из семейной жизни» – один из сюрпризов XXIV Пушкинского театрального фестиваля. Зрители увидят сразу две интерпретации истории о золотой рыбке. Оба проекта независимо друг от друга придумали и воплотили два разных человека из двух разных городов: петербургский режиссер Лариса Маркина поставила свой спектакль на сцене Театра-цирка «Монгольфьери», а ее коллега, тезка и однофамилица Лариса Маркина из Москвы играет собственную «Сказку о рыбаке и рыбке» в Музее-театре «Булгаковский дом». Обе интерпретации авторские, в каждом из спектаклей главную женскую роль исполняет режиссер. Объединенные специально для Пушкинского фестиваля в Пскове, обе истории фокусируются на внутрисемейных отношениях немолодой пары и на испытаниях, выпавших на долю каждого из героев. Два спектакля будут показаны один за другим, с антрактом. Псковский драмтеатр, Малая сцена.11 февраля, в 14.00 - Лаборатория Лоевского. Показ эскиза «Моцарт и Сальери» (16+). Режиссер Дмитрий Крестьянкин. Псковский драмтеатр, Малая сцена.11 февраля, в 18.00 - Театр «Приют комедианта» (Санкт-Петербург) «Смерть Тарелкина» (16+). По мотивам одноименной комедии Александра Сухово-Кобылина. Псковский драмтеатр, Большая сцена.11 февраля, в 20.00 - Независимый театральный проект ББТ (Санкт-Петербург) «Пушкин-Пушкин» или «кинПушкинПушкинПуш» (12+). Лирическая комедия по рассказам советских писателей. Режиссер – Борис Бирман. Псковский драмтеатр, Малая сцена.12 февраля, в 14.00 - Лаборатория Лоевского. Показ эскиза «Пинежский Пушкин» (16+). Режиссер Петр Чижов. Псковский драмтеатр, Малая сцена.12 февраля, в 18.00 - Театр «Мастерская» (Санкт-Петербург) «Записки юного врача» (16+). Спектакль поставлен по ранним рассказам Михаила Булгакова. Режиссер Григорий Козлов. Псковский драмтеатр, Большая сцена.12 февраля, в 20.00 - Лаборатория Лоевского. Показ эскиза. «Капитанская дочка» (16+). Псковский драмтеатр, Малая сцена.Музейные экспозиции: «Русские и сето: одна земля – общая история». На экспозиции представлена этнографическая коллекция музея-заповедника. Это уникальное собрание полотенец, прялок, самоваров, характерных предметов быта, традиционного национального костюма русских и сето.«Изборская палата русской словесности и православной веры». Авторская экспозиция росписей народного художника СССР, академика живописи, почетного гражданина г. Пскова Петра Павловича Оссовского.«Изборская земля – святые места для русской культуры». Экспозиция посвящена истории Изборска с конца XIX века до наших дней. В начале XX века Изборск и Печорский район стали одним из центров русской культуры и духовности для русской эмиграции. Старинная мебель и предметы купеческого быта помогут вам перенестись в атмосферу XIX – начала XX веков.Выставки: «Александр Невский. Спаситель русской земли». Посвящена святому благоверному князю Александру Невскому, личная храбрость и мужество которого соединились с талантом полководца и дальновидностью государственного деятеля. (Изборская крепость). Выставка художественных работА.П. Калашниковой-Роот (дом купца Белянина)«Лавка купца Шведова». Традиционные ремесла Изборска (дом купца Шведова).Режим работы музея-заповедника «Изборск»: экспозиции – с 10.00 до 18.00. Изборская крепость – с 9.00 до 18.00. Музейное кафе «Блинная» – с 10.00 до 18.00. Справки по тел. 8 (81148) 96-602.! Внимание! В связи с наступлением зимы и окончанием туристического сезона администрация Государственного музея-заповедника «Изборск» доводит до сведения, что обслуживание территории объекта культурного наследия «Труворово городище» временно приостановлено.Для посетителей музея-заповедника: экскурсии по Изборску и по экспозициям музея-заповедника; конные прогулки по Изборско-Мальской долине (по предварительной заявке); интерактивные игровые программы для школьников (по предварительной заявке): «Путешествие из Изборска в Царьград», «Летопись древнего города Изборска», «Лист открытий», «Изборский дом и все, что в нем», «Именины сердца»; музейное кафе «Блинная» приглашает вкусно пообедать и отведать изборских блинов с разнообразными начинками.По 14 января – «Зима в королевстве сетомаа». Интерактивная новогодняя программа.В программе: экскурсия по музею-усадьбе; домашнее представление по мотивам национальной сказки сето; традиционные игры и танцы народа сето; старинные загадки; мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни (на выбор по желанию); национальное угощение и, конечно же, подарки!Экспозиции музея рассказывают об истории старинного русского города-крепости, о роли Печор в Ливонской и Северной войне, Отечественной войне 1812 г., Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., культуре и традициях малого народа сето. Выставки: Выставка фотографий сето 1950 гг. Б.С. Скобельцына. Выставка графических работ П.П. Зубченкова.Режим работы музея истории города Печоры: с 10.00 до 18.00, выходной день – понедельник. Справки по тел. 8 (81148) 2-30-77.