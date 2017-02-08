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Афиша: «Лего Фильм: Бэтмен» в 3D, концерт Дианы Арбениной и выставка старинных игрушек

08 Февраля 2017 - 00:01
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Самые актуальные и интересные события с 8 по 14 февраля

Кино

Кинотеатр «Победа» (Псков, Октябрьский пр., 17, тел. (8112) 75-77-07).

По 15 февраля: «Притяжение» (12+) Фантастика. Режиссер: Федор Бондарчук. В ролях: Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Евгений Сангаджиев, Алексей Маслодудов, Никита Кукушкин, Евгений Михеев.

По 15 февраля: «Отпетые напарники» (16+) Боевик, приключения, комедия. Режиссер: Ренни Харлин. В ролях: Джеки Чан, Джонни Ноксвил, Бинбин Фань, Эрик Цан, Ив Торрес, Уинстон Чао, Ён Джон-хун, Ши Ши, Майкл Вон, Дилан Ко.

С 9 по 22 февраля: «Лего Фильм: Бэтмен» 3D (6+) Анимация / боевик / комедия / приключения / семейный / фэнтези. Режиссер: Крис МакКэй. В ролях: Рэйф Файнс, Дженни Слейт, Розарио Доусон, Мэрайя Кэри, Зак Галифианакис, Майкл Сера, Билли Ди Уильямс, Уилл Арнетт.

С 16 февраля по 8 марта: «Обитель зла: Последняя глава» 3D (18+) Ужасы, фантастика, боевик. Режиссер: Пол У. С. Андерсон. В ролях: Милла Йовович, Руби Роуз, Эли Лартер, Иэн Глен, Уильям Леви, Шон Робертс, Рола, Оуэн Мэкен, Ли Джун-ги.

С 23 февраля по 8 марта: «Защитники» (12+) Боевик / приключения / фантастика / фэнтези. Режиссер: Сарик Андреасян. В ролях:  Антон Пампушный, Санжар Мади, Себастьян Сисак, Алина Ланина, Станислав Ширин, Валерия Шкирандо, Вячеслав Разбегаев, Александр Семенов, Владимир Бутенко, Мила Максимова.
 

Концерт

Псковская областная филармония (Псков, ул. Некрасова, 24, тел. (8112) 66-89-20).

15 февраля, в 19.00 (12+) - «Джаз объединяет континенты!». В программе прозвучат всемирно известные джазовые мелодии, а также авторские композиции Джона Дэвиса. Специально для российской публики музыканты приготовили сюрприз – мелодии золотого фонда советского кино, поданные в «джазовом соусе».

8 февраля, в 17.00 (12+) - Диана Арбенина и «Ночные снайперы». Презентация альбома «Выживут только влюбленные».

Галерея «ДАР» (Псков, ул. Советская, 111; тел. (8112) 61-00-36).

«Белые крылья. Саган Дали» (6+). Новая выставка Александра Коростелева. Александр Коростелев – живописец, копиист, реставратор. В основе экспозиции – те впечатления и этюды, что привез художник с Байкала. Саган Дали – драгоценный чай из растений, произрастающих в тех местах. Местные жители называют его «травой жизни». Наверное, Саган Дали – еще и «трава вдохновения».
 

Музей

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Пушкиногорский р-н, пос. Пушкинские Горы, бул. С.С. Гейченко, 1, тел. 8 (81146) 2-23-21.

Научно-культурный центр музея (поселок Пушкинские Горы). Пушкинская капелла академика живописи, народного художника СССР Петра Оссовского: живопись, графика. Выставки: «Вновь я посетил…» – выставка графики к 60-летию сотрудничества Пушкинского Заповедника и Российской Академии художеств; «Зима, что делать нам в деревне…» – выставка-путешествие в мир зимних забав пушкинского времени (из фондов Пушкинского Заповедника); «Веселый Пушкин» – живопись Игоря Шаймарданова; «Русская провинция. Живопись А.А. Большакова» (из фондов музея и архива семьи художника); «Занятиям деревня учит…» – выставка графики Натальи Ковнир и предметов этнографической коллекции музея; «В мастерской художника В.М. Васильева» – интерактивная выставка из фондов и научного архива Пушкинского Заповедника.

Михайловское. Дом-музей А.С. Пушкина. Кухня. Домик няни. Выставка: «Пером рисуя Пушкина…» – графика Вячеслава Михайлова (из фондов Псковского музея-заповедника); «Хранители Михайловского» (из фондов музея). 

Тригорское. Дом-музей Осиповых и Вульфов, соседей и приятелей Пушкина. Выставка: «Пушкинский Заповедник в графике В.М. Васильева».

Петровское. Дом-музей А.П. Ганнибала, дом-музей П.А. Ганнибала. Выставка: «Угощение усадьбой» – из фондов Пушкинского Заповедника и частных коллекций.

Бугрово. Музей крестьянского быта пушкинской поры. Крестьянское подворье. Музейная почта. Выставка: «Носил он русскую рубашку…» – из собрания Пушкинского Заповедника. 
 

Выставка

Псковский музей-заповедник (г. Псков, ул. Некрасова, тел. 7 8112 66‑25-17, 7 8112 66‑44-95).

«Добрые друзья детства» (6+). Выставка посвящена истории игрушки, прежде всего – русской. На выставке можно будет познакомиться с игрушками, в которые играли дети много веков назад. И увидеть прекрасные образцы народной художественной игрушки России, в том числе и псковской.

Выставочный зал Дома ремесел ГБУК «ПОЦНТ» (г. Псков, ул. Некрасова, 8, Дом ремесел).

Постоянно действующая выставка. «Мастера народного творчества Псковской области» (6+). На постоянно действующей выставке представлено более 150 экспонатов – изделия современных народных мастеров, продолжающих работать в традиционных техниках и материалах.

Псковская областная универсальная научная библиотека (Псков, ул. Профсоюзная, 2; тел. (8112) 72-84-06).

«Сказочные художники. Книжная графика Юрия и Елизаветы Васнецовых» (6+). Выставка из собрания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».
 

Памяти Пушкина (к 180-летию со дня гибели поэта)

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» Пушкиногорский р-н, пос. Пушкинские Горы, бул. С.С. Гейченко, 1, тел.: 8 (81146) 2-23-21.

9 февраля, четверг - Начало в 19.00. Вход свободный. «Поэт и власть». Литературно-музыкальный вечер с участием Немецкого Пушкинского общества. В программе: произведения А.С. Пушкина, фортепианная музыка М.И. Глинки, М. Шимановской, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, Р. Шумана, Ф. Листа, С.С. Прокофьева. Исполнители: Бернт Хан, Шейла Арнольд (фортепиано). Научно-культурный центр музея.

10 февраля, пятница - Начало в 11.00. Вход свободный. «Литургия театр». Научная конференция в рамках XXIV Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля. Программа заседания: • Андрей Котов, музыкант, руководитель ансамбля «Сирин». Чин «Пещного действа». • Александр Маноцков, композитор. О природе трагического в музыке и театре. • Валентин Курбатов, литератор. Михайловское – пространство игры. • Иеромонах Василий (Бурков). Влияет ли вера на творчество? • Священник Алексей Власов. Литургия и театр. Опыт встречи. Научно-культурный центр музея.

Начало в 12.00. Вход свободный. «Венок Пушкину». Вернисаж по итогам профессионального художественного пленэра в Пушкинском Заповеднике. Научно-культурный центр музея.

Начало в 14.45. Лития. Акция памяти с участием жителей Пушкинских Гор, сотрудников и гостей Пушкинского Заповедника. Свято-Успенский Святогорский монастырь, некрополь Ганнибалов-Пушкиных

10 февраля, пятница. Начало в 18.00. Вход свободный. «Приглашение к чаю». Музыкальное представление молодежной студии Государственного академического Большого театра России. Незамысловатая любовная история, случившаяся на домашнем празднике в деревенской дворянской усадьбе XIX века. Музыкальная основа сценического действия – классические русские романсы. Исполнители: Анастасия Белукова (сопрано), победительница музыкальных конкурсов, среди которых «Новые имена» и «Романсиада», лауреат молодежной национальной премии «Триумф»; Юрий Ростоцкий (тенор), лауреат ряда международных конкурсов, в том числе конкурса вокалистов Bella voce, конкурса молодых оперных певцов Klaudia Taev, конкурса Елены Образцовой; Илья Вашерук (баритон) и другие. Научно-культурный центр музея.
 

Приглашение

С 8 по 12 февраля XXIV Пушкинский театральный фестиваль.

8 февраля, в 14.00 и 18.00 - Театр «Кукольный формат» (Санкт-Петербург) «Пиковая дама» (12+). Готический анекдот по мотивам повести А.С. Пушкина. Псковский драмтеатр, Малая сцена.

8 февраля, в 19.00 (18+) - Центр драматургии и режиссуры (Москва) «Пушкин… Сказки для взрослых»
Моноспектакль по мотивам произведений А.С. Пушкина. Псковский драмтеатр, Большая сцена.

9 февраля, в 19.00 - Ансамбль древнерусской музыки «Сирин» «Пещное действо» (12+). Реконструкция богослужебного чина русской православной церкви 16-17 веков. Чин Пещного действа, совершавшийся раз в году перед Рождеством Христовым, был наиболее торжественным, зрелищным и особо любимым. Сюжет действа заимствован из III главы библейской книги пророка Даниила: три плененных израильских отрока отказались поклониться идолу царя Навуходоносора, за что были брошены в раскаленную печь, но ангел, посланный Богом, погасил пламя, и отроки остались невредимы. Церковный чин Пещного действа был запрещен к исполнению Петром I. Приказные палаты.

10 февраля, в 12.00 - Музей-театр «Булгаковский дом» (Москва) «Сказка о рыбаке и рыбке» (6+). По мотивам одноименной сказки А.С. Пушкина. Режиссер – Лариса Маркина (Москва). Псковский драмтеатр, Малая сцена.

10 февраля, в 15.00 - Театр-цирк «Монгольфьери» (Санкт-Петербург) «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)
Странствующая семейная притча. Действие представления сопровождается цирковыми трюками с элементами жонглирования и клоунады. Волшебные превращения сопровождаются анимацией. Имеет место работа с фактурой: чемоданы, ткань, бумага. Режиссер – Лариса Маркина (Санкт-Петербург). Псковский драмтеатр, Малая сцена.

10 февраля, в 19.00 (6+) - Благотворительный концерт. Концертный хор Санкт-Петербурга. Один из известнейших хоровых коллективов Санкт-Петербурга – Камерный хор Смольного собора впервые выступит на Псковской земле. В программе прозвучат произведения русских композиторов и народные популярные песни. Концерт пройдет под руководством заслуженного артиста России Владимира Беглецова. Все полученные от мероприятия средства будут направлены на возведение храма Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), строительство которого производится на территории Псковской городской больницы. Большой концертный зал филармонии.

10 февраля, в 19.00 - «А.С. Пушкин. Сцены из супружеской жизни» (0+). Режиссеры: Лариса Маркина (Москва) и Лариса Маркина (Санкт-Петербург). Спектакль «Пушкин. Сцены из семейной жизни» – один из сюрпризов XXIV Пушкинского театрального фестиваля. Зрители увидят сразу две интерпретации истории о золотой рыбке. Оба проекта независимо друг от друга придумали и воплотили два разных человека из двух разных городов: петербургский режиссер Лариса Маркина поставила свой спектакль на сцене Театра-цирка «Монгольфьери», а ее коллега, тезка и однофамилица Лариса Маркина из Москвы играет собственную «Сказку о рыбаке и рыбке» в Музее-театре «Булгаковский дом». Обе интерпретации авторские, в каждом из спектаклей главную женскую роль исполняет режиссер. Объединенные специально для Пушкинского фестиваля в Пскове, обе истории фокусируются на внутрисемейных отношениях немолодой пары и на испытаниях, выпавших на долю каждого из героев. Два спектакля будут показаны один за другим, с антрактом. Псковский драмтеатр, Малая сцена.

11 февраля, в 14.00 - Лаборатория Лоевского. Показ эскиза «Моцарт и Сальери» (16+). Режиссер Дмитрий Крестьянкин. Псковский драмтеатр, Малая сцена.

11 февраля, в 18.00 - Театр «Приют комедианта» (Санкт-Петербург) «Смерть Тарелкина» (16+). По мотивам одноименной комедии Александра Сухово-Кобылина. Псковский драмтеатр, Большая сцена.

11 февраля, в 20.00 - Независимый театральный проект ББТ (Санкт-Петербург) «Пушкин-Пушкин» или «кинПушкинПушкинПуш» (12+). Лирическая комедия по рассказам советских писателей. Режиссер – Борис Бирман. Псковский драмтеатр, Малая сцена.

12 февраля, в 14.00 - Лаборатория Лоевского. Показ эскиза «Пинежский Пушкин» (16+). Режиссер Петр Чижов. Псковский драмтеатр, Малая сцена.

12 февраля, в 18.00 - Театр «Мастерская» (Санкт-Петербург) «Записки юного врача» (16+). Спектакль поставлен по ранним рассказам Михаила Булгакова. Режиссер Григорий Козлов. Псковский драмтеатр, Большая сцена.

12 февраля, в 20.00 - Лаборатория Лоевского. Показ эскиза. «Капитанская дочка» (16+). Псковский драмтеатр, Малая сцена.

Государственный музей-заповедник «Изборск» (Печорский район, д. Изборск, ул. Печорская, 39; тел. 8(81148) 96-602).

Музейные экспозиции: «Русские и сето: одна земля – общая история». На экспозиции представлена этнографическая коллекция  музея-заповедника. Это уникальное собрание полотенец, прялок, самоваров, характерных предметов быта, традиционного национального костюма русских и сето.

«Изборская палата русской словесности и православной веры». Авторская экспозиция росписей народного художника СССР, академика живописи, почетного гражданина г. Пскова Петра Павловича Оссовского.

«Изборская земля – святые места для русской культуры». Экспозиция посвящена истории Изборска  с конца XIX века до наших дней. В начале XX века Изборск и Печорский район стали одним из центров русской культуры и духовности для русской эмиграции. Старинная мебель и предметы купеческого быта помогут вам перенестись в атмосферу XIX – начала XX веков.

Выставки: «Александр Невский. Спаситель русской земли». Посвящена святому благоверному князю Александру Невскому, личная храбрость и мужество которого соединились с талантом полководца и дальновидностью государственного деятеля. (Изборская крепость). Выставка художественных работ 
А.П. Калашниковой-Роот (дом купца Белянина)

«Лавка купца Шведова». Традиционные ремесла Изборска (дом купца Шведова).

Режим работы музея-заповедника «Изборск»: экспозиции – с 10.00 до 18.00. Изборская крепость – с 9.00 до 18.00. Музейное кафе «Блинная» – с 10.00 до 18.00. Справки по тел. 8 (81148) 96-602.

! Внимание! В связи с наступлением зимы и окончанием туристического сезона администрация Государственного музея-заповедника «Изборск» доводит до сведения, что обслуживание территории объекта культурного наследия «Труворово городище» временно приостановлено.

Для посетителей музея-заповедника: экскурсии по Изборску и по экспозициям музея-заповедника; конные прогулки по Изборско-Мальской долине (по предварительной заявке); интерактивные игровые программы  для школьников (по предварительной заявке): «Путешествие из Изборска в Царьград», «Летопись древнего города Изборска», «Лист открытий», «Изборский дом и все, что в нем», «Именины сердца»; музейное кафе «Блинная» приглашает вкусно пообедать и  отведать изборских блинов с разнообразными начинками.

Музей-усадьба народа сето (д. Сигово).

По 14 января – «Зима в королевстве сетомаа». Интерактивная новогодняя программа. 

В программе: экскурсия по музею-усадьбе; домашнее представление по мотивам национальной сказки сето; традиционные игры и танцы народа сето; старинные загадки; мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни (на выбор по желанию); национальное угощение и, конечно же, подарки!

Музей истории города Печоры (Печоры, ул. Международная, 6; тел. 8 (81148) 2-30-77).

Экспозиции музея рассказывают об истории старинного русского города-крепости, о роли Печор в Ливонской и Северной войне, Отечественной войне 1812 г., Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., культуре и традициях малого народа сето. Выставки: Выставка фотографий сето 1950 гг. Б.С. Скобельцына. Выставка графических работ П.П. Зубченкова.

Режим работы музея истории города Печоры: с 10.00 до 18.00, выходной день – понедельник. Справки по тел. 8 (81148) 2-30-77.

В расписании мероприятий возможны изменения по независящим от редакции причинам.

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