Самые актуальные и интересные события с 1 по 7 февраля

Кино

Кинотеатр «Победа» (Псков, Октябрьский пр., 17, тел. (8112) 75-77-07).



По 8 февраля. «Отважный рыцарь» (0+) Семейная анимация. Режиссер. Энтони Пауэр. В ролях. Георг Зольцер, Аксель Праль, Йоханес Цайлер, Дэнис Лайонс.



По 15 февраля. «Притяжение» (12+) Фантастика. Режиссер. Федор Бондарчук. В ролях: Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Евгений Сангаджиев, Алексей Маслодудов, Никита Кукушкин, Евгений Михеев.



С 2 по 15 февраля. «Отпетые напарники» (16+) Боевик, приключения, комедия. Режиссер. Ренни Харлин. В ролях. Джеки Чан, Джонни Ноксвил, Бинбин Фань, Эрик Цан, Ив Торрес, Уинстон Чао, Ён Джон-хун, Ши Ши, Майкл Вон, Дилан Ко.



Концерт

Псковская областная филармония (Псков, ул. Некрасова, 24, тел. (8112) 66-89-20).



3 февраля, в 19.00 (6+) - Ярослав Сумишевский. Концертное агентство «Санкт-Петербург Концерт» представляет: самый народный певец 2016 года по версии интернета. В своих сольных концертах Ярослав исполняет песни собственного сочинения и песни, написанные специально для него другими авторами, уже так полюбившиеся народу. «Давай оставим всё как есть», «Ах туман, туман», «Не плачь по мне, не плачь», «Любимая женщина», «Белые туманы», «Женщина августа» и многие другие. В концерте только живой звук. На сцене с Ярославом всегда «живые музыканты», группа «Махор-Бэнд».





Для детей

Псковский областной театр кукол.



4 февраля, в 12.00 (0+) - Спектакль «Любопытный слоненок». Это история о любопытном Слоненке, который однажды захотел узнать, что кушает за обедом Крокодил, а в итоге получил длиннющий нос, известный теперь как хобот. Режиссер Александр Заболотный, художник Евгений Бондаренко. Спектакль для зрителей от 3 лет.



5 февраля, в 12.00 - Спектакль «ВесЕлые поросята» (0+). Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф строят для себя домики, но только один из трех братьев не ленится и помнит о том, что настоящий дом должен быть крепостью. Голодный волк преследует поросят, но храбрые охотники встают на их защиту. Спектакль для детей от 3-х лет. Продолжительность 40 минут без антракта. Режиссер-постановщик – Виктор Голованов, художник – Любовь Борисовская.



Выставка

Галерея «ДАР» (Псков, ул. Советская, 111; тел. (8112) 61-00-36).



«Белые крылья. Саган Дали» (6+). Новая выставка Александра Коростелева. Александр Коростелев – живописец, копиист, реставратор. В основе экспозиции – те впечатления и этюды, что привез художник с Байкала. Саган Дали – драгоценный чай из растений, произрастающих в тех местах. Местные жители называют его «травой жизни». Наверное, Саган Дали – еще и «трава вдохновения».



Псковский музей-заповедник (г. Псков, ул. Некрасова, тел. 7 8112 66‑25-17, 7 8112 66‑44-95).



«Добрые друзья детства» (6+). Выставка посвящена истории игрушки, прежде всего – русской. На выставке можно будет познакомиться с игрушками, в которые играли дети много веков назад.

И увидеть прекрасные образцы народной художественной игрушки России, в том числе и псковской.



Псковская областная универсальная научная библиотека (Псков, ул. Профсоюзная, 2; тел. (8112) 72-84-06).



«Сказочные художники. Книжная графика Юрия и Елизаветы Васнецовых» (6+). Выставка из собрания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».



Выставочный зал Дома ремесел ГБУК «ПОЦНТ» (г. Псков, ул. Некрасова, 8, Дом ремесел).



Постоянно действующая выставка. «Мастера народного творчества Псковской области» (6+). На постоянно действующей выставке представлено более 150 экспонатов – изделия современных народных мастеров, продолжающих работать в традиционных техниках и материалах.



Приглашение

3-12 февраля XXIV Пушкинский театральный фестиваль.



3 февраля, в 18.00 - Открытие выставки Марии Арендт (Москва) и Наталии Арендт (Лондон). «Другой Пушкин» (12+). Галерея «Цех» (улица Пушкина, 13).



3 февраля, в 19.00 - «Коляда-театр» (Екатеринбург). «Пиковая дама» (18+). Спектакль по пьесе Николая Коляды «Пиковая дама», или «Dreisiebenass». Драматическая фантазия в двух действиях по мотивам повести А.С. Пушкина «Пиковая дама». Псковский драмтеатр, Большая сцена.



4 февраля, в 16.00 - «Коляда-театр» (Екатеринбург). «Фальшивый купон» (18+). По мотивам повести Л. Толстого. Драма в двух действиях. Псковский драмтеатр, Большая сцена.



4 февраля, в 19.00 - Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Псков). «Пиковая дама» (12+). Драматическая мистификация в одном действии по повести А.С. Пушкина «Пиковая дама». Псковский драмтеатр, Малая сцена.



5 февраля, в 16.00 - Независимый театральный проект ББТ (Санкт-Петербург) «Пушкин-Пушкин» или

«кинПушкинПушкинПуш» (12+). Лирическая комедия по рассказам советских писателей. Режиссер – Борис Бирман. Псковский драмтеатр, Малая сцена.



5 февраля, в 18.00 - Небольшой драматический театр (Санкт-Петербург) «Братья Карамазовы» (16+)

Спектакль по мотивам романа Федора Достоевского. Спектакль актерского курса Л.Б. Эренбурга в РГИСИ (выпуск 2017 года). Псковский драмтеатр, Большая сцена.



6 февраля, в 19.00 - Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Псков) «Пиковая дама» (12+). Драматическая мистификация в одном действии по повести А.С. Пушкина «Пиковая дама» .Псковский драмтеатр, Малая сцена.



7 февраля, в 10.00, 12.00 - Театр «Кукольный формат» (Санкт-Петербург) «Аленький цветочек» (6+). В основе сказки – классический сюжет, существующий у многих народов на протяжении веков: заколдованный юноша, превращенный в чудище, встречает девушку, которая своей любовью возвращает ему человеческий облик. Псковский областной театр кукол.



7 февраля, в 19.00 - Театр «Старый дом» (Новосибирск). «Снегурочка» (16+). Фантастическая опера по мотивам пьесы Александра Островского. Псковский драмтеатр, Большая сцена.



8 февраля, в 14.00 и 18.00 - Театр «Кукольный формат» (Санкт-Петербург) «Пиковая дама» (12+). Готический анекдот по мотивам повести А.С. Пушкина. Псковский драмтеатр, Малая сцена.



8 февраля, в 19.00 (18+) - Центр драматургии и режиссуры (Москва) «Пушкин… Сказки для взрослых»

Моноспектакль по мотивам произведений А.С. Пушкина. Псковский драмтеатр, Большая сцена.



9 февраля, в 19.00 - Ансамбль древнерусской музыки «Сирин» «Пещное действо» (12+). Реконструкция богослужебного чина русской православной церкви 16-17 веков. Чин Пещного действа, совершавшийся раз в году перед Рождеством Христовым, был наиболее торжественным, зрелищным и особо любимым. Сюжет действа заимствован из III главы библейской книги пророка Даниила: три плененных израильских отрока отказались поклониться идолу царя Навуходоносора, за что были брошены в раскаленную печь, но ангел, посланный Богом, погасил пламя, и отроки остались невредимы. Церковный чин Пещного действа был запрещен к исполнению Петром I. Приказные палаты.



10 февраля, в 12.00 - Музей-театр «Булгаковский дом» (Москва) «Сказка о рыбаке и рыбке» (6+). По мотивам одноименной сказки А.С. Пушкина. Режиссер – Лариса Маркина (Москва). Псковский драмтеатр, Малая сцена.



10 февраля, в 15.00 - Театр-цирк «Монгольфьери» (Санкт-Петербург) «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)

Странствующая семейная притча. Действие представления сопровождается цирковыми трюками с элементами жонглирования и клоунады. Волшебные превращения сопровождаются анимацией. Имеет место работа с фактурой: чемоданы, ткань, бумага. Режиссер – Лариса Маркина (Санкт-Петербург). Псковский драмтеатр, Малая сцена.



10 февраля, в 19.00 (6+) - Благотворительный концерт. Концертный хор Санкт-Петербурга. Один из известнейших хоровых коллективов Санкт-Петербурга – Камерный хор Смольного собора впервые выступит на Псковской земле. В программе прозвучат произведения русских композиторов и народные популярные песни. Концерт пройдет под руководством заслуженного артиста России Владимира Беглецова. Все полученные от мероприятия средства будут направлены на возведение храма Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), строительство которого производится на территории Псковской городской больницы. Большой концертный зал филармонии.



10 февраля, в 19.00 - «А.С. Пушкин. Сцены из супружеской жизни» (0+). Режиссеры: Лариса Маркина (Москва) и Лариса Маркина (Санкт-Петербург). Спектакль «Пушкин. Сцены из семейной жизни» – один из сюрпризов XXIV Пушкинского театрального фестиваля. Зрители увидят сразу две интерпретации истории о золотой рыбке. Оба проекта независимо друг от друга придумали и воплотили два разных человека из двух разных городов: петербургский режиссер Лариса Маркина поставила свой спектакль на сцене Театра-цирка «Монгольфьери», а ее коллега, тезка и однофамилица Лариса Маркина из Москвы играет собственную «Сказку о рыбаке и рыбке» в Музее-театре «Булгаковский дом». Обе интерпретации авторские, в каждом из спектаклей главную женскую роль исполняет режиссер. Объединенные специально для Пушкинского фестиваля в Пскове, обе истории фокусируются на внутрисемейных отношениях немолодой пары и на испытаниях, выпавших на долю каждого из героев. Два спектакля будут показаны один за другим, с антрактом. Псковский драмтеатр, Малая сцена.



11 февраля, в 14.00 - Лаборатория Лоевского. Показ эскиза «Моцарт и Сальери» (16+). Режиссер Дмитрий Крестьянкин. Псковский драмтеатр, Малая сцена.



11 февраля, в 18.00 - Театр «Приют комедианта» (Санкт-Петербург) «Смерть Тарелкина» (16+). По мотивам одноименной комедии Александра Сухово-Кобылина. Псковский драмтеатр, Большая сцена.



11 февраля, в 20.00 - Независимый театральный проект ББТ (Санкт-Петербург) «Пушкин-Пушкин» или «кинПушкинПушкинПуш» (12+). Лирическая комедия по рассказам советских писателей. Режиссер – Борис Бирман. Псковский драмтеатр, Малая сцена.



12 февраля, в 14.00 - Лаборатория Лоевского. Показ эскиза «Пинежский Пушкин» (16+). Режиссер Петр Чижов. Псковский драмтеатр, Малая сцена.



12 февраля, в 18.00 - Театр «Мастерская» (Санкт-Петербург) «Записки юного врача» (16+). Спектакль поставлен по ранним рассказам Михаила Булгакова. Режиссер Григорий Козлов. Псковский драмтеатр, Большая сцена.



12 февраля, в 20.00 - Лаборатория Лоевского. Показ эскиза. «Капитанская дочка» (16+). Псковский драмтеатр, Малая сцена.





Музей

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» Пушкиногорский р-н, пос. Пушкинские Горы, бул. С.С. Гейченко, 1, тел.: 8 (81146) 2-23-21.



Научно-культурный центр музея (поселок Пушкинские Горы). Пушкинская капелла академика живописи, народного художника СССР Петра Оссовского: живопись, графика. Выставки: «Зима, что делать нам в деревне…» – выставка-путешествие в мир зимних забав пушкинского времени (из фондов Пушкинского Заповедника); «Веселый Пушкин» – живопись Игоря Шаймарданова; «Русская провинция. Живопись А.А. Большакова» (из фондов музея и архива семьи художника); «Занятиям деревня учит…» – выставка графики Натальи Ковнир и предметов этнографической коллекции музея; «В мастерской художника В.М. Васильева» – интерактивная выставка из фондов и научного архива Пушкинского Заповедника.



Тригорское. Дом-музей Осиповых и Вульфов, соседей и приятелей Пушкина. Выставка: «Пушкинский Заповедник в графике В.М. Васильева».



Петровское. Дом-музей А.П. Ганнибала, дом-музей П.А. Ганнибала. Выставка: «Угощение усадьбой» – из фондов Пушкинского Заповедника и частных коллекций.



Бугрово. Музей крестьянского быта пушкинской поры. Крестьянское подворье. Музейная почта. Выставка: «Носил он русскую рубашку…» – из собрания Пушкинского Заповедника.



Государственный музей-заповедник «Изборск» (Печорский район, д. Изборск, ул. Печорская, 39; тел. 8(81148) 96-602).



Музейные экспозиции: «Русские и сето: одна земля – общая история». На экспозиции представлена этнографическая коллекция музея-заповедника. Это уникальное собрание полотенец, прялок, самоваров, характерных предметов быта, традиционного национального костюма русских и сето.



«Изборская палата русской словесности и православной веры». Авторская экспозиция росписей народного художника СССР, академика живописи, почетного гражданина г. Пскова Петра Павловича Оссовского.



«Изборская земля – святые места для русской культуры». Экспозиция посвящена истории Изборска с конца XIX века до наших дней. В начале XX века Изборск и Печорский район стали одним из центров русской культуры и духовности для русской эмиграции. Старинная мебель и предметы купеческого быта помогут вам перенестись в атмосферу XIX – начала XX веков.



Выставки: «Александр Невский. Спаситель русской земли». Посвящена святому благоверному князю Александру Невскому, личная храбрость и мужество которого соединились с талантом полководца и дальновидностью государственного деятеля. (Изборская крепость). Выставка художественных работ

А.П. Калашниковой-Роот (дом купца Белянина)



«Лавка купца Шведова». Традиционные ремесла Изборска (дом купца Шведова).



Режим работы музея-заповедника «Изборск»: экспозиции – с 10.00 до 18.00. Изборская крепость – с 9.00 до 18.00. Музейное кафе «Блинная» – с 10.00 до 18.00. Справки по тел. 8 (81148) 96-602.



! Внимание! В связи с наступлением зимы и окончанием туристического сезона администрация Государственного музея-заповедника «Изборск» доводит до сведения, что обслуживание территории объекта культурного наследия «Труворово городище» временно приостановлено.



Для посетителей музея-заповедника: экскурсии по Изборску и по экспозициям музея-заповедника; конные прогулки по Изборско-Мальской долине (по предварительной заявке); интерактивные игровые программы для школьников (по предварительной заявке): «Путешествие из Изборска в Царьград», «Летопись древнего города Изборска», «Лист открытий», «Изборский дом и все, что в нем», «Именины сердца»; музейное кафе «Блинная» приглашает вкусно пообедать и отведать изборских блинов с разнообразными начинками.



Музей-усадьба народа сето (д. Сигово).



По 14 января – «Зима в королевстве сетомаа». Интерактивная новогодняя программа.



В программе: экскурсия по музею-усадьбе; домашнее представление по мотивам национальной сказки сето; традиционные игры и танцы народа сето; старинные загадки; мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни (на выбор по желанию); национальное угощение и, конечно же, подарки!



Музей истории города Печоры (Печоры, ул. Международная, 6; тел. 8 (81148) 2-30-77).



Экспозиции музея рассказывают об истории старинного русского города-крепости, о роли Печор в Ливонской и Северной войне, Отечественной войне 1812 г., Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., культуре и традициях малого народа сето. Выставки: Выставка фотографий сето 1950 гг. Б.С. Скобельцына. Выставка графических работ П.П. Зубченкова.



Режим работы музея истории города Печоры: с 10.00 до 18.00, выходной день – понедельник. Справки по тел. 8 (81148) 2-30-77.



В расписании мероприятий возможны изменения по независящим от редакции причинам.