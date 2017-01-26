Афиша: Отечественный ужастик «Невеста», концерт Александра Серова и выставка «Псковская зима»
Самые актуальные и интересные события с 25 по 31 января
КиноКинотеатр «Победа» (Псков, Октябрьский пр., 17, тел. (8112) 75-77-07).
По 1 февраля: «Невеста» (16+) Мистика, ужасы. Режиссер: Святослав Подгаевский. В ролях: Виктория Агалакова, Вячеслав Чепурченко, Александра Ребенок, Игорь Хрипунов, Анастасия Акатова, Виктор Соловьев, Мария Арнаут, Лада Чуровская, Евгений Коряковский, Татьяна Филатова.
По 8 февраля: «Отважный рыцарь» (0+) Семейная анимация. Режиссер: Энтони Пауэр. В ролях: Георг Зольцер, Аксель Праль, Йоханес Цайлер, Дэнис Лайонс.
С 26 января по 15 февраля: «Притяжение» (12+) Фантастика. Режиссер: Федор Бондарчук. В ролях: Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Евгений Сангаджиев, Алексей Маслодудов, Никита Кукушкин, Евгений Михеев.
С 2 по 15 февраля: «Отпетые напарники» (16+) Боевик, приключения, комедия. Режиссер: Ренни Харлин. В ролях: Джеки Чан, Джонни Ноксвил, Бинбин Фань, Эрик Цан, Ив Торрес, Уинстон Чао, Ён Джон-хун, Ши Ши, Майкл Вон, Дилан Ко.
КонцертПсковская областная филармония (Псков, ул. Некрасова, 24, тел. (8112) 66-89-20).
25 января, в 19.00 - Александр Серов (12+). Легендарные хиты, такие как «Я люблю тебя до слез», «Мадонна», «Ты меня любишь…», и множество других душевных и неизменно романтичных шлягеров прозвучат в этот вечер в концерте Александра Серова.
26 января, в 14.00 - Абонемент № 2. Симфонический оркестр для детей и юношества. «Большая музыка для маленьких» (0+). Это концерт музыки для детей и о детях. Главный дирижер – Эдуард Банько.
28 января, в 17.00 - «Французский поцелуй» (18+). Хореографический спектакль. Танцует шоу-балет «Бизе-Лизу». Театр-постановщик – Балет «Bize Lizu». Режиссер – Иван Коклюшкин.
29 января, в 16.00 (12+) - «Бригантина поднимает паруса!». Классика бардовской песни. Проект «Бард-вагон» (Москва). В составе проекта «Бард-вагон» – лауреаты Всероссийских фестивалей авторской песни и профессиональные музыканты: Михаил Новиков (вокал, гитара, руководитель проекта), Ирина Христианова (вокал, гитара, перкуссия), Дмитрий Григорьев (гитара, вокал), Дмитрий Сивов (баян, аккордина, флейта, труба), Валерий Беспалов (кларнет), Сергей Миронов (акустический бас, вокал).
СкороНа сцене БКЗ филармонии.
18 февраля, в 17.00 - Диана Арбенина и «Ночные снайперы» (12+). Презентация альбома «выживут только влюбленные».
ТеатрПсковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Псков, ул. Пушкина, 3/13; тел. (8112) 66-40-39, 72-74-02, 72-80-22 (касса), 72-83-42).
26 января, в 19.00, Большая сцена - Отчетный концерт Школы танцев «Dance Family» – «Нам 3 года!» (16+).
28 января, в 12.00, Большая сцена - «Приключения Чиполлино» (6+). Музыкальный спектакль Дж. Родари.
29 января, в 18.00, Большая сцена - «Фантазии Фарятьева» (16+). Драматическая комедия в двух действиях. Вполне человечная, мелодраматичная история, жизненная: он любит ее, а она – другого, если бы не странный герой...
Для детейПсковский областной театр кукол.
28 января, в 12.00 - «Машенька и медведь» (0+). Спектакль. Продолжительность – 45 минут без антракта. Режиссер-постановщик – В. Голованов. Спектакль для детей от 3-х лет. Правильная история о большом, но добродушном Медведе и находчивой девочке Машеньке. Сказка, которую читают почти каждому ребенку на ночь, вдруг оживает на театральных подмостках в ярких и запоминающихся образах, обретает живые голоса, объем и красочные характеры.
29 января, в 12.00 - «Красная шапочка» (0+). Спектакль-импровизация для детей от 3-х лет. Продолжительность – 45 минут без антракта. Режиссер-постановщик – А. Заболотный. Всем хорошо знакомая сказка о маленькой любопытной девочке Красной Шапочке, ее маме и бабушке и, конечно же, о злом сером волке. Только вот сами сказочники не знают, как будет развиваться сюжет, потому что кот и мышка, случайно оказавшиеся в сказке, часто придают событиям совершенно другой ход. И уж совсем неожиданным окажется финал сказки.
ПриглашениеНаучно-культурный центр Пушкинского Заповедника (поселок Пушкинские Горы).
25 января, в 15.00, вход свободный - «Весенный праздник именин». Татьянин день в Пушкинском Заповеднике. Концерт учащихся пушкиногорских школ и участников детских творческих коллективов района в честь именин Татьяны Лариной и Евпраксии Вульф. В программе: романсы пушкинской поры, инструментальные пьесы композиторов XIX – начала ХХ века, народная музыка, поэтические сочинения.
ВыставкаПсковская областная универсальная научная библиотека (Псков, ул. Профсоюзная, 2;
тел. (8112) 72-84-06).
«Сказочные художники. Книжная графика Юрия и Елизаветы Васнецовых» (6+). Выставка из собрания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».
Выставочный зал Дома ремесел ГБУК «ПОЦНТ» (г. Псков, ул. Некрасова, 8, Дом ремесел).
Постоянно действующая выставка «Мастера народного творчества Псковской области» (6+). На постоянно действующей выставке представлено более 150 экспонатов – изделия современных народных мастеров, продолжающих работать в традиционных техниках и материалах.
Галерея «ДАР» (Псков, ул. Советская, 111; тел. (8112) 61-00-36).
26 января, в 18.30 (6+) - Открывается выставка «Белые крылья. Саган Дали». Новая выставка Александра Коростелева. Александр Коростелев – живописец, копиист, реставратор. В основе экспозиции – те впечатления и этюды, что привез художник с Байкала. Саган Дали – драгоценный чай из растений, произрастающих в тех местах. Местные жители называют его «травой жизни». Наверное, Саган Дали – еще и «трава вдохновения».
Псковский музей-заповедник (Псков, ул. Некрасова, 7, второй этаж; тел. (8112) 66-33-11).
До 29 января, с 11.00 до 18.00 (выходные дни: каждый понедельник). «XPLACE 60 минут будущего» (6+)
Выставка, переворачивающая мир с ног на голову.
До конца января - «Новогодняя открытка» (6+) от Псковского музея-заповедника. В постоянной экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» открылась новогодняя мини-выставка. В отдельной витрине представлены новогодние открытки и елочные игрушки военной поры. На новой мини-выставке, прежде всего, собраны новогодние открытки военных лет, а точнее, увеличенные копии этих открыток – трогательные, юмористические, искренние. Размещены подлинные новогодние игрушки из блокадного Ленинграда и фотографии, подтверждающие, что осажденные ленинградцы и в блокаду праздновали Новый год.
Псковский музей-заповедник (г. Псков, ул. Некрасова, тел.: 7 8112 66‑25-17, 7 8112 66‑44-95).
«Добрые друзья детства» (6+). Выставка посвящена истории игрушки, прежде всего – русской. На выставке можно будет познакомиться с игрушками, в которые играли дети много веков назад, увидеть прекрасные образцы народной художественной игрушки России, в том числе и псковской.
Выставочный зал ПОЦНТ (Псков, Некрасова, 10).
По 31 января - Выставка декоративно-прикладного творчества «Псковская зима» (6+).
МузейГосударственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» Пушкиногорский р-н, пос. Пушкинские Горы, бул. С.С. Гейченко, 1, тел.: 8 (81146) 2-23-21.
Научно-культурный центр музея (поселок Пушкинские Горы). Пушкинская капелла академика живописи, народного художника СССР Петра Оссовского: живопись, графика. Выставки: «Зима, что делать нам в деревне…» – выставка-путешествие в мир зимних забав пушкинского времени (из фондов Пушкинского Заповедника); «Веселый Пушкин» – живопись Игоря Шаймарданова; «Русская провинция. Живопись А.А. Большакова» (из фондов музея и архива семьи художника); «Занятиям деревня учит…» – выставка графики Натальи Ковнир и предметов этнографической коллекции музея; «В мастерской художника В.М. Васильева» – интерактивная выставка из фондов и научного архива Пушкинского Заповедника.
Тригорское. Дом-музей Осиповых и Вульфов, соседей и приятелей Пушкина. Выставка: «Пушкинский Заповедник в графике В.М. Васильева».
Петровское. Дом-музей А.П. Ганнибала, дом-музей П.А. Ганнибала. Выставка: «Угощение усадьбой» – из фондов Пушкинского Заповедника и частных коллекций.
Бугрово. Музей крестьянского быта пушкинской поры. Крестьянское подворье. Музейная почта. Выставка: «Носил он русскую рубашку…» – из собрания Пушкинского Заповедника.
Государственный музей-заповедник «Изборск» (Печорский район, д. Изборск, ул. Печорская, 39; тел. 8(81148) 96-602).
Музейные экспозиции: «Русские и сето: одна земля – общая история». На экспозиции представлена этнографическая коллекция музея-заповедника. Это уникальное собрание полотенец, прялок, самоваров, характерных предметов быта, традиционного национального костюма русских и сето.
«Изборская палата русской словесности и православной веры». Авторская экспозиция росписей народного художника СССР, академика живописи, почетного гражданина г. Пскова Петра Павловича Оссовского.
«Изборская земля – святые места для русской культуры». Экспозиция посвящена истории Изборска с конца XIX века до наших дней. В начале XX века Изборск и Печорский район стали одним из центров русской культуры и духовности для русской эмиграции. Старинная мебель и предметы купеческого быта помогут вам перенестись в атмосферу XIX – начала XX веков.
Выставки: «Александр Невский. Спаситель русской земли». Посвящена святому благоверному князю Александру Невскому, личная храбрость и мужество которого соединились с талантом полководца и дальновидностью государственного деятеля. (Изборская крепость). Выставка художественных работ
А.П. Калашниковой-Роот (дом купца Белянина)
«Лавка купца Шведова». Традиционные ремесла Изборска (дом купца Шведова).
Режим работы музея-заповедника «Изборск»: экспозиции – с 10.00 до 18.00. Изборская крепость – с 9.00 до 18.00. Музейное кафе «Блинная» – с 10.00 до 18.00. Справки по тел. 8 (81148) 96-602.
! Внимание! В связи с наступлением зимы и окончанием туристического сезона администрация Государственного музея-заповедника «Изборск» доводит до сведения, что обслуживание территории объекта культурного наследия «Труворово городище» временно приостановлено.
Для посетителей музея-заповедника: экскурсии по Изборску и по экспозициям музея-заповедника; конные прогулки по Изборско-Мальской долине (по предварительной заявке); интерактивные игровые программы для школьников (по предварительной заявке): «Путешествие из Изборска в Царьград», «Летопись древнего города Изборска», «Лист открытий», «Изборский дом и все, что в нем», «Именины сердца»; музейное кафе «Блинная» приглашает вкусно пообедать и отведать изборских блинов с разнообразными начинками.
Музей-усадьба народа сето (д. Сигово).
По 14 января – «Зима в королевстве сетомаа». Интерактивная новогодняя программа.
В программе: экскурсия по музею-усадьбе; домашнее представление по мотивам национальной сказки сето; традиционные игры и танцы народа сето; старинные загадки; мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни (на выбор по желанию); национальное угощение и, конечно же, подарки!
Музей истории города Печоры (Печоры, ул. Международная, 6; тел. 8 (81148) 2-30-77).
Экспозиции музея рассказывают об истории старинного русского города-крепости, о роли Печор в Ливонской и Северной войне, Отечественной войне 1812 г., Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., культуре и традициях малого народа сето. Выставки: Выставка фотографий сето 1950 гг. Б.С. Скобельцына. Выставка графических работ П.П. Зубченкова.
Режим работы музея истории города Печоры: с 10.00 до 18.00, выходной день – понедельник. Справки по тел. 8 (81148) 2-30-77.
В расписании мероприятий возможны изменения по независящим от редакции причинам.
Комментарии: 0
Loading...
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
26 Января 2017
- Несудимым псковичам предлагают устроится на работу в полицию11:52
- Псковичам рассказали, как попасть на «Лыжню России»11:46
- В 2016 году Псковский филиал Россельхозбанка выдал предприятиям малого и среднего бизнеса кредитных средств на сумму 2,9 млрд рублей11:23
- Сёстры Арендт покажут псковичам «другого» Пушкина25.01, 14:24
- Благотворительные «Крещенские встречи» провели в Красногородской школе-интернате25.01, 14:20
- Псковичей ждёт экскурсия в два жилых комплекса компании «Скандинавия»25.01, 11:18
- В Великих Луках женщина довела подругу до смерти из-за мужчины24.01, 18:12
- Для детей из многодетных семей занятия в Ледовом дворце подешевели в два раза24.01, 17:07
- Псков определился с ганзейской символикой24.01, 16:34
- Псковская область получит 38 млн рублей24.01, 15:57
- Псковский Гайд-парк поменял прописку24.01, 15:01
- В пресс-центре «Псковской правды» расскажут всё о новой школе24.01, 14:38
- «Северный мост» победил в конкурсе названий для нового моста через реку Великую в Пскове24.01, 14:16
- В Пскове будут судить насильника-рецидивиста24.01, 14:15
- 130 миллионов рублей потратят на дворы24.01, 12:44
- ПАИ разыгрывает абонемент в клуб «С-Фитнес» среди маленьких спортсменов24.01, 12:36
- Опубликован список крупнейших должников за газ в Псковской области24.01, 12:00
- Полистовский заповедник присоединился к проекту «Всероссийский заповедный урок»24.01, 11:52
- В регионе сменился руководитель Госкомитета по природопользованию и охране окружающей среды24.01, 11:31
- Расписание лекций и творческих встреч Пушкинского фестиваля24.01, 11:02
Лидеры обсуждений
- «Псковская правда» собирает вопросы для Игоря Потапова
- В пресс-центре «Псковской правды» расскажут всё о новой школе
- Нормативы на общедомовые нужды сделают платежи прозрачными
- В пресс-центре «Псковской правды» обсудят новую систему оплаты ОДН
- Псковичи предлагают второй памятник Довмонту с женой и сыном
- Каждый пскович может сказать спасибо врачевателю
- ГИБДД по ошибке сорвало поездку первоклашек на Губернаторскую ёлку
- Жители поселка Дачное: Мы сделали детскую площадку, а ее разобрали и увезли
- Вопрос-ответ: Какое название выбрали для нового моста
- Серую зарплату уменьшат, а официальную повысят
Фото
Совещание по вопросам сельского хозяйстваПсков после воскресного снегопадаПсковский «Акваполис» поблагодарил всех своих посетителейВ Пскове прошла Рождественская Губернаторская ёлкаВесь фото архив
Видео
Дмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковичаСпокойствия и уверенности пожелал Андрей Турчак псковичам в 2017 году20-летие псковского симфонического оркестраВесь видео архив