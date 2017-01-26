Самые актуальные и интересные события с 25 по 31 января

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По 1 февраля: «Невеста» (16+) Мистика, ужасы. Режиссер: Святослав Подгаевский. В ролях: Виктория Агалакова, Вячеслав Чепурченко, Александра Ребенок, Игорь Хрипунов, Анастасия Акатова, Виктор Соловьев, Мария Арнаут, Лада Чуровская, Евгений Коряковский, Татьяна Филатова.По 8 февраля: «Отважный рыцарь» (0+) Семейная анимация. Режиссер: Энтони Пауэр. В ролях: Георг Зольцер, Аксель Праль, Йоханес Цайлер, Дэнис Лайонс.С 26 января по 15 февраля: «Притяжение» (12+) Фантастика. Режиссер: Федор Бондарчук. В ролях: Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Евгений Сангаджиев, Алексей Маслодудов, Никита Кукушкин, Евгений Михеев.С 2 по 15 февраля: «Отпетые напарники» (16+) Боевик, приключения, комедия. Режиссер: Ренни Харлин. В ролях: Джеки Чан, Джонни Ноксвил, Бинбин Фань, Эрик Цан, Ив Торрес, Уинстон Чао, Ён Джон-хун, Ши Ши, Майкл Вон, Дилан Ко.25 января, в 19.00 - Александр Серов (12+). Легендарные хиты, такие как «Я люблю тебя до слез», «Мадонна», «Ты меня любишь…», и множество других душевных и неизменно романтичных шлягеров прозвучат в этот вечер в концерте Александра Серова.26 января, в 14.00 - Абонемент № 2. Симфонический оркестр для детей и юношества. «Большая музыка для маленьких» (0+). Это концерт музыки для детей и о детях. Главный дирижер – Эдуард Банько.28 января, в 17.00 - «Французский поцелуй» (18+). Хореографический спектакль. Танцует шоу-балет «Бизе-Лизу». Театр-постановщик – Балет «Bize Lizu». Режиссер – Иван Коклюшкин.29 января, в 16.00 (12+) - «Бригантина поднимает паруса!». Классика бардовской песни. Проект «Бард-вагон» (Москва). В составе проекта «Бард-вагон» – лауреаты Всероссийских фестивалей авторской песни и профессиональные музыканты: Михаил Новиков (вокал, гитара, руководитель проекта), Ирина Христианова (вокал, гитара, перкуссия), Дмитрий Григорьев (гитара, вокал), Дмитрий Сивов (баян, аккордина, флейта, труба), Валерий Беспалов (кларнет), Сергей Миронов (акустический бас, вокал).18 февраля, в 17.00 - Диана Арбенина и «Ночные снайперы» (12+). Презентация альбома «выживут только влюбленные».26 января, в 19.00, Большая сцена - Отчетный концерт Школы танцев «Dance Family» – «Нам 3 года!» (16+).28 января, в 12.00, Большая сцена - «Приключения Чиполлино» (6+). Музыкальный спектакль Дж. Родари.29 января, в 18.00, Большая сцена - «Фантазии Фарятьева» (16+). Драматическая комедия в двух действиях. Вполне человечная, мелодраматичная история, жизненная: он любит ее, а она – другого, если бы не странный герой...28 января, в 12.00 - «Машенька и медведь» (0+). Спектакль. Продолжительность – 45 минут без антракта. Режиссер-постановщик – В. Голованов. Спектакль для детей от 3-х лет. Правильная история о большом, но добродушном Медведе и находчивой девочке Машеньке. Сказка, которую читают почти каждому ребенку на ночь, вдруг оживает на театральных подмостках в ярких и запоминающихся образах, обретает живые голоса, объем и красочные характеры.29 января, в 12.00 - «Красная шапочка» (0+). Спектакль-импровизация для детей от 3-х лет. Продолжительность – 45 минут без антракта. Режиссер-постановщик – А. Заболотный. Всем хорошо знакомая сказка о маленькой любопытной девочке Красной Шапочке, ее маме и бабушке и, конечно же, о злом сером волке. Только вот сами сказочники не знают, как будет развиваться сюжет, потому что кот и мышка, случайно оказавшиеся в сказке, часто придают событиям совершенно другой ход. И уж совсем неожиданным окажется финал сказки.25 января, в 15.00, вход свободный - «Весенный праздник именин». Татьянин день в Пушкинском Заповеднике. Концерт учащихся пушкиногорских школ и участников детских творческих коллективов района в честь именин Татьяны Лариной и Евпраксии Вульф. В программе: романсы пушкинской поры, инструментальные пьесы композиторов XIX – начала ХХ века, народная музыка, поэтические сочинения.«Сказочные художники. Книжная графика Юрия и Елизаветы Васнецовых» (6+). Выставка из собрания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».Постоянно действующая выставка «Мастера народного творчества Псковской области» (6+). На постоянно действующей выставке представлено более 150 экспонатов – изделия современных народных мастеров, продолжающих работать в традиционных техниках и материалах.26 января, в 18.30 (6+) - Открывается выставка «Белые крылья. Саган Дали». Новая выставка Александра Коростелева. Александр Коростелев – живописец, копиист, реставратор. В основе экспозиции – те впечатления и этюды, что привез художник с Байкала. Саган Дали – драгоценный чай из растений, произрастающих в тех местах. Местные жители называют его «травой жизни». Наверное, Саган Дали – еще и «трава вдохновения».До 29 января, с 11.00 до 18.00 (выходные дни: каждый понедельник). «XPLACE 60 минут будущего» (6+)Выставка, переворачивающая мир с ног на голову.До конца января - «Новогодняя открытка» (6+) от Псковского музея-заповедника. В постоянной экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» открылась новогодняя мини-выставка. В отдельной витрине представлены новогодние открытки и елочные игрушки военной поры. На новой мини-выставке, прежде всего, собраны новогодние открытки военных лет, а точнее, увеличенные копии этих открыток – трогательные, юмористические, искренние. Размещены подлинные новогодние игрушки из блокадного Ленинграда и фотографии, подтверждающие, что осажденные ленинградцы и в блокаду праздновали Новый год.«Добрые друзья детства» (6+). Выставка посвящена истории игрушки, прежде всего – русской. На выставке можно будет познакомиться с игрушками, в которые играли дети много веков назад, увидеть прекрасные образцы народной художественной игрушки России, в том числе и псковской.По 31 января - Выставка декоративно-прикладного творчества «Псковская зима» (6+).Научно-культурный центр музея (поселок Пушкинские Горы). Пушкинская капелла академика живописи, народного художника СССР Петра Оссовского: живопись, графика. Выставки: «Зима, что делать нам в деревне…» – выставка-путешествие в мир зимних забав пушкинского времени (из фондов Пушкинского Заповедника); «Веселый Пушкин» – живопись Игоря Шаймарданова; «Русская провинция. Живопись А.А. Большакова» (из фондов музея и архива семьи художника); «Занятиям деревня учит…» – выставка графики Натальи Ковнир и предметов этнографической коллекции музея; «В мастерской художника В.М. Васильева» – интерактивная выставка из фондов и научного архива Пушкинского Заповедника.Тригорское. Дом-музей Осиповых и Вульфов, соседей и приятелей Пушкина. Выставка: «Пушкинский Заповедник в графике В.М. Васильева».Петровское. Дом-музей А.П. Ганнибала, дом-музей П.А. Ганнибала. Выставка: «Угощение усадьбой» – из фондов Пушкинского Заповедника и частных коллекций.Бугрово. Музей крестьянского быта пушкинской поры. Крестьянское подворье. Музейная почта. Выставка: «Носил он русскую рубашку…» – из собрания Пушкинского Заповедника.Музейные экспозиции: «Русские и сето: одна земля – общая история». На экспозиции представлена этнографическая коллекция музея-заповедника. Это уникальное собрание полотенец, прялок, самоваров, характерных предметов быта, традиционного национального костюма русских и сето.«Изборская палата русской словесности и православной веры». Авторская экспозиция росписей народного художника СССР, академика живописи, почетного гражданина г. Пскова Петра Павловича Оссовского.«Изборская земля – святые места для русской культуры». Экспозиция посвящена истории Изборска с конца XIX века до наших дней. В начале XX века Изборск и Печорский район стали одним из центров русской культуры и духовности для русской эмиграции. Старинная мебель и предметы купеческого быта помогут вам перенестись в атмосферу XIX – начала XX веков.Выставки: «Александр Невский. Спаситель русской земли». Посвящена святому благоверному князю Александру Невскому, личная храбрость и мужество которого соединились с талантом полководца и дальновидностью государственного деятеля. (Изборская крепость). Выставка художественных работА.П. Калашниковой-Роот (дом купца Белянина)Режим работы музея-заповедника «Изборск»: экспозиции – с 10.00 до 18.00. Изборская крепость – с 9.00 до 18.00. Музейное кафе «Блинная» – с 10.00 до 18.00. Справки по тел. 8 (81148) 96-602.! Внимание! В связи с наступлением зимы и окончанием туристического сезона администрация Государственного музея-заповедника «Изборск» доводит до сведения, что обслуживание территории объекта культурного наследия «Труворово городище» временно приостановлено.Для посетителей музея-заповедника: экскурсии по Изборску и по экспозициям музея-заповедника; конные прогулки по Изборско-Мальской долине (по предварительной заявке); интерактивные игровые программы для школьников (по предварительной заявке): «Путешествие из Изборска в Царьград», «Летопись древнего города Изборска», «Лист открытий», «Изборский дом и все, что в нем», «Именины сердца»; музейное кафе «Блинная» приглашает вкусно пообедать и отведать изборских блинов с разнообразными начинками.По 14 января – «Зима в королевстве сетомаа». Интерактивная новогодняя программа.В программе: экскурсия по музею-усадьбе; домашнее представление по мотивам национальной сказки сето; традиционные игры и танцы народа сето; старинные загадки; мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни (на выбор по желанию); национальное угощение и, конечно же, подарки!Экспозиции музея рассказывают об истории старинного русского города-крепости, о роли Печор в Ливонской и Северной войне, Отечественной войне 1812 г., Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., культуре и традициях малого народа сето. Выставки: Выставка фотографий сето 1950 гг. Б.С. Скобельцына. Выставка графических работ П.П. Зубченкова.Режим работы музея истории города Печоры: с 10.00 до 18.00, выходной день – понедельник. Справки по тел. 8 (81148) 2-30-77.